Ранее адвокат Шердор Абдыкапаров сделал публикацию в соцсетях, где сообщил, что Ташиеву, Зулушеву и Тургунбек уулу официально предъявили обвинения — по статьям, «которые ранее применяли и к другим фигурантам дела». При этом никакой информации об этом правоохранительные органы не сообщали.

Позже Абдыкапаров удалил свою публикацию и дал комментарий «Кактусу», заявив, что был неточен.

«Официально обвинение не предъявлено, и бывших политиков вызывали на допрос в рамках дела, по которому возможно могут быть предъявлены подобные обвинения», — сказал он.

Накануне СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что сразу три некогда влиятельных чиновника и политика побывали на допросе в МВД, связывая это с делом 75.

Письмо 75

9 февраля кыргызстанские СМИ распространили открытое обращение к президенту Садыру Жапарову. Письмо подписали 75 человек, среди которых были экс-депутаты, экс-премьер-министр, экс-министры, бывшие чиновники более низкого ранга, олимпийский чемпион, деятели культуры и науки и так далее. В письме они просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на январь 2027 года.

10 февраля президент Садыр Жапаров отправил в отставку своего соратника Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. Замглавы правительства Эдиль Байсалов и пресс-секретарь президента Аскат Алагозов обвинили подписантов письма к президенту в том, что они вносили раскол между Жапаровым и Ташиевым.

11 февраля были задержаны подписаны письма 75 — бывший глава МВД Курсан Асанов, бывший первый вице-премьер Аалы Карашев, бывший вице-премьер Бекболот Талгарбеков, бывший посол Эмилбек Узакбаев и экс-депутат Курманбек Дыйканбаев.

МВД сообщало, что их обращение к президенту с предложением провести досрочные выборы «вызвало жаркие споры среди населения и усугубляло общественно-политическую ситуацию в стране». По этой причине МВД возбудило дело о массовых беспорядках.

После их арестов президент Садыр Жапаров дал интервью, в котором прокомментировал и отставку Ташиева, и письмо 75.

«Они начали собирать подписи, призывая к досрочных выборам, и начали сбивать с толку народ», — рассказывает президент. Тогда он понял, что ему надо быстро принять решение, чтобы простые люди не разделились — отправить в отставку Камчыбека Ташиева.

В своем недавнем интервью Жапаров обсудил связь Ташиева с письмом 75, которое преподносилось как «неудачная попытка переворота».

«Наличие или отсутствие его причастности установят следствие и суд. В настоящее время расследование не завершено. После его завершения дело будет передано в суд. Окончательное решение, кто виновен, а кто нет, принимает суд», — сказал он.