Окружение опального экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева потеряло власть, но пока сохраняет бизнес. В частности, уволенный мэр Оша Женишбек Токторбаев по-прежнему контролирует строительство домов для Государственной ипотечной компании не только в родном Жалал-Абаде, но и в Баткене.

31 мая в соцсетях завирусилось видео, где Женишбек Токторбаев возит на мотороллере стройматериалы для жилого комплекса «Асман резиденс», который строится для ГИК в Баткене. Его помощник подтвердил, что Токторбаев контролирует объект со стороны застройщика.

Кроме того, на странице «Асман резиденс» в Инстаграме 1 июня было опубликовано видео, где Токторбаев проверяет квартиру в доме от ГИК.

В Баткене для ГИК строят три ЖК серии «Асман резиденс» на 7 гектарах земли. Всего там будет более 4 тысяч ипотечных квартир стоимостью 87,4 тысяч сомов за метр.

Какая компания строит комплекс в Баткене, неизвестно. Но в Жалал-Абаде и Оше дома серии «Асман резиденс» строит для ГИК компания «Бест Хаус Гранд», связанная с Токторбаевым. Об этом подробно рассказывали «Клооп» и Temirov Live.

Старт строительству ипотечных домов в Баткене еще в 2024 году давал лично Камчыбек Ташиев — в то время не только глава ГКНБ, но и зампред кабинета министров. Он заложил капсулу в фундамент жилого комплекса «Асман Резиденс №1». Тогда Ташиев тоже ездил на мотороллере по стройке и говорил, что будет лично контролировать ее. В том же году провластный блогер Гульмира Тыналиева, рекламируя эти дома, тегала обоих — и Токторбаева, и Ташиева.

Ташиев и Токторбаев приходятся друг другу не только друзьями, но и дальними родственниками. Экс-глава ГКНБ не упускал случая похвалить мэра Оша и не раз появлялся с ним на публике, называя «пиарщиком от бога».



Когда в феврале 2026 года Жапаров заподозрил своего друга Ташиева в подготовке госпереворота и уволил со всех должностей, Токторбаев лишился должности мэра Оша. Незадолго до этого произошла странная история. В июле 2025 года Ташиев от имени Жапарова вручил Токторбаеву машину. В сентябре Жапаров лично объявил Токторбаеву строгий выговор. А через два дня подарил ему еще одну — более дорогую машину.

После увольнения Ташиева и Токторбаева выяснилось, что у мэрии Оша большие долги (сам бывший мэр это отрицал). А Садыр Жапаров заявил, что Токторбаев «перегнул палку» при сносе объектов малого бизнеса в городе, из-за чего на мэра часто жаловались бизнесмены. Позже Токторбаева несколько раз вызывали на допрос в МВД. Связаны ли эти допросы с его работой мэром или с уголовным делом, фигурантом которого является Ташиев, неизвестно.

Женишбек Токторбаев — не единственный близкий человек Ташиева, сохранивший бизнес после его отставки. Как рассказывал в апреле «Клооп», компании других родственников опального экс-главы ГКНБ сохранили государственный подряд на строительство второго тоннеля Тоо-Ашуу стоимостью $640 млн.