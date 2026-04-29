Накануне СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что сразу три некогда влиятельных чиновника и политика побывали на допросе в МВД — экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и связанные с ним экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

Официально причины допроса не сообщалось — однако вскоре последовали комментарии от адвоката Шердора Абдыкапарова. Юрист сообщил, что Ташиеву, Зулушеву и Тургунбек уулу официально предъявили обвинения — по статьям, «которые ранее применяли и к другим фигурантам дела».

СМИ связывают допросы с письмом 75. В таком случае, политиков подозревают в «Массовых беспорядках». Ранее депутатка Эльвира Сурабалдиева в интервью казахскому блогеру заявила, что Камчыбек Ташиев лишился своей должности за попытку госпереворота.

А президент Садыр Жапаров в своем свежем интервью сказал, что следствие и суд разберутся, связан ли Ташиев с письмом 75.

«Наличие или отсутствие его причастности установят следствие и суд. В настоящее время расследование не завершено. После его завершения дело будет передано в суд. Окончательное решение, кто виновен, а кто нет, принимает суд», — сказал он.