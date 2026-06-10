Решением президента Садыра Жапарова Таалайбек Ибраев снят с должности министра энергетики. Исполняющим обязанности министра стал Алтынбек Рыспеков — ранее об был заместителем министра. Он давно работает в энергосфере, был замглавы ОАО «НЭСК» и главой «Национальной энергетической сети».

Ибраев руководил министерством с 2022 года. На посту министра энергетики Ибраев не раз озвучивал обещания, которые сложно было выполнить. Летом 2024 года он обещал, что зимой не будет «веерных отключений» — конечно, было «но». Отключений не будет, если не будет превышено потребление мощности электроэнергии, а учитывая энергокризис превысить лимиты было легко.

В том же году он обещал закупить тысячу трансформаторов, чтобы избежать проблем с электричеством в регионах.

В начале октября 2024 года министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога — якобы в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе. Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов мира.

Энергетические проблемы

В 2023 году Таалайбек Ибраев предлагал ввести режим ЧС в энергетике — с августа 23 года по конец 2026 года. Все из-за растущего дефицита электроэнергии, к тому же власти сообщили, что Токтогульское водохранилище, которое является главным источником электроэнергии для страны, не наполняется. Год назад данные по наполнению водохранилища водой так и вовсе засекретили.

Президент, кабмин и министр энергетики регулярно требовали от граждан экономии электроэнергии. Но журналисты в 2023 году выяснили, что вторым по величине потребителем электроэнергии в Кыргызстане является майнинговая компания «Соларкоин», связанная с членом совета директоров «Национальной электрической сети Кыргызстана» Жыргалбеком Турускуловым и с Фархатом Иминовым – членом совдира государственных «Электрических станций».

Президент страны Садыр Жапаров был вынужден это подтвердить. Но тут же попытался оправдаться: майнеры приносят большие доходы государству, покупая у него «излишки» электроэнергии, «которые мы не можем никому продать». А еще через пару дней министр энергетики Таалайбек Ибраев обвинил журналистов в том, что госбюджет теряет доходы от майнинга.

Проблемы с электроэнергией на этом не закончились. В 2024 году Ибраев получил выговор за крупную аварию на ТЭЦ Бишкека.

В 2025 году Ибраев сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище критически низкий и снова призвал людей экономить электроэнергию. Тогда же он пообещал отключить все майнинг-фермы.

Побороть энергокризис обещали за счет ремонта и строительства ГЭС. В стране строится около 100 малых ГЭС. К 2028 году они должны дать дополнительно около 400 МВт. Кроме того, в Кара-Кече начато строительство угольной ТЭЦ мощностью 1200 МВт, в год она будет производить до 7 миллиардов кВтч.

Возвращаясь к майнерам, которых обещали отключить — электроэнергию с «Камбар-Аты 2» по дешевке получают майнеры «МБТ-Строй», всего за 1 сом за киловатт. Это в шесть раз дешевле, чем платит население. Хотя официальный тариф для майнинга в Кыргызстане тогда составлял 5,04 сома за киловатт. Взамен инвесторы должны были вложить в модернизацию ГЭС 1,5 млрд сомов, заменить слабые трансформаторы и линии электропередач. Сама компания связана с кланом Бакиевых. «Клооп» в 2025 году выяснил, что на «Камбар-Ату 2» майнеры купили старое и не подходящее оборудование.

Ибраев покинул должность министра — проблемы с электроэнергией остались. Веерные отключения уже не спасают энергосистему Кыргызстана. В 2025 году домохозяйствам снизили пиковое потребление с 5 до 3 киловатт. Соцсети были переполнены рилсами, где люди пытались вскипятить чайник, и у них гас свет. Президент Садыр Жапаров просил население «потерпеть».

При этом в стране продолжается масштабное строительство многоквартирных домов. В 2026 году только на обеспечение нового жилья понадобится произвести или купить более 700 млн кВт.ч.