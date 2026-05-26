Торговцы жалуются на то, что их товары промокли и испортились. Местные власти и администрация базара пока никак не прокомментировала очередной потоп на рынке.

«Все наши товары промокли. Почти у 80% людей павильоны залило водой», — рассказывает один из продавцов нового рынка.

Он начал торговать на новый рынок всего два месяца назад и уже несет убытки из-за потопа. Его, как и других продавцов, переехать вынудили местные власти, которые решили объединить около 30 городских базаров в один.

Новый рынок работает чуть больше года, но это уже не первый потоп. В первый раз базар затопило в апреле прошлого года. Тогда администрация рынка обвинила во всем строителей и заверила, что устранила все проблемы и отремонтировала крышу. Тем не менее, история повторилась уже через несколько месяцев.

Этот потоп стал как минимум третьим.

«Зачем они переселяют в место, которое еще не закончили? Мучают людей. От этого только народ страдает. Все товары в воде», — сетует продавец.

И если какие-то товары можно восстановить и продать, то другие уже испорчены безвозвратно.

«Ковры можно сдать в химчистку, чтобы не плесневели, это 500-1000 сомов за один ковер. А мебель восстановить нельзя, потому что она разбухла от воды», — жалуется другой реализатор.

По словам продавцов, в ливневой системе на крыше рынка есть зазоры. Именно через них дождь проникает внутрь павильонов. Помимо этого вода скапливается в проходах, так как наземные отводы не справляются.

Администрация базара пока не дала комментарии о причинах затопления павильонов. Будет ли она возмещать убытки торговцев — тоже неизвестно.

Тем временем, по словам одного из продавцов, неизвестные приходили к нему с угрозами и требовали удалить видео о его протекающем павильоне, которое он опубликовал в соцсетях. Оно быстро стало вирусным и разлетелось по интернету.

Новый муниципальный рынок построили на условиях государственно-частного партнерства. Среди инвесторов, как ранее выяснили журналисты, Замирбек Толубаев — друг Шаирбека Ташиева, депутат ошского горкнеша Темирбек Исаев и приближенные его коллег Нурбека Исмаилова, Азамата Тургунбаева и Азизбека Сурапбаева.