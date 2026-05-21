Жители затопленных домов ГИК в Караколе заявили, что дома заливает водой уже не впервые. По их словам, квартиры и лестничные клетки затапливает уже в третий раз, хотя заселились они в дома от ГИК только прошлой осенью.

«Третье затопление. Вы в Интернете даете неправильную информацию, говорите, что это мусор жителей [привел к засору и затоплению]. Какой мусор жителей на крыше?» — задались вопросом жители.

Владельцы квартир в микрорайоне «Хан-Теңири» считают, что официальная версия причин недавнего потопа не отражает полной картины по еще одной причине — вода попадала в дома не только с крыши, но и через окна.

Жильцы требовали от Государственной ипотечной компании объяснений, однако слышали в ответ только фразу: «Давайте без эмоций».

В Караколе 19 мая во время проливных дождей затопило четыре блока квартир в микрорайоне «Хан-Теңири», который строит Госипотечная компания.

В Госипотечной компании заявили, что причиной затопления стал засор систем водоотведения бытовым мусором.

В ГИК пообещали, что проведут ремонт затопленных домов за свой счет.

Новый микрорайон «Хан-Теңири» от ГИК начали заселять в конце августа 2025 года. Именно тогда президент Садыр Жапаров вручил жильцам ключи от 420 квартир.

Финансирование ГИК ведется в том числе за счет бюджетных средств, а земельные участки под строительство домов выделяются бесплатно указом президента Садыра Жапарова.

ГИК неоднократно подвергалась критике за некачественное строительство, непрозрачность в выборе подрядчиков и высокую стоимость квадратного метра жилья.