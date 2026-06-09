Адвоката Даврана Касымова заключили под стражу до 4 августа — он защищал интересы бывшего советника президента Садыра Жапарова Жаныбека Кубандыкова. Касымова подозревают в «Мошенничестве» на сумму в 100 тысяч долларов — по информации ГКНБ, он был задержан вместе с еще одним человеком. Якобы это было связано с подкупом судей.

Экс-советник президента

Бывший советник президента Жаныбек Кубандыков был задержан 21 мая по статье «Мошенничество», но 6 июня его отправили под домашний арест.

ГКНБ утверждал, что Кубандыков завладел 5,5 миллионами долларов, деньги принадлежали иностранным инвесторам. Супруга Кубандыкова депутатка Медина Кайрылбекова отрицает, что он связан с хищением — по ее словам, он просто познакомил двух иностранцев, поляка и россиянина. И россиянин обманул поляка на 5,5 млн долларов.

Давран Касымов в интервью одному из YouTube-каналов утверждал, что Кубандыков не имел экономических связей с этими бизнесменами.

Бизнесмен Урмат Байматов говорил, что Жаныбек Кубандыков имел специальный офис и привозил в президентскую резиденцию «Ынтымак Ордо» людей, которые хотели встретиться с Жапаровым. При правлении Жапарова имя Кубандыкова также упоминалось в связи с угольной шахтой «Бел-Алма» в Баткене и золоторудной компанией «Вертекс».

У Садыра Жапарова не в первый раз проблемы с бывшими советниками. Другой экс-советник президента Айдар Халиков в ноябре 2024 года выступил с критикой в адрес Жапарова. В интервью Болоту Темирову Халиков заявил, что Жапаров и глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заставляли его публиковать клевету про несогласных с властью. Кроме этого, Халиков заявил, что сейчас Жапаров «миллиардер», а до избрания президентом у него не было «даже 20 сомов».

В ответ Орунбеков заявил, что в бытность советником Халиков, пользуясь своим положением, занимался контрабандой шифера из Узбекистана и выступал «посредником» для другой незаконной деятельности. В январе Халикова задержали в Молдове по запросу Кыргызстана — в июне 2025 года суд Кишинева отказал Кыргызстану в экстрадиции экс-советника, он получил убежище.

Касымов и его подзащитные

Адвокат Давран Касымов не в первый раз задерживается при правлении Садыра Жапарова. В 2021 году он представлял интересы задержанного политика Асылбека Жээнбекова.

В июне 21 года против Касымова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили под домашний арест. Причем это было дело, которое ранее уже закрывали за отсутствием состава преступления — Касымов рассказывал, что в 2019 году разоблачал одну из преступных группировок и тогда сотрудник финпола оговорил его.

После возбуждения уголовного дела Касымов говорил, что готов отказаться от защиты Жээнбекова.