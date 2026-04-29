Платежи за поставки российского газа в Турцию могли тайно проходить через «Торговую компанию Кыргызской Республики», выяснили расследователи российского издания «Проект». Издание делает вывод, что эта государственная компания могла быть частью серой схемы международных платежей с участием криптовалютного холдинга А7, созданного олигархом Иланом Шором при помощи Романа Абрамовича и госбанков «ПСБ» и «ВТБ» для обхода Россией банковских санкций.

«Торговая компания Кыргызской Республики» вошла в эти схемы, предположительно, после 21 ноября 2024 года, когда США ввели блокирующие санкции в отношении российского «Газпромбанка». Через этот банк традиционно велись расчеты за поставки российского газа за рубеж, включая Турцию, которая зависит от этого газа на 40%.

«Эти санкции повлияют на Турцию, — беспокоился тогда министр энергетики страны. — Если мы не можем платить, мы не можем покупать газ». Турция дважды просила США разрешить оплату через «Газпромбанк», пока ему не найдут альтернативу. И она нашлась. Осенью 2025 года президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным объявил, что Россия вложит часть «газовых» денег Анкары в строительство АЭС «Аккую» на территории Турции, которое ведется за счет Москвы. Поэтому переводить деньги за газ в Россию будет больше не нужно.

Однако, как показала утечка внутренних документов А7, в реальности схема могла быть другой.

Как предполагает схема, турецкие потребители должны были переводить деньги за газ на счет местной дочки «Газпрома» в турецком государственном банке Emlak. Оттуда они поступали на счет «Торговой компании Кыргызской Республики» (ТККР) в этом же банке. Часть денег она действительно могла отправлять турецкой дочке «Росатома» на строительство АЭС. Но остальные деньги должны были попасть на счет «Газпрома» — через сложные офшорные схемы с участием А7 Илана Шора и Романа Абрамовича.

Что известно о «Торговой компании Кыргызской Республики»

Государственное ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» было создано 23 августа 2024 года распоряжением кабмина на 100% принадлежало Министерству экономики. Целью ее создания был назван контроль над внешнеторговыми операциями без фактического ввоза товаров в Кыргызстан (так работает одна из схем реэкспорта санкционных товаров в Россию — «Клооп»). В администрации президента Кыргызстана прямо увязывали создание компании с задачей снизить риски обхода санкций и незаконных платежей.

ТККР стала единым государственным посредником для таких схем: все местные компании, которые раньше торговали без реальных поставок в Кыргызстан, должны были проводить такие операции через нее. Она же стала монополистом и по расчетам за них: в сентябре 2024 года Нацбанк Кыргызстана на год запретил их всем банкам страны, сделав исключение только для ТККР. Сообщалось, что в неполном 2024 году компания заработала 400 млн сомов.

За оформление сделок ТККР брала от 2% до 6% с оборота. В 2024 году депутаты парламента Кыргызстана критиковали компанию за высокие комиссии и санкционные риски, которым она подвергает государство.

Первым гендиректором ТККР был Бакыт Асанкулов. Он родом из Кара-Балты, руководил сетью платежных терминалов Terem Pay, работал в кара-балтинском филиале «Керемет банка», который попал под западные санкции. Осенью 2024 года, вскоре после создания ТККР, кыргызстанское издание Economist обнаружило связь Бакыта Асанкулова с бывшим зампредом кыргызстанского «Росинбанка» Андреем Гойхманом. В 2020 году его приговорили к девяти годам лишения свободы за отмывание денег и уход от налогов. В архивных документах «Росинбанка» на Кыргызской фондовой бирже Асанкулов указан как руководитель филиала банка в Жайыльском районе Чуйской области. В октябре 2024 года министр экономики Кыргызстана Данияр Амагельдиев заявил, что Гойхман не числится в Торговой компании КР.

Второй руководитель ТККР Назарбек Жанышбек уулу в августе 2025 года попал под британские санкции за помощь России в обходе ограничений. В феврале 2026 года «Торговая компания Кыргызской Республики» была ликвидирована.

Известно, что ТККР занималась, в частности, погашением цифровых векселей, разработанных российской компанией А7 для трансграничных расчетов. В том числе, вероятно, с Турцией, которая подобные схемы не афиширует.

Что известно о компании А7 и Илане Шоре

Платежный сервис А7 был создан в конце 2024 года по решению Владимира Путина как «ответ на западные ограничения». А7 проводит платежи для физлиц и юрлиц из России в любую точку мира, минуя традиционные банки, которые оказались заблокированы после начала второй войны в Украине. Благодаря серым схемам со стейблкоином А7А5, разработанным А7, находящиеся под санкциями российские компании могут закупать санкционную продукцию — например, комплектующие для российских боевых дронов.

«Проект» установил, что к созданию компании А7, которая формально принадлежит беглому молдавскому олигарху Илану Шору и российскому государственному «Промсвязьбанку», причастен Роман Абрамович — близкий к Владимиру Путину миллиардер и экс-владелец лондонского ФК «Челси».

Стейблкоин А7А5 торгуется на бишкекской криптобирже Grinex, которую связывают с теневым российским криптодельцом Сергеем Менделеевым. А7А5 считается крупнейшим каналом вывода денег из РФ и оплаты санкционных товаров. По данным Elliptic, за год через него прошло около $100 млрд. В том числе не менее $9,3 млрд прошло через Grinex. В августе 2025 года эта биржа и кыргызский «Капитал банк» попали под санкции США, ЕС и Великобритании.

Илан Шор внесен в международные санкционные списки за подкуп избирателей Молдовы в пользу пророссийских партий. Он финансирует связанное с ФСБ некоммерческое объединение «Евразия», которое запустило в Кыргызстане пропагандистский телеканал «Номад».

Кроме того, Шор оплатил два люксовых реактивных самолета, которыми пользуется президент Кыргызстана Садыр Жапаров.