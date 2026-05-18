Верховный суд Кыргызстана оправдал экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова по делу о подкупе голосов на парламентских выборах 2021 года. Об этом Бакиров сообщил Азаттыку.



Верховный суд отменил решения двух предыдущих инстанций. В декабре 2023 года Ноокатский райсуд признал экс-депутата виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч сомов (около $2 288 долларов). В марте 2024 года Ошский областной суд оставил этот приговор в силе.

Бакиров лишился депутатского мандата ещё в августе 2023 года. Тогда ЦИК досрочно прекратила его полномочия и аннулировала депутатское удостоверение. Незадолго до этого Верховный суд подтвердил решение об отмене итогов выборов в одномандатном округе №4 Кок-Жар в Ноокатском районе Ошской области, от которого Бакиров избирался в парламент.

Поводом для разбирательства стал иск бывшего соперника Бакирова на выборах — Равшанбека Рысбаева. В конце 2022 года тот обвинил депутата в подкупе голосов и потребовал отменить результаты выборов.

Сам Бакиров ранее связывал уголовное преследование со своей позицией по Кемпир-Абадскому водохранилищу, которое власти Кыргызстана хотели передать Узбекистану. В ноябре 2022 года во время обсуждения соглашения о делимитации кыргызско-узбекской границы в парламенте у него произошла публичная перепалка с тогдашним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Конфликт начался после того, как Бакиров заявил, что вода необходима кыргызской стороне, и спросил у Ташиева: «Вы задавали узбекской стороне вопрос, почему они не строят левобережный канал для Кемпир-Абада?»

В ответ Ташиев с трибуны оскорбил депутата Омурбека Бакирова нецензурной бранью.

Кто такой Омурбек Бакиров?

Омурбек Бакиров был избран депутатом от №4 Кок-Жарского избирательного округа Ноокатского района Ошской области.

В шестом созыве Жогорку Кенеша Бакиров стал лидером фракции СДПК вместо Иса Омуркулов. На выборах 2020 года, результаты которых впоследствии были отменены, он состоял в провластной партии «Биримдик».

По данным Радио Азаттык, Бакиров состоял на учёте МВД как член организованной преступной группы. Также сообщалось, что он был «крёстным сыном» криминального авторитета Алмамбета Анапияева, который был убит в 2015 году в Минске.

В 2004 году против Бакирова и Анапияева возбуждались уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». Позднее суд их оправдал.

Кроме того, в 2010 году Бакирова обвиняли в «попытке насильственного свержения» Временного правительства. Сам Бакиров эти обвинения отвергает.