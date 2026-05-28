В Первомайском райсуде Бишкека состоялось первое судебное разбирательство по делу против экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, экс-генпрокурора Курманкула Зулушева, бывшего спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу, а также фигурантов «дела 75». Однако заседание суда было отложено из-за отсутствия адвоката одного из задержанных, политика Бекболота Талгарбекова.

После Камчыбек Ташиев уехал, отказавшись говорить с журналистами. А вот его соратники Зулушев и Тургунбек уулу дали свои комментарии. Ранее адвокат Икрамидин Айткулов говорил, что экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: «Насильственный захват власти» и «Злоупотребление должностным положением». Известно, что Ташиев не признает свою вину и находится под подпиской о невыезде.

Нурланбек Тургунбек уулу — он же Нурлан Шакиев — сказал, что с обвинениями не согласен, письмо 75 с просьбой провести досрочные выборы он даже не читал, а в момент публикации письма был в Турции. Ранее новый спикер парламента Марлен Маматалиев заявлял, что письмо 75 поступило в парламент, в Конституционный комитет, от помощника Тургунбек уулу.

Зулушев также заявил, что с письмом не связан, хотя и добавил, что дело засекречено и надо набраться терпения.

Дело против Ташиева

29 апреля экс-глава спецслужбы Камчыбек Ташиев, комментируя дело против себя, привел в пример Кемпир-Абадское дело.

«Виновные будут наказаны, а невиновные оправданы. Это потому, что наш глава государства предпринял усилия по созданию справедливой судебной системы в нашей стране. Например, группа из 25 человек, в деле «Кемпир-Абад» была оправдана», — сказал бывший глава спецслужб, по факту признавая беспочвенность засекреченного Кемпир-Абадского дела, тоже засекреченного, как и дело против Ташиева.

За день до того Ташиева, Зулушева и Тургунбек уулу допрашивали и появилась первая информация о том, что против них возбуждено дело и связано это с письмом 75. До того депутатка Эльвира Сурабалдиева в интервью казахскому блогеру заявила, что Камчыбек Ташиев лишился своей должности за попытку госпереворота. А президент Садыр Жапаров в своем интервью сказал, что следствие и суд разберутся, связан ли Ташиев с письмом 75.

«Наличие или отсутствие его причастности установят следствие и суд. В настоящее время расследование не завершено. После его завершения дело будет передано в суд. Окончательное решение, кто виновен, а кто нет, принимает суд», — сказал он.

Что было в письме 75?

9 февраля кыргызстанские СМИ распространили открытое обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурбеку Тургунбеку уулу. Письмо подписали 75 человек, среди которых были экс-депутаты, экс-премьер-министр, экс-министры, бывшие чиновники более низкого ранга, олимпийский чемпион, деятели культуры и науки и так далее. В письме они просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на январь 2027 года.

После этого, 10 февраля, президент Садыр Жапаров подписал указ о прекращении полномочий замглавы кабинета министров и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. А несколько подписантов письма были задержаны — бывший глава МВД Курсан Асанов, бывший первый вице-премьер Аалы Карашев, бывший вице-премьер Бекболот Талгарбеков, бывший посол Эмилбек Узакбаев и экс-депутат Курманбек Дыйканбаев.

Следом по неясной причине был задержан политолог Бакытбек Жумагулов, который письмо не подписывал. Ситуацию о причинах задержания Жумагулова немного разъяснила адвокатесса политолога Асель Аргымбаева.

«Фактически речь идет о коротком, около 10 секунд, частном телефонном разговоре (…) одно эмоционально произнесенное выражение «тандем өлдү» было интерпретировано следствием как признак насильственного захвата власти», — говорит адвокатесса.

Не ясно, исходя из какой статьи уголовного кодекаса следователи или эксперты решили, что словосочетание «тандем өлдү» — тандем умер — может интерпретироваться как призыв к массовым беспорядкам или массовые беспорядки.