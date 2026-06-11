В Ноокатском районе разгорается скандал вокруг строительства крупного торгово-логистического центра «Ноокат Молл». В центре истории — экс-депутат парламента Жусупбек Коргонбай уулу, связанный с семьей Ташиевых.

Государственную землю под рынок он, как это принято у друзей больших чиновников, получил бесплатно аж на 49 лет. Аким Ноокатского района утверждает, что компания Коргонбай уулу не выполняет обязательства по строительству в полном объеме. При этом цены за аренду торговых мест неподъемные для торговцев.

Бесплатная земля на 49 лет

Строительство нового рынка Ноокатском районе назревало давно. Старый Центральный рынок района опасен — некоторые контейнеры стояли на селеотводном канале. Когда власти планируют снос всего центрального рынка — неизвестно, но строительство нового торгово-логичтискеского центра «Ноокат Молл», куда могут перенести центральный рынок, уже в самом разгаре.

Для строительства нового рынка власти Нооката выделили землю в селе Барын. К 2024 году там развернулась грандиозная стройка. Строительные работы ведет компания «КейДжи Восток Сервис» по заказу ОсОО «Мармара Стоун».

На условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) компания «Мармара Стоун» получила щедрый дар: 10 гектаров государственной земли в безвозмездное пользование на 49 лет. Согласно договору, на этом месте должен вырасти современный торгово-логистический гигант: с отелями, холодильными складами и парковками.



Учредителем «КейДжи Восток Сервис» является бывший депутат парламента Кыргызстана Жусупбек Коргонбай уулу. После избрания в Жогорку Кенеш он передал эту компанию в доверительное управление фирме «Мармара Стоун». Ей же он передал в доверительное управление другие свои компании: «Жус-Бек Компани» и «Кок-Жатык».

До избрания в парламент Коргонбай уулу сам возглавлял «Мармара Стоун», а потом передал ей в управление свои активы. Сейчас формальным владельцем компании «Мармара Стоун» является Багыш Жармаматов — боец ММА. Коргонбай уулу отрицал свою связь с Жармаматовым, утверждая, что тот ему «никем не приходится».

Кабала для торговцев

Стройка еще идет, но Коргонбай уулу уже открыл охоту на кошельки предпринимателей. Условия аренды на новом рынке оказались кабальными.

Торгово-логистический центр будет состоять из рынка, капитальных бутиков и торгового центра. На рынке всего 1391 место из легких конструкций (металлокаркас, обшитый профлистом или ОСБ). Цены там официально стартуют от 500 тысяч сомов. В капитальных бутиках места продают по $1,5 тысячи за 1 кв метр, а в торговом центре — по $2 тысячи за метр.



Вместе с тем, в соцсетях опубликовали договор аренды места на новом рынке. За павильон из легких конструкций площадью чуть больше 14 кв. метров требуют 700 тысяч сомов за 5 лет аренды. При этом не менее 210 тысяч сомов надо внести сразу, а потом платить по 82 тысячи сомов в месяц течение полугода.

Для торговцев небогатого южного района это дорого. На старом рынке они платили меньше. Например, в начале апреля один из торговцев предлагал место на старом вещевом рынке в Ноокате под аренду за 5 тысяч сомов в месяц.

Проект бывшего депутата возмущает ноокатцев не только баснословными ценами за аренду. В феврале аким района Данияр Шейшеканов заявлял, что «Мармара Стоун» при строительстве нарушила договор с райадминистрацией.



В 2024 году, получив безвозмездно от государства 10 гектаров земли на 49 лет, компания, связанная с Коргонбаем уулу обязалась построить объекты определенных площадей. Например, парковка на нулевом этаже торгового центра должна была быть площадью 9,6 тысяч кв метров, но ее вовсе нет. Первый этаж ТЦ должен быть в 9,6 тысяч кв метров, а второй и третий этажи — по 8,4 тысяч кв. метров каждый. Но в реальности площадь каждого этажа из трех не превышает 4,5 тысяч кв метров.



Такая же ситуация со складом-холодильником: его реальная площадь вдвое меньше, чем по договору с государством. А административное помещение на 1728 кв метров компания «Марамара Стоун» вообще не построила. Есть и другие объекты, которые, по словам акима, частично или совсем не построены.

Сейчас, утверждает Шейшеканов, Коргонбай уулу обивает пороги вышестоящих чиновников и жалуется, что аким вставляет палки в колеса его бизнесу.

На вопросы «Клоопа» о рынке в Ноокате Шейшеканов не ответил.



Рулетка, бандиты и рейдеры

«Клооп» уже рассказывал, как Коргонбай уулу стал владельцем угольного карьера «Уу-Таш» в Кадамжайском районе Баткенской области. Карьер принадлежал семье покойного основателя Шабданбека Алимбаева. После его смерти месторождение рейдерским путем захватил милицейский чиновник из Оша Болот Нурматов.





Когда семья владельца стала выигрывать суды, Нурматов продал карьер Коргонбаю уулу — и с этого момента родственники владельца начали суды проигрывать. По их словам, этому способствовала близость экс-депутата к семье тогдашнего шефа ГКНБ.

Близость Жусупбека Коргонбай уулу к Шайырбеку Ташиеву, родному брату бывшего главы ГКНБ, ярко иллюстрирует видео, опубликованное в соцсетях в марте 2026 года. На видео Коргонбай уулу говорит, что два года назад он с Шайырбеком Ташиевым и «контрабандистом Азизом» проиграли в грузинском казино большие деньги. Сам брат Ташиева на видео подтверждает, что он проиграл тогда $1,32 млн.



Судя по рассказу Коргонбая уулу, они тогда уехали из Грузии, не выплатив казино проигранных денег. Мало того, эту историю экс-депутат связывