11 июня в Первомайском районном суде Бишкека прошло заседание по делу о попытке захвата власти, где главными подозреваемыми проходят экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

Причем три некогда влиятельных чиновника, подозреваемых в подготовке к захвату власти, не задержаны и не водворены в СИЗО — на суды Камчыбек Ташиев приезжает на дорогом джипе, а в свободное от судов время публично занимается благотворительностью. По тому же делу проходят бывшие чиновники и политики, подписавшие письмо к президенту Садыру Жапарову с призывом провести досрочные выборы — пятеро из 75 подписантов находятся в следственном изоляторе. Помимо этого, по тому же делу задержан политолог Бакытбек Жумагулов, с письмом никак не связанный.

Что было на суде?

На суд пришел один из подписантов письма — бывший премьер Кубатбек Боронов. Сам он, как и многие другие фигуранты дела, отказался давать комментарии — дело было засекречено. Но на заседании ситуация изменилась.

Адвокат бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Чынара Джакупбекова попросила суд снять гриф секретности с материалов уголовного дела и обеспечить открытое рассмотрение. Суд поддержал доводы защиты и удовлетворил прошение.

На самом суде одному из пяти задержанных подписантов письма, бывшему послу Эмильбеку Узакбаеву стало плохо и ему вызвали скорую медицинскую помощь. Его дочь Мээрим Узакбаева была задержана — девушка в СИЗО и объявила голодовку. По словам адвоката Узакбаева, девушку обвинили в незаконной приватизации в 1992-1993 годах — только вот в те годы ей было всего 10 лет.



Следующее заседание пройдет 15 июня.

Как дела у Ташиева?

Самому Ташиеву не приходится сидеть в следственном изоляторе — хотя, например, его младший брат Шайырбек Ташиев задержан по подозрению в коррупции. И пока пятеро подписантов «Письма 75» лишены свободы, сам он открывает мини-футбольнее поле и дарит дом многодетной семье. Совсем как в бытность главой ГКНБ. А на заседания суда прибывает на большом белом джипе — на нем же он и уезжает восвояси, иногда попутно забирая с собой Зулушева и Тургунбек уулу.

Кроме Ташиева, Зулушева и Тургунбек уулу, находящихся на свободе, фигурантами дела являются подписанты письма 75 — бывший глава МВД Курсан Асанов, бывший первый вице-премьер Аалы Карашев, бывший вице-премьер Бекболот Талгарбеков, бывший посол Эмилбек Узакбаев и экс-депутат Курманбек Дыйканбаев. Также по неясной причине был задержан политолог Бактыбек Жумагулов, который с письмом не связан.

Само письмо, опубликованное 9 февраля, подписали 75 человек, среди которых были экс-депутаты, экс-премьер-министр, экс-министры, бывшие чиновники более низкого ранга, олимпийский чемпион, деятели культуры и науки и так далее. Периодически некоторых из них приглашают на заседания суда — видимо, в качестве свидетелей.

В письме они просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на январь 2027 года. Они предлагали Садыру Жапарову незамедлительно инициировать выборы президента. Авторы письма подчеркнули, что вновь избранный президент и его новая команда получат возможность продолжить успешные дела и решить имеющиеся серьезные проблемы. Успехи и проблемы авторы письма тоже описали. Примечательно, что авторы письма к успехам отнесли решение вопросов в тех сферах, за которые отвечал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Именно это письмо послужило причиной увольнения Камчыбека Ташиева с должности главы ГКНБ в феврале 2026 года. Президент Садыр Жапаров заявил, что был вынужден уволить друга с поста главы ГКНБ и главы Кабмина, так как в политической среде Кыргызстана цвели интриги с продвижением внеочередных выборов президента и инициаторы этих интриг якобы прикрывались именем Ташиева. Жапаров сообщил, что суд должен разобраться, виноват ли Ташиев в попытке захвата власти.