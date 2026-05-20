В Караколе 19 мая во время проливных дождей затопило четыре блока квартир в микрорайоне «Хан-Теңири». Строит микрорайон Госипотечная компания.



Очевидцы опубликовали несколько видео, где зафиксировано, что вода стекала с крыши через все этажи здания. Подвал, первый этаж и подъезды были серьезно затоплены. Вода просочилась и в квартиры.

В Госипотечной компании заявили, что причиной затопления стал засор систем водоотведения бытовым мусором.



В ГИК уверяют, что проблема носит локальный характер — на других объектах в микрорайоне всё хорошо.

«Государственная ипотечная компания полностью берет на себя восстановление пострадавших квартир за счет собственных средств компании. Всем жильцам будет оказана необходимая помощь, проведут восстановительные ремонтные работы», — сообщили в ГИК.

Новый микрорайон «Хан-Теңири» от ГИК начали заселять в августе 2025 года. Именно тогда президент Садыр Жапаров вручил жильцам ключи от 420 квартир.

Микрорайон объединяет 69 девятиэтажных жилых блоков на 3 105 квартир. В микрорайоне также предусмотрено строительство автостоянки, современных школы и детского сада, мечети.

Финансирование ГИК ведется в том числе за счет бюджетных средств, а земельные участки под строительство домов выделяются бесплатно указом президента Садыра Жапарова.

ГИК неоднократно подвергалась критике за некачественное строительство, непрозрачность в выборе подрядчиков и высокую стоимость квадратного метра жилья.