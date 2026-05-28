Объем государственного долга Кыргызстана достиг 9,8 млрд долларов . На конец ноября прошлого года он был на 1 млрд долларов меньше.

Государственный долг — это общая сумма финансовых обязательств страны перед внутренними и внешними кредиторами. Насколько эффективно и рационально государство использует эти деньги, которые мы берем в долг под проценты — неизвестно.

Раньше анализом этих данных занималась Счетная палата, но президент Садыр Жапаров переписал закон и забрал у нее эти функции. Сейчас данные о размере госдолга предоставляет Министерство финансов и публикует Нацстатком. Но это лишь голые цифры. Теперь никто не проводит глубокий анализ того, что происходит с деньгами, которые государство берет в долг и за которые Кыргызстан потом десятилетиями расплачивается.

Больше половины госдолга составляет внешний долг. Это деньги, которые Кыргызстан занял у иностранных кредиторов. Сейчас самый крупный из них — Китай. Погасить внешний долг было одним из предвыборных обещаний будущего президента Жапарова. Но пока что он только продолжает расти наряду с внутренним.

Баллотируюсь в президенты в январе 2021 года Жапаров говорил о том, что Кыргызстан выплатит внешний долг за три-четыре года. Тогда он составлял 4,3 млрд долларов. В апреле 2022 года Жапаров сказал, что постарается погасить хотя бы половину внешнего долга к концу своего президентского срока, который истекает в январе 2027 года. К концу 2025 года внешний долг вырос до 5,3 млрд долларов. В 2025 году президент сказал, что страна рассчитается с внешним долгом к 2035 году — уже после конца его срока, даже, если он будет переизбран во второй раз.