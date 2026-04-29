За российской криптовалютной компанией А7, которая формально принадлежит беглому молдавскому олигарху Илану Шору и отмывает российские государственные деньги через Кыргызстан, стоит близкий к Владимиру Путину миллиардер Роман Абрамович. Это выяснили расследователи российского издания «Проект», изучив финансовую документацию А7.

Следы причастности Романа Абрамовича к криптовалютной деятельности Шора издание прослеживает с 2023 года. Тогда Илан Шор, которому с 2015 года был запрещен въезд в Россию, неожиданно переехал в Москву из Израиля, где он долгое время скрывался от молдавского правосудия. Он без проблем прошел границу, возможно, при помощи Романа Абрамовича, пишет «Проект», а вскоре – дал большое интервью на одном из российских телеканалов. Шор быстро получил российское гражданство, а уже через два года лично докладывал Владимиру Путину об успехах своей криптовалютной компании А7. Через нее сегодня проходит от 15% до 19% всех трансграничных переводов России.

Формально компанией А7 владеют Илан Шор (51%) и принадлежащий государству Промсвязьбанк (49%), а «поддерживает» ее деятельность госкорпорация ВЭБ. Неофициально же важную, но тайную роль в А7 играет Роман Абрамович, обнаружили расследователи.

«Проект» изучил внутренние и финансовые документы А7, и выяснил, что руководство холдинга полностью состоит из бывших сотрудников государственного ВЭБа. Эта же госкорпорация выступает поручителем по кредитам А7 и вместе с Шором владеет одним из юрлиц холдинга «Эксим Интернешнл». У самого Шора связи с ВЭБом давние. В 2013 году именно ВЭБ, будучи акционером молдавского Banca de Economii, поставил 26-летнего Шора руководить этим банком. В итоге из него была похищена часть $1 млрд, которую молдавское правосудие инкриминирует Шору.

Роль ВЭБа, отмечает «Проект», указывает на косвенную связь компании А7 с Романом Абрамовичем. И не только потому, что глава госкорпорации Шувалов – давний бизнес-партнер и знакомый этого российского олигарха. С момента своего появления в сентябре 2024 года компания A7 размещалась в московских бизнес-центрах Абрамовича «Белые сады» и «Сколково Парк». И сейчас в офисах Абрамовича остаются две “дочки” холдинга А7.

Еще один признак участия олигарха – огромная финансовая помощь А7 со стороны непубличного миллиардера Виктора Харитонина, которого называют «учеником» Абрамовича. Вместе они создали крупнейший фармацевтический холдинг «Фармстандарт», чьи лекарства («Арбидол», «Компливит», «Пенталгин» и т.д.) широко представлены в аптеках Кыргызстана. Харитонин — близкий друг вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, а его холдинг — один из основных поставщиков лекарств для государственных нужд и производитель вакцины от коронавируса «Спутник V». Абрамович формально вышел из фармбизнеса Харитонина в середине десятых, но связи остались. «Проект» обнаружил, что компании, входящие в «Фармстандарт» Харитонина, выдают компании Шора А7 многомиллиардные займы: только за 2025 год они перечислили на счета платежного сервиса 196,4 млрд руб.

Собеседник «Проекта» на рынке трансграничных платежей называет Абрамовича «крышей и спонсором» А7, который выбрал Шора за его умение «выстраивать схемы».

Напомним, что Илан Шор был причастен к «краже века» по выводу $1 млрд из банков Молдовы. Он находится в розыске и заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Как уже рассказывал «Клооп», в 2019 году Шор сбежал от молдавского правосудия в Израиль, а после нападения России на Украину перебрался в Москву, где занялся созданием криптовалютной компании А7 вместе с российскими госструктурами.

Платежный сервис А7 был создан в конце 2024 года по решению Владимира Путина как «ответ на западные ограничения». А7 проводит платежи для физлиц и юрлиц из России в любую точку мира, минуя традиционные банки, которые оказались заблокированы после начала второй войны в Украине. Благодаря серым схемам со стейблкоином А7А5, разработанным А7, находящиеся под санкциями российские компании могут закупать санкционную продукцию — например, комплектующие для российских боевых дронов.

А7А5 торгуется на бишкекской криптобирже Grinex, которую связывают с теневым российским криптодельцом Сергеем Менделеевым. А7А5 считается крупнейшим каналом вывода денег из РФ и оплаты санкционных товаров. По данным Elliptic, за год через него прошло около $100 млрд. В том числе не менее $9,3 млрд прошло через Grinex. В августе 2025 года эта биржа и кыргызский «Капитал банк» попали под санкции США, ЕС и Великобритании.

Илан Шор внесен в международные санкционные списки за подкуп избирателей Молдовы в пользу пророссийских партий. Он финансирует связанное с ФСБ некоммерческое объединение «Евразия», которое запустило в Кыргызстане пропагандистский телеканал «Номад». Кроме того, Шор оплатил два люксовых реактивных самолета, которыми пользуется президент Кыргызстана Садыр Жапаров.