Кыргызстанец Алтынбек нашел работу в России по объявлению. Ему сказали, что он поедет на фронт, но обещали работу строителя, а не солдата. В итоге он сдался в плен украинским военным.

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Алтынбек родился в Ошской области Кыргызстана. С 2017 года он нелегально находился в России. В поисках работы он нашел объявление в интернете о наборе строителей на СВО (специальную военную операцию — так власти России официально называют войну, которую ведут с Украиной).

По словам Алтынбека, ему не дали прочитать контракт и отправили на полигон в Курскую область России. Вместе с ним были еще 2 гражданина Кыргызстана. Пока они проходили подготовку к фронту, их избивали и всячески издевались над ними.

После подготовки Алтынбека отправили Харьковскую область в Украине на боевое задание, предварительно забрав паспорт и телефон. Ему удалось сдаться в плен украинским военным.

По подсчетам украинского проправительственного проекта «Хочу жить», с начала войны на нее завербовали почти 13 тысяч граждан стран Центральной Азии. 1474 из них — граждане Кыргызстана.

В распоряжении редакции «Клоопа» оказалось видео, которое записали украинские военные после того, как Алтынбек сдался в плен. Далее мы приводим его рассказ.

Я нашел в Интернете работу на СВО строителем. В Яндексе вышло объявление: «Работа на СВО». Было написано, что требуются строители, повара, водители. И я позвонил.

Сперва позвонил, они сказали: «Сейчас с вами свяжутся». Мне перезвонила куратор Оля, попросила представиться, спросила, с какого я года. Я сказал, что с 77-го, спросил можно ли мне будет устроиться, старый уже. Говорят, на работу уже не берут после 40.

«Вас возьмут», — заверила она. Я уточнил, точно ли на стройку, она сказала, что да, сто пудов на стройку.

Она мне билет купила, я три дня на поезде ехал [по России]. Потом меня встретили три пацана на машине типа скорой помощи. Меня отвели в гостиницу, администратор попросила паспорт дать, я паспорт дал. Комнату сказали выбирать от 141 до 149. Четыре комнаты было. Я в первую комнату зашел, она была полная, ну, по шесть человек было.

Во вторую комнату зашел, там одна кровать была пустой. Мы, 30 человек, подписали контракт и приехали в Курск. Нас обманули. Я убедился, что я старый баран.

Мне не дали почитать контракт. Я просил почитать, мне сказали: «Да, да, да, потом, потом, потом. Ну, видишь, у нас людей много». Она спешила, мы подписали. Даже африканцам тоже не дали почитать, они тоже подписывали.

Я думаю, некоторые были студентами, наверное. Мы быстро-быстро подписали и разошлись по комнатам. Потом я попал в Питер, оттуда в Курск. Мы там 21 день так мучались. Над нами издевались, называли долбоебами, баранами, крышаедами. Били, избивали. Российские войска над нами издевались. Хоть ты русский, хоть не русский, били по-любому. Нервничали.

Потом в Луганске тоже били, издевались. В пять часов вставали, где-то в 10 ложились спать. Иногда не мылись. Я с апреля месяца вообще не мылся. Там были люди из Нигерии, африканцев было много, французы были, из Литвы, Латвии. Они в других комнатах были. Узбеки, таджики были, ну, россияне были.

Я видел троих кыргызов. Со мной один был, позывной «Кочевник». Он был со мной, но он умер. Его пулеметом расстреляли, наши российские войска.

В Луганске нас избивали. Человек с позывным «Клен». Он башкой бодал, ругал, бил иногда. Моего товарища, третьего, тоже бил, пинал. Пацаны рассказывали. Этот «Клен» жестоко обращался с нами, издевался, как будто королем себя считал.

Российские военные издевались над нами, говорили, что мы тупые. Люди с позывными «Легион» и «Комбат» говорили, что мы все «мясо». Человек с позывным «Жених» тоже над нами прикалывался, говорил, что мы все 14 человек будем «мясом». «Все равно вы — мясо. Тупые, ничего не соображаете», — говорил он. Вот так над нами издевались.

Я думал российские военные хорошие, но какой там хорошие? Почему они над нами издевались тогда? Мы что, такие, блин, не люди что ли? Мы что какой-то скот, чтобы над нами издеваться?

В один из дней в 3-3:30 нас разбудили, пилот отвез в блиндаж (блиндаж — это укрытие, обычно под землёй или сильно укреплённое, где люди прячутся от обстрелов — прим ред.). Он показывал нам куда идти, там был знак, на нем было написано: «Мины». Он сказал, что с левой стороны там меня ждет командир. Нам дали задание и мы пошли вчетвером.

По пути я увидел своего товарища «Кочевника». Его уже пулеметом разъебали. Мы вчетвером чуть в обморок не упали и в панике в лес убежали. Потом сидели все тряслись, боялись, нервные были. Я предложил им сдаться украинцам, но они послали меня на три буквы.

Они втроем встали с автоматами, на меня направили. И я пошел.

Нам гранаты не давали, не знаю, откуда они взяли, но в меня кинули гранату. В левую ягодицу. Я встал, не знал, не чувствовал. У меня в ягодице как будто бульканье было, ботинки полные крови были.

А потом я вышел из леса и увидел маленький дрон. Я помахал шапкой, снял с себя всю броню и выбросил вместе с автоматом. Дрон мне подсказывал как идти, я за ним пошел, с обеих сторон были мины.

Я пошел за дроном, сдался. Спасибо украинским братьям, они меня взяли в плен, но спасибо. Они меня вылечили, рану обработали, дали еду.

Никогда не позволяйте своим детям приходить на войну в Украину. Хоть ты опытный, хоть ты не опытный. Не обманывайся за какие-то лимоны. Миллион — это не ваша судьба. Ваша судьба — это здоровье.

Хочу обратиться к своему президенту Садыру Жапарову. Садыр Жапаров, я нашел по интернету [работу] на стройку. Меня обманули, мне сказали, чтобы я подписал договор. Быстро-быстро я подписал договор. Не дали прочитать.

Но кыргызстанцам, своим товарищам, говорю: Уважаемые кыргызстанцы, не приходите сюда на войну. Ни за какие деньги. В Россию не приезжайте на заработки. Лучше в другие страны, но только не в Россию.

И уважаемые россияне, граждане азиаты. Вы тоже не подписывайтесь. Не подписывайтесь ни на какие контракты, не обманывайтесь. Если вас полиция поймала, депортирует, Слава Богу, уходите в депортацию.