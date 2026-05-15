Парламент Казахстана принял поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Подаются они под соусом повышения безопасности населения и формирования гуманного отношения к животным. Но на деле введение закона в действие грозит массовым истреблением собак и кошек, в том числе домашних.

Все это особенно актуально и для Кыргызстана, где после трагедии прошла волна насилия в отношении собак. 1 апреля в больницу в тяжелом состоянии попал шестилетний ребенок, покусанный собаками. Отец ребенка Бекзат Туйтеев заявил, что его сын оказался по каким-то причинам во дворе соседа, в котором жили несколько собак. Собак после нападения на ребенка убили.

После этого неизвестные ворвались на территорию частного приюта для собак и убили 40 животных. При этом животные были на частной территории, были стерилизованы и привиты, и были подопечными программы «Кумайык». Это программа контроля рождаемости бездомных собак, которая реализуется при поддержке Фонда ныне покойной французской актрисы Брижит Бардо. Также в социальных сетях сообщали об убийствах собак и в других районах Кыргызстана.

Оригинал материала опубликован изданием Республика.

Собаке — собачья смерть?

В начале апреля мажилис (нижняя палата) парламента РК принял поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», отменяющие возвратный отлов бродячих животных в пользу их умерщвления. Законотворцы назвали это «эвтаназией», но в отношении животных такой термин вряд ли применим.

Сегодня процесс регулирования количества бродячих животных в Казахстане осуществляется по системе ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в естественную среду). Эта норма, как одна из комплекса мер, была прописана в Законе РК «Об ответственном обращении с животными», принятом в 2021 году.

Выглядеть это должно следующим образом: животное отлавливают гуманным методом (сачок, сеть, петля), стерилизуют, вакцинируют против бешенства и возвращают, если оно не проявляет немотивированной агрессии, в прежние места обитания. То есть все в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Также закон предписывал учет животных, поддержку действующих приютов и создание новых, общественный контроль.

Главная законодательная новелла в изложении депутата парламента Ерлана Жанбыршина заключается как раз в отказе от ОСВВ.

Причины – две: это неэффективно и это дорого. Гуманность, как категория, которую нельзя измерить, во внимание не принимается. А неэффективность и дороговизну можно «пощупать» с помощью цифр.

Вот как выглядит это «щупание» словами депутата.

«Если в 2022 году было отловлено 190 тысяч бродячих животных, то по состоянию на 1 января 2026 года — уже 276 тысяч. Мы видим не снижение, а рост. Следовательно, действующая модель (ОСВВ) не решила ту задачу, ради которой она была внедрена».

«В среднем каждый час в Казахстане пять человек подвергаются нападению собак и получают укусы. За 2025 год от укусов собак пострадали 41 366 человек, из них 23 134 — от бродячих животных. В 2024 году нападений было меньше — 38 848 фактов, из них 24 410 — со стороны бродячих животных.

«Содержание одной собаки в среднем стоит около 5 500 тенге в сутки. После стерилизации самку необходимо содержать около 10 дней. В итоге расходы составляют примерно 74 тысячи тенге на одну собаку. По кошкам — около 54 тысяч тенге. Если опираться на статистику — около 270 тысяч животных — при действующей системе общие затраты могут достигать 14–15 миллиардов тенге. При применении эвтаназии эти расходы будут примерно в 7 раз меньше».

Далее, согласно новым нормам, если в течение пяти дней пребывания животного в пункте временного содержания для него не найдется нового хозяина, его предполагается усыплять (надо отметить, что первоначально говорили о 15 днях содержания, однако в процессе обсуждения норму ужесточили). Но маслихаты на местном уровне могут своим решением этот срок продлять.

При этом весьма цинично выглядело заявления Ерлана Жанбыршина о «сохранении гуманистического подхода» — мол, в отношении бродячих кошек возвратная модель будет сохранена.

Выступая же за умерщвление собак, депутат призвал на помощь мировой опыт. В пример он привел Индию и США, а также Турцию, где, по его словам, система ОСВВ была признана неэффективной, и в 2024 году там на законодательном уровне был сделан выбор в пользу безвозвратного отлова.

Заметим, что поправки не коснулись непосредственно «ответственного обращения» с животными со стороны владельцев (ведь понятно, что бродячие животные не берутся из ниоткуда, и большая их часть вчера была еще домашними питомцами). О санкциях за ненадлежащее содержание, самовыгул, причинение вреда, а также за жестокое обращение, речи не шло.

