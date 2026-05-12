Недавний визит главы правительства Того в Бишкек связан с обходом санкций через криптовалюту, выяснил Temirov Live. Российская компания А7 открывает офисы в Того, Нигерии и Зимбабве через Кыргызстан. Ее деятельность стала одной из причин, по которым Кыргызстан сам попал под санкции Евросоюза.

29 апреля Садыр Жапаров торжественно принимал главу правительства Республики Того, господина Фор Эссозимна Гнассингбе. Президент назвал его визит «историческим событием» и лично показал высокому африканскому гостю Иссык-Куль. Стороны подписали несколько соглашений и обсудили развитие двусторонней торговли.

Того с населением 10 млн человек и подушевым ВВП $1053 в год входит в двадцатку беднейших стран Африки. Она экспортирует апатиты, соль, цемент, хлопок, какао и кофе. А импортирует нефтепродукты, машины и металлопрокат, рис, муку и молочные продукты. Основные торговые партнеры Того — Индия, Китай, Франция и соседи по Африке.

Структура и география внешней торговли Кыргызстана показывает, что обмениваться с этой страной нам особенно нечем. Temirov Live нашел в базе Минюста только одну компанию с вероятным участием Того — «А7-Африка». Компания довольно известная. Центр журналистских расследований CIR изучил ее и еще одну фирму с кыргызстанской пропиской, «А7-Нигерия». Из отчета можно сделать вывод, что эти компании являются опорными пунктами российской криптовалютной экспансии в Африку.



«А7-Нигерия» и «А7-Африка» были открыты в Бишкеке в сентябре 2025 года и занимаются, согласно документам, «прочим финансовым посредничеством». Учредителями выступают нигериец Чидибере Эммануэль Ажаере и человек с тоголезско-бенинским именем Доссу Тоссу. Их партнер — российская компания «А7».

«А7», о которой не раз рассказывал «Клооп», была открыта в Москве беглым молдавским олигархом Иланом Шором и российским государственным Промсвязьбанком, который финансирует военную промышленность. Компания «А7» создала рублевый стейблкоин А7А5, который торгуется в Бишкеке на криптобирже Grinex и используется Россией при международных расчетах в обход санкций. Расследователи из издания «Проект» выяснили, что к созданию и работе «А7» причастен российский олигарх Роман Абрамович.

В ноябре официальные представители РФ торжественно открывали офис А7 в Нигерии и объявили об открытии нового филиала в Зимбабве. При этом на церемонии открытия бюро в Нигерии постоянно мелькал флаг Кыргызстана, хотя ни одного представителя нашей страны в кадре не было и сама она не упоминалась.



А в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил «всех наших других африканских партнеров последовать примеру» Нигерии и Зимбабве.



По данным Financial Times, в марте этого года A7 искала менеджера проектов для создания бизнеса «с нуля» в Того. А в апреле, после того как Кыргызстан сам попал под санкции ЕС за помощь России в обходе санкций, в Бишкек с официальным визитом прибыл премьер Того Фор Эссозимна Гнассингбе. И подписал с Кыргызстаном, в числе прочего, соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере.

«Кыргызстан играет ключевую роль в обеспечении операций A7, — отмечает в своем отчете CIR. — В том числе, с помощью методов, напоминающих отмывание денег на основе торговых операций». Нигерийская криптобиржа CoinCola констатирует, что «российские финансовые структуры заходят в Нигерию, Зимбабве и Того, чтобы обходить западные санкции, напрямую обменивая привязанные к рублю токены на африканские национальные валюты и зимбабвийское золото».

Республика Того удобна для развития любых криптобизнесов, включая сомнительные. Криптовалюты и их майнинг там никак не регулируются. По данным Chainalysis Global Crypto Adoption Index, еще в 2020–2021 годах Республика Того входила в первую десятку стран мира по уровню принятия криптовалют. Значительная часть населения живет в сельской глуши, где нет банков, поэтому крипту в Того долго использовали вместо обычных денег — для переводов и хранения средств.

В последние пять лет мобильные банки охватили всю территорию Того, а ее криптовалютный рынок застрял на уровне простых переводов. Там до сих пор нет криптобирж. Участие в отмывании российских денег может дать толчок местной криптовалютной отрасли и обогатить местную верхушку. Если, конечно, Того, вслед за Кыргызстаном, не попадет под западные санкции.