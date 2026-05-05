Запрет на поставки электроники и станков в Кыргызстан — это главное в 20-м пакете санкций Евросоюза против России и ее партнеров, считают эксперты. На промышленности самого Кыргызстана они едва ли существенно скажутся, но ударят по бюджету страны и напугают ее соседей. Для самого ЕС рисков нет: объем его торговли с Кыргызстаном, без учета запрещенного реэкспорта в РФ, очень мал.

20-й пакет санкций Евросоюза против России и ее партнеров по обходу торговых ограничений оказался для российской экономики менее масштабным, чем ожидалось. Главной его мишенью впервые в истории стала третья страна — Кыргызстан. Напомним, что с 24 апреля европейским компаниям запрещено экспортировать в Кыргызстан электронику и металлообрабатывающие станки. Кроме того, введены ценовые ограничения на экспорт большого перечня промышленной продукции из ЕС, а маршруты такого экспорта отныне должны идти только в обход территории РФ.

Санкции ЕС планировал ввести еще в феврале, чтобы приурочить их к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Власти Кыргызстана явно к этому готовились: именно в феврале кабмин ликвидировал государственную «Торговую Компанию Кыргызской Республики», созданную в 2023 году для контроля над внешнеторговыми операциями без фактического ввоза товаров в Кыргызстан (типичная схема обхода санкций).

Но сопротивление Венгрии и Словакии, которые хотели получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», вынудило Брюссель отложить введение санкций. Достигнутый компромисс по нефти с Будапештом и Братиславой позволил европейским властям ввести 20-й пакет в конце апреля.

Под прицел европейских властей Кыргызстан попал почти сразу после нападения РФ на Украину. Экономический мониторинг показал, что экспорт из ЕС в КР и экспорт из Кыргызстана в Россию резко выросли на сотни процентов. Представители Еврокомиссии не раз грозили официальному Бишкеку за это вторичными санкциями. Но на практике вводили их только против отдельных компаний и банков, не трогая государство. 24 апреля эти угрозы были наконец реализованы: Кыргызстан стал первой в истории страной, попавшей под вторичные санкции ЕС в целом.

«Кыргызстан это действительно главное в 20-м пакете, — считает Темур Умаров. — Впервые Евросоюз продемонстрировал, что у него есть работающий инструмент вторичных санкций против стран, которые позволяют России избегать санкций. ЕС пугал этим страны, замешанные в этой истории, с начала войны. Но им казалось, что это блеф, и что Брюссель никогда эти санкции не введет. А теперь он ввел. И ввел он скорее для того, чтобы другим неповадно было».

Запрет на экспорт металлообрабатывающих станков и электроники из ЕС в Кыргызстан мало скажется на индустриальной силе Кыргызстана, считает Умаров: страна использует преимущественно китайское оборудование. «Но вопрос, насколько китайские производители продолжат нормально вести бизнес с Кыргызстаном. Отдельно взятые китайские предприятия с большим присутствием в Евросоюзе могут задуматься, насколько это безопасно для них — продолжать бизнес с санкционной страной», — предупреждает эксперт.

Из всех стран, которые могли оказаться под вторичными санкциями ЕС, Кыргызстан оказался самой удобной мишенью, отмечает Умаров. Потому что объемы его торговли с Евросоюзом (если исключить реэкспорт в Россию после начала войны — «Клооп») не так велики, как у других стран.

«Это демонстрация, что не нужно было полностью пренебрегать угрозами. И напоминание, что в этом новом санкционном мире все же есть определённые правила. Мне кажется, это такая первая ласточка. И возможно, последняя, потому что все остальные будут этот пример учитывать», — говорит Темур Умаров.

В 20-м пакете санкций ЕС, действительно, было объявлено о снятии санкций с двух банков Китая и трех банков Таджикистана. Они прекратили расчеты с Россией, которые ранее вызывали претензии ЕС.