Глава телеканала «Регион» Өткүрбек Рахманов, фактически исполняющий обязанности пресс-секретаря экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, опубликовал его обращение.

В тексте, датированным 29 апреля, Ташиев по сути признает существование уголовного дела против него. Он не отрицает, что такое дело есть.

«Я вынужден обратиться к вам по поводу возбужденного против меня уголовного дела», — цитирует Рахманов Ташиева — «У меня есть возможность в полной мере защитить себя в этом уголовном деле, и, даст Бог, я буду оправдан по всем пунктам обвинения».

Попутно Ташиев хвалит Садыра Жапарова, который «предпринял усилия по созданию справедливой судебной системы в нашей стране».

«Виновные будут наказаны, а невиновные оправданы. Это потому, что наш глава государства предпринял усилия по созданию справедливой судебной системы в нашей стране. Например, группа из 25 человек, в деле «Кемпир-Абад» была оправдана», — говорит бывший глава спецслужб, по факту признавая беспочвенность засекреченного Кемпир-Абадского дела, фигуранты которого длительное время провели в изоляторах, потеряли здоровье — и все потому что не были согласны с решением властей передать водохранилище Кемпир-Абад Узбекистану.

Ташиев просит сторонников не предпринимать каких-либо публичных действий в его защиту и просит не беспокоиться о нем.

Накануне СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что сразу три некогда влиятельных чиновника и политика побывали на допросе в МВД — экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и связанные с ним экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Они связывали это с делом письма 75.

Фигурантов дела о письме 75 подозревают в «Массовых беспорядках». Ранее депутатка Эльвира Сурабалдиева в интервью казахскому блогеру заявила, что Камчыбек Ташиев лишился своей должности за попытку госпереворота.

А президент Садыр Жапаров в своем свежем интервью сказал, что следствие и суд разберутся, связан ли Ташиев с письмом 75.

«Наличие или отсутствие его причастности установят следствие и суд. В настоящее время расследование не завершено. После его завершения дело будет передано в суд. Окончательное решение, кто виновен, а кто нет, принимает суд», — сказал он.