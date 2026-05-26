Под ограничения попали компании Министерства финансов Кыргызстана, одна из которых занимается выпуском национального долларового стейблкоина. Его запускал лично президент Садыр Жапаров. Великобритания полагает, что госкомпании помогают России обходить санкции.

Великобритания ввела санкции против ОАО «Эмитент виртуальных активов» и «Государственной брокерской компании» 26 мая.

«Мы выявляем и перекрываем финансовые каналы, поддерживающие военную машину Путина. Тем, кто помогает российской агрессии, негде будет скрыться», — прокомментировала введение ограничений министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Министр заявила, что они будут действовать быстро и решительно чтобы «привлекать к ответственности всех, кто помогает российской агрессии».

В их число вошли и кыргызские госкомпании, которыми владеет минфин. ОАО «Эмитент виртуальных активов» играет большую роль в развитии криптовалюты в Кыргызстане.

Он выпускает государственный долларовый стейблкоин USDKG — цифровой токен, который обеспечен физическим золотом и привязан к доллару США.

Стейсблкоин запустили 20 ноября прошлого года, в официальном запуске участвовал президент Садыр Жапаров.

«Эмитент виртуальных активов» был выбран для выпуска USDKG тоже не случайно. В администрации президента были уверены, что это «обеспечивает высокий уровень доверия и институциональной надежности».

Но что-то пошло не так. В январе 2026 «Клооп» выяснил, что компания фигурирует в схемах молдавского олигарха Илана Шора, который использует кыргызские фирмы для помощи России в обходе санкций.

А теперь Великобритания ввела против нее санкции. С сегодняшнего дня социальные сети, интернет-провайдеры и онлайн-магазины обязаны «принимать разумные меры», чтобы пользователи в Великобритании не могли получить доступ к контенту, сайтам или приложениям «Эмитента виртуальных активов».

Великобритания полагает, что компания «участвует или участвовала в получении выгоды от деятельности правительства России либо в его поддержке посредством ведения бизнеса, имеющего экономическое значение для правительства Российской Федерации».

Другая фирма минфина, которая попала под санкции — «Государственная брокерская компания» — по данным минюста занимается управлением финансовыми рынками. Ей минфин владеет совместно с ОАО «Государственный финансовый холдинг».

Руководит компанией Алмаз Бекназартегин. До недавнего времени он возглавлял совет директоров «Капитал банка», который уже находится под санкциями США, Великобритании и, с недавних пор, Евросоюза.

Помимо этого, под санкции также попал связанный с беглым президентом Курманбеком Бакиевым «Евразийский сберегательный банк». С октября 2025 года он уже находится под ограничениями Евросоюза.

Власти Кыргызстана пока никак не отреагировали на введенные Великобританией санкции.