Экс-глава спецслужбы Камчыбек Ташиев, комментируя дело против себя, привел в пример Кемпир-Абадское дело.

«Виновные будут наказаны, а невиновные оправданы. Это потому, что наш глава государства предпринял усилия по созданию справедливой судебной системы в нашей стране. Например, группа из 25 человек, в деле «Кемпир-Абад» была оправдана», — сказал бывший глава спецслужб, по факту признавая беспочвенность засекреченного Кемпир-Абадского дела, фигуранты которого длительное время провели в изоляторах, потеряли здоровье — и все потому что не были согласны с решением властей передать водохранилище Кемпир-Абад Узбекистану.

При этом годом ранее Камчыбек Ташиев называл фигурантов Кемпир-Абадского дела «деструктивными силами», которые якобы «просто поднимали шум» и распространяли «ложные заявления» о соглашении между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Тем временем, фигурантка Кемпир-Абадского дела, экс-судья Клара Сооронкулова сообщила, что намерена подать в суд на бывшего генпрокурора Курманкула Зулушева (он, по сообщению СМИ, был допрошен накануне вместе с Ташиевым). Связано решение Сооронкуловой именно с Кемпир-Абадским делом.

Бывшая судья отмечает, что в этом деле был нарушен принцип презумпции невиновности. Другая фигурантка Кемпир-Абадского дела, бывшая сотрудница ЦИК Гулнара Джурабаева сообщила, что несмотря на то, что она была оправдана, погранслужба до сих пор не сняла с нее запрет на выезд из страны.

Засекреченный секрет

Около 30 активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, арестовали в октябре 2022 года. Их дело засекретили — что позволило следствию аргументировать секретностью отсутствие доказательств и любые свои спорные действия.

В июне того же года прокурор просил признать виновными всех фигурантов Кемпир-Абадского дела и приговорить каждого к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигурантов Кемпир-Абадского дела суд оправдал за отсутствием состава преступления 14 июня 2024 года. К этому времени они долгое время провели в изоляторах и потеряли свое здоровье.

Публично об оправдании Кемпир-Абадцев говорил президент Садыр Жапаров. Он заявил, что будь он на месте судьи, «назначил бы какое-то наказание организаторам, в виде штрафа или пробации». Более того, президент обвинил их в том, что они хотят «любым способом они хотят занять кресло и воровать миллиарды, как раньше».

Как и когда фигуранты дела «воровали миллиарды» — а среди них кроме бывших чиновников были журналисты, активисты и строитель, просто работавший в доме политика Равшана Джеенбекова — президент доказывать не стал.

В том же месяце прокуратура подала апелляцию. Спустя почти два года суд снова полностью оправдал журналистов, правозащитников, юристов и политиков, проходивших по этому делу.