Нет эффекта – потому что не было исполнения

Зоозащитники, не поддерживающие законодательные новации депутатов, оперируют совсем иными цифрами.

По данным руководителя фонда KARE и со-основателя проекта «ВетМобиль» Юлии Коваленко, в 2022 году, когда в Казахстане стала действовать система ОСВВ, было стерилизовали всего 58 собак, а уничтожили 80 тысяч. В 2023 году охват бездомных животных программой ОСВВ составлял около 30,7%, в 2025‑м — 12,6%. При этом минимальный уровень, при котором наступает положительный результат (сокращение популяции), должен быть не ниже 70%.

«Она не реализовывалась, эта программа. Но бюджет куда-то уходил. Вот мы и требуем: предоставьте данные, как закон был реализован с точки зрения финансовых расходов, с точки зрения исполнения на местах, дайте отчет, что было сделано. И после того, как общество изучит этот отчет, мы сможем прийти к пониманию того, а что делать дальше. Мы запросили отчет в Администрации президента, Министерстве экологии. Письмо на рассмотрении», — говорит зоозащитница в интервью «Республике».

Юлия Коваленко рассказывает вопиющие случаи, как «реализовывалась» программа, в частности, в Караганде:

«Мы выезжали туда проводить акцию по бесплатной кастрации животных. Нам приводили кураторы собак с клипсами (клипса – это показатель, что собака прошла по программе ОСВВ), у которых наблюдалась течка, появлялся приплод. И действительно, хирурги проводили операцию, и выяснялось, что по факту собаку разрезали и зашивали, никакого удаления репродуктивных органов не было. Это задокументированные факты».

Комментируя предложенные поправки в закон «Об ответственном отношении к животным», зоозащитница напоминает, что бродячие собаки – это не какой-то отдельный вид животных, как это пытаются представить депутаты.

«Многие забывают, что те собаки, о которых сегодня говорят, что они бродячие, это бывшие домашние [питомцы]. Это не отдельный вид животного. По факту это такие же собаки, которые спят с владельцем на кровати. Это такие же собаки, которые спасают людей. Собака оказалась на улице по вине человека. И нужно разобраться с причиной этого», — говорит Юлия Коваленко, напоминая, что владелец животного должен нести ответственность за него.

По ее данным, в 2024 году в стране отловили 268 434 животных, и 85,3% из них уничтожили. В 2025 году число отловленных выросло до 276 тысяч, а доля уничтоженных составила 84,8%.

Вывод напрашивается сам собой: как раз уничтожение бродячих животных, а не ОСВВ, не дало положительного эффекта в сокращении их популяции. А теперь имеющуюся неэффективную практику просто хотят узаконить.

Что же до дороговизны ОСВВ против дешевизны эвтаназии – это тоже вопрос спорный. И опять же проблема – в исполнении.

По словам руководителя столичного приюта «Стоп отлов» Марии Гребёнкиной, за два с половиной года работы её фонд получил из бюджета 245 млн тенге.

«Я за эти 245 миллионов тенге улучшила условия содержания в «Стоп отлове», наладила там лечение, стерилизацию. И сократила план на отлов на треть», — утверждает Гребенкина.

Да и международный опыт показывает разную картину.

Как писали «Санкт-Петербургские ведомости», в Санкт-Петербурге (Россия) за 2005-2018 годы честная реализация программы ОСВВ, при ежегодном охвате ею 2,5 тысяч бездомных собак и кошек, привела к тому, что стай бездомных животных в городе почти не стало, не было зафиксировано ни одного случая бешенства. Траты составляли порядка 7 млн рублей в год.

«Метод ОСВВ не только более гуманный, но и экономически выгодный. Надо потратиться лишь раз на отлов, стерилизацию, вакцинацию, лечение и чипирование. Далее собака, вернувшись в привычную среду, не дает занимать свою территорию другим особям и к тому же не оставляет потомства. В итоге за те же шесть-семь лет (средний срок жизни бездомного животного) денег будет истрачено гораздо меньше», — считают власти мегаполиса.

А вот в Москве, где действует массовое безвозвратное изъятие животных, ситуация обратная. Согласно исследованию Института проблем экологии и эволюции, данные которого приводит spbvedomosti.ru, в 1995 году в Москве насчитывалась 21 349 бродячих собак, в 2007-м их численность, несмотря на массовый отлов и уничтожение, увеличилась до 26 159. И это при том, что на отлов и невозврат российская столица ежегодно тратила 934,7 млн рублей.

Опыт как «шведский стол»

Международный опыт, о котором говорил Ерлан Жанбыршин – вещь важная. Вот только его восприятие в казахстанском варианте все чаще похоже на принцип «шведского стола»: вот это нам нравится – мы возьмем, а это не нравится, не укладывается в разработанную концепцию – это брать не будем.

И с турецким опытом все обстоит ровно так. Да, закон, который упомянул депутат, в Турции был принят, но речь в нем идет об отлове и размещении бродячих собак в приютах, а умерщвление является крайней мерой.

Так, в законе говорится, что местные власти обязаны направлять от 0,03% (столичные муниципалитеты) до 0,05% (региональные муниципалитеты) своего годового бюджета на улучшение условий содержания животных в уже существующих приютах и на строительство новых.

Чиновникам грозит срок от полугода до двух лет тюрьмы, если они будут уклоняться от обязанностей по контролю за популяциями бродячих собак. Этот же закон налагает штраф до 60 000 турецких лир за неправильное обращение и отказ хозяев от домашних животных.

Умерщвление же бродячих животных в Турции допускается, только если они неизлечимо больны или их агрессивное поведение не поддается корректировке. Для усыпления необходимо решение ветеринарного врача.

Но даже в таком виде закон вызвал волны протеста по всей стране, оппозиция заявляла о его неконституционности, рядовые граждане выходили на митинги. И норма об усыплении только по решению ветеринара стала результатом этих протестов. Кстати, британцы, известные своей любовью к домашним животным, призывали бойкотировать отдых в Турции из-за этого закона.

В Казахстане из всего вышеперечисленного есть только учет количества домашних животных путем чипирования.

Для сравнения: в Турции действует 322 приюта для бездомных животных, тогда как в Казахстане – всего 4 государственных и 65 частных. Есть еще 116 пунктов временного содержания животных: 74 государственных и 42 частных.

Развитые страны решают проблему не эвтаназией, а учетом и ответственностью владельцев.

В Германии и Италии работают обязательная регистрация, чипирование и системы быстрого возврата потерянных животных хозяевам. В Нидерландах проблему уличных собак решили через стерилизацию, контроль разведения и жесткие штрафы за выброс животных. В Южной Корее и Китае уже применяют ИИ-идентификацию по фото морды или носа: найденное животное фотографируют, система за минуты ищет владельца в базе. В США приюты и полиция используют онлайн-реестры и цифровой поиск животных. То есть в мире уже давным-давно научились решать эти проблемы.

«Я вхожу в Рабочую группу Сената по законопроекту об ответственном обращении с животными. И чем ближе финал, тем очевиднее становится, что законопроект в нынешнем виде сырой, противоречивый и местами построен не на точных данных, а на удобных цифрах и административном упрощении», — комментирует поправки в закон Botagoz Toqtar.

Главная проблема, по ее мнению, не животные, а безответственные владельцы:

«Если хозяин может выбросить животное без последствий, не регистрировать, не вакцинировать, не стерилизовать, отпускать на самовыгул — улица будет пополняться бесконечно. Бороться только с последствиями бессмысленно».

Кстати, за комбинацию различных методов контроля численности бездомных животных выступают и во Всемирной организации здравоохранения.

«Нет доказательств того, что одно только удаление собак когда-либо имело значительное влияние на плотность популяции собак или распространение бешенства. Тем не менее, целенаправленное и гуманное удаление невакцинированных бесхозных собак может быть эффективным при использовании в качестве дополнительной меры к массовой вакцинации», — говорится в рекомендациях ВОЗ.

Услышьте нас!

Новый закон всколыхнул казахстанское общество. Несомненно, есть те, кто боится бродячих собак и не против их удаления с городских улиц раз и навсегда. Да и отрицать, что сбивающиеся в стаи собаки немалых размеров могут представлять реальную опасность, нет смысла. Но тех, кто выступает именно за обязательное умерщвление, не так уж и много. Большинство же вовсе не поддерживает убийство ни в чем не повинных псов.

Общественный деятель Нуркен Халыкберген полагает, что, провозгласив усыпление собак как метод борьбы с численностью бродячих животных, государство будет бороться со следствием, а не с причиной.

«Нам нужна взрослая система, в которой безопасность начинается с ответственности человека. С контроля разведения. С контроля продажи. С учета владельца. С наказания за выброс. С нормальной ветеринарной и приютской инфраструктуры. С прозрачной статистики. И только потом — с работы на улице. Если мы этого не сделаем, то будем снова и снова ходить по кругу. Получать выброшенных животных. Потом бояться их. Потом спорить в соцсетях. Потом принимать жесткие поправки. Потом ужасаться их последствиям. И снова ничего не менять в корне. А менять надо именно корень. Потому что главная проблема бездомных животных — это не животные. Главная проблема бездомных животных — это ответственность человека. И попустительство тех, кто якобы изображает заботу об обществе через убийство животных».

Сегодня зоозащитники призывают всех неравнодушных действовать – не через митинги, а через обращения в Администрацию президента от каждого конкретного гражданина. Для удобства форму обращения и алгоритм действий они разместили на страничке приюта животных «Белый Бим» в Instagram. А на платформе GosRating.com запущена петиция против поправок. Адресованная сенату, администрации президента и министерству экологии и природных ресурсов, она призывает отозвать принятый мажилисом законопроект.

Собака бывает кусачей?

Помните депутатские цифры о нападении собак на людей? Если их перемножить (пять нападений в час на 24 часа в сутках и на 365 дней в году), то получится 43 тысячи 800 случаев в год.

Директор Общественного фонда «ДОМ» Аружан Саин в корне с этими цифрами не согласна. В доказательство она опубликовала в социальной сети документ, полученный зоозащитниками в минздраве. Из него следует, что в 2024 году зафиксировано всего 182 случая укусов, ослюнения и оцарапывания, связанных с собаками, а в 2025 еще меньше – всего 158. (Правда учтены только стационарные случаи, когда пострадавшие были госпитализированы).

Так что депутатские «тысячи» — это укусы всех животных, а не только собак. Хотя чаще всего говорят именно о злых бродячих собаках, нападающих на людей. А вот руководитель приюта для животных «Новый шанс» Марина Ким рассказывает другую историю – пса по кличке Тео, который попал в ее руки с переломанным позвоночником, раздробленными лапами, отбитыми внутренними органами и кровотечением.

Врачи борются за жизнь найденыша вот уже год. Сегодня Тео вновь научился ходить, но скачет на трех лапах – одну пришлось ампутировать.

Вряд ли такие травмы пес получил без «помощи» человека. И поэтому, говорит Марина, Тео – социопат: агрессию к незнакомым людям не проявляет, а, напротив, несколько побаивается.

Если бы волонтеры приюта не забрали Тео из отлова, он просто истек бы там кровью – лечить его никто не собирался. Марине так и сказали – подождем пять дней, может, хозяин объявится. Вот так на деле и работает у нас пока еще действующий закон об ответственном (ключевое слово) обращении с животными.

Сама Марина Ким – педагог по первому образованию, но в итоге своего волонтерства выбрала работу с животными, закончив для этого ветеринарный институт. И она – ярый сторонник стерилизации всех животных, и бродячих, и домашних, только так она видит возможность сокращения количества бездомных собак и кошек.

«Ты никогда не можешь иметь стопроцентной гарантии, что ты пристроил котенка или щенка в хорошую семью, где будет забота, внимание. Потому что и нам пристроенных животных через год-полтора хозяева могут абсолютно без всякого зазрения совести вернуть. А тем людям, которые взяли щенка или котенка у кого-то, возвращать некому, они просто выкидывают их на улицу. А стерилизованные животные хотя бы плодиться не будут», — говорит она.

Для удешевления этой процедуры и для бюджета, и для хозяев клиника, где Марина оперирует животных, не раз участвовала в акциях различных европейских фондов, выделявших средства непосредственно на стерилизацию.

А тем, кто не хочет кастрировать котов и кобелей (мол, они же приплод не принесут) ветеринар советует всех «алиментных детей», которых самец наплодит у соседей или на улице, брать на свое содержание.

Мы побывали с Мариной Ким в приюте «Новый шанс» под Алматы, Там сейчас более 100 собак, и у каждой своя трагедия. Больше десяти лет работающие в приюте волонтеры ежедневно совершают невозможное.

Марина Ким — фактически главный человек у всех собак ее приюта.

«У тебя кончились нервы, у тебя кончились деньги, но ты должен как-то выжить. Я всегда смеюсь, я говорю: ты даже сдохнуть не можешь, потому что если ты сдохнешь, они никому не нужны», — говорит Ким.

В репортаже по ссылке ниже мы показали изнанку зоозащиты: от истощенных животных до эмоционального выгорания тех, кто их спасает.

Кинолог и зоопсихолог Влад Алиев, говоря о поведенческих особенностях бездомных животных, отмечает, что бродячая собака если и может напасть на человека, то только если она сильно голодна и учует, что у человека в сумке есть что-то вкусное. Во всех иных случаях в нападении «виноваты» сами люди. Более того, собаку, если она бродячая, можно отпугнуть даже агрессией.

«Если на домашнюю собаку агрессировать, она сагрессирует в ответ. А если говорить о бродячей, намного меньше вероятности, что она сагрессирует в ответ, потому что чаще всего на нее агрессируют», — говорит кинолог.

Просто не прошли мимо

Попав в хорошие руки, еще недавно запуганные и озлобленные животные становятся верными друзьями. Таких историй мы услышали множество — для этого материала выбрали три самые, на наш взгляд, показательные.

…История Руны началась с короткой фразы: «От нее отказались». Но за этим стояла судьба собаки, которая могла закончиться в холодном вольере отлова. В этом видео Жанна, волонтер и спасительница животных, рассказывает, почему она рискнула взять добермана и как это решение изменило её жизнь.

…Элли нашли щенком у парка рядом с погибшей мамой, а Кора три недели выживала у магазина, терпя побои от прохожих. В этом видео мы делимся вдохновляющей историей о том, как две обычные собаки с улицы стали центром вселенной для одной семьи.

…Иногда жизнь меняется за один скролл в ленте TikTok. В этом видео мы делимся трогательной историей Софи — щенка, которого выбросили из машины прямо на дорогу. Ее спас неравнодушный прохожий, и в итоге она обрела любящую семью.

… Фразу «Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки» знают, наверняка, все. Ее авторство приписывают разным людям – от античных философов до самых одиозных политиков XX века. Но стихотворная форма принадлежит перу немецкого поэта Генриха Гейне.

Чем больше узнаю людей,

Тем больше нравятся собаки.

Они честней, они добрей,

По пустякам не лезут в драки.

Не лгут, не пьют, не предают,

Не обижают так беспечно,

И в душу ядом не плюют,

И понимают всё, конечно.

Мне невдомёк, в конце концов,

За что в ругательной атаке

Друг другу тычем мы в лицо,

Мол, дескать, злые, как собаки.

Нам до таких ещё расти,

Чтоб вровень стать с их благородством,

А им вовек не доползти

До человеческого скотства.

Лучше не скажешь!

Дипломатией тут не обойдешься

Пока законопроект находится на рассмотрении сената, свое отношение к проблеме с бездомными животными высказал президент страны. Касым-Жомарт Токаев не изменил своему правилу – говорить дипломатично.

Выступая 25 апреля в ходе акции «Таза Казахстан», глава государства отметил, что казахстанцы все чаще становятся жертвами одичавших собак, «и эта ситуация требует вмешательства государства и общественности, в том числе с точки зрения законодательного обеспечения со стороны Парламента».

Конкретного предложения, как должно выглядеть это вмешательство, не озвучил. Зато определенно он высказался за ужесточение административной ответственности за ненадлежащее содержание животных и усиление уголовной –за жестокое обращение с ними.

«Проблема бродячих собак – это следствие человеческого равнодушия, безразличия тех, кто вначале якобы любят животных, а через некоторое время разочаровываются и оставляют их на улице», — добавил президент.

Никто не спорит, слова хорошие. Однако проблема в том, что этот законопроект только называется «об ответственном обращении», но в нем ни слова нет об этой ответственности. Речь в нем идет именно об убийстве животных, и именно это пытаются предотвратить зоозащитники.

30 апреля, после выступления президента, депутаты сената (верхней палаты) Парламента РК вернули спорный законопроект в мажилис на доработку. Они предложили оставить срок нахождения животных в приюте на усмотрение местных маслихатов, исходя из конкретной ситуации в том или ином регионе. Отказаться от термина «эвтаназия», уйдя таким образом от «карательной лексики». Пересмотрели критерии, по которым животное признается бродячим. Предложили оставлять в живых бродячих кошек.

Прислушаются ли мажилисмены к сенаторам?

Что-то нам подсказывает, что борьба за гуманное отношение к животным еще далеко не закончилась.

В подготовке материала принимали участие Владимир Радионов, Жанна Байтелова, Оксана Макушина, Юлия Козлова.

При поддержке Медиасети