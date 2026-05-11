После прихода к власти, президент Садыр Жапаров переписал закон о Счетной Палате и поставил своего родственника руководить ведомством. Kloop объясняет, как Жапаров ослабил основную функцию Счетной палаты — контроль эффективности бюджетных трат, но дал ей больше свободных денег из госбюджета, укрепил иммунитет аудиторов от уголовного преследования и расширил полномочия, позволив проверять частный бизнес.

Конституционный закон и невозможность аудита госдолга

Счетная палата — это орган, который занимается аудитом госбюджета, оценивает эффективность и целесообразность его использования. Это важный инструмент контроля за тем, чтобы государство тратило деньги максимально рационально.

В 2022 году Жапаров начал переписывать закон о Счетной палате и уже в мае 2023 обновленный документ вступил в силу.

Главным изменением стало то, что закон о Счетной палате теперь Конституционный. Такие законы по иерархии уступают только Конституции. Это значит, что они стоят выше любых кодексов, указов президента, постановлений правительства и парламента.

Но при этом орган лишили одной из важнейших функций — аудита госдолга. И это очень плохо.

В старом законе о Счетной палате было прописано, что она осуществляет аудит за управлением и обслуживанием внутреннего и внешнего долга Кыргызстана, следит за законностью, рациональностью и эффективностью использования иностранных кредитов, займов и гумпомощи, за эффективностью размещения централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе.

Ведомство ежегодно публиковало отчеты об исполнении республиканского бюджета, которые включали данные о госдолге. Но все это прекратилось с вступлением в силу нового, инициированного президентом закона — из него убрали все упоминания об аудите госдолга. У Счетной палаты больше нет таких полномочий.

Последний опубликованный отчет на сайте ведомства — за 2023 год.

Сейчас данные о размере госдолга предоставляет Министерство финансов и публикует Нацстатком. Но это лишь голые цифры. Теперь никто не проводит глубокий анализ того, что происходит с деньгами, которые государство берет в долг и за которые Кыргызстан потом десятилетиями расплачивается.

Жапаров с начала своего правления заявлял, что погасит внешний долг государства, но пока что он только продолжает расти наряду с внутренним.

Баллотируюсь в президенты в январе 2021 года Жапаров говорил о том, что Кыргызстан выплатит внешний долг за три-четыре года. Тогда он составлял 4,3 млрд долларов.

Время шло, долги росли, а слова президента менялись. В апреле 2022 года Жапаров уже был не так амбициозен и говорил, что постарается погасить хотя бы половину внешнего долга к концу своего президентского срока, который истекает в январе 2027 года.

К концу 2025 года внешний долг вырос до 5,3 млрд долларов.

«Никакой опасности для экономики нет. Мы можем погасить внешний долг за один день, но это не выгодно — проценты будут выше, предусмотрены штрафы», — заявил президент, выступая в парламенте в декабре 2025 года.

Вместо этого президент сказал, что страна «без проблем» рассчитается с внешним долгом к 2035 году — уже после конца его срока, даже, если он будет переизбран во второй раз.

Лучше, чем у депутатов

Еще одно важное изменение в законе о Счетной палате заключается в изменении процедуры задержания и привлечения к уголовной ответственности аудиторов, а также председателя Счетной палаты — родственника Жапарова.

Алмазбек Акматов стал аудитором в феврале 2021 года по квоте президента, а спустя два месяца уже возглавил ведомство. До этого он 8 лет руководил территориальными подразделениями ведомства в регионах.

Раньше аудиторов и председателя Счетной палаты можно было привлечь к уголовной ответственности с санкции генпрокурора, при этом президент и Жогорку Кенеш нужно было просто уведомить.

Теперь у них иммунитет сильнее, чем у депутатов. Народного избранника можно задержать или арестовать (по особо тяжким преступлениям) без чьего-либо разрешения, тогда как в случае с аудиторами или председателем Счетной палаты на это потребуется согласие Жогорку Кенеша — за исключением поимки на месте преступления.

Для привлечения к уголовной ответственности депутатов и аудиторов, то есть, чтобы продолжить расследование и передать дело в суд, нужно согласие парламента.

Больше свободных денег

После того как закон о Счетной палате переписали по инициативе президента, с подачи Жапарова еще два раза вносились существенные изменения в закон об этом ведомстве.

В 2024 году Счетная палата получила больше бюджетных денег в свой фонд, которыми распоряжается по своему усмотрению.

В изначальном законопроекте, который президент внес на рассмотрение парламента, он предложил увеличить фонд Счетной Палаты с 15 до 30 процентов от суммы расходов на содержание ведомства.

Причем проект закона шел вместе с сопроводительным письмом от Жапарова, в котором он просил рассмотреть его «во внеочередном порядке как неотложный». В чем именно была срочность в документе не объясняется.

Согласно справке-обоснованию к законопроекту, такое увеличение составило бы дополнительные 67 млн сомов в год, которые выделяли бы из республиканского бюджета.

Средства из фонда Счетная палата тратит на регулярное премирование сотрудников, приобретение и ремонт техники, организацию мероприятий, обучение и повышении квалификации сотрудников и оплату командировочных.

Во время рассмотрения законопроекта в парламенте, по предложению провластных депутатов Таалайбека Масабирова, Айсаракан Абдибаевой и Камилы Талиевой, фонд увеличили до 50 процентов от суммы расходов на содержание Счетной Палаты — то есть примерно на 156 млн сомов.

Еще реформы

В феврале 2026 года президент решил внести очередные поправки в закон о Счетной Палате. Жапаров вновь приложил письмо с просьбой рассмотреть документ во внеочередном порядке, как неотложный, и снова не объяснил, в чем именно заключается срочность. В этот раз законопроект даже не проходил общественные слушания.

Главное изменение, которое вносит этот проект закона — сокращение количества аудиторов Счетной палаты с девяти до трех. Эту инициативу продвигали под лозунгом экономии денег для госбюджета и повышения зарплат аудиторов.

Выступая в феврале в парламенте во время рассмотрения законопроекта глава Счетной палаты Алмазбек Акматов сказал, что сокращение шестерых аудиторов позволит сэкономить 30 млн сомов. При этом зарплату оставшимся аудиторам повысят.

«Кроме того, VII созыв поручал кабинету министров с апреля повысить заработную плату аудиторов. С позволения президента зарплата повысится на 100%. Поэтому будет сэкономлено порядка 60 млн сомов», — поделился он своими подсчетами.

Несмотря на сокращение количества аудиторов, этим же законопроектом полномочия Счетной Палаты усилили — теперь ведомство может проводить аудит индивидуальных предпринимателей и любых компаний, независимо от форм собственности, если они получили государственную гарантию, поручительство или иные формы поддержки.

Тем временем, реформа Счетной палаты продолжается. В конце апреля закончились общественные обсуждения по другому законопроекту, который предлагает кардинально изменить принцип работы ведомства. В этот раз инициатором выступило Министерство юстиции.

Оно предлагает ввести новые формы аудита: электронный и превентивный (проактивный).

Сейчас Счетная палата проводит только три вида аудита: аудит на соответствие (оценка соблюдения законодательства), аудит эффективности (проверка экономичности, эффективности и результативности использования средств) и финансовый аудит (изучение и анализ финансовой отчетности).

Предполагается, что электронный аудит станет основным инструментом Счетной палаты и будет проводиться без выезда на место на основании анализа данных государственных информационных систем.

Этот законопроект в принципе лишает Счетную палату возможности проводить какой-либо другой аудит. Если поправки в закон примут, Счетная палата сможет проводить аудит эффективности и аудит соответствия только по поручению президента и председателя Кабмина.

Выездной аудит тоже будет проводиться лишь по их поручению и по запросу правоохранительных органов.

Общественные слушания законопроекта закончились 25 апреля, но в парламенте его еще не рассматривали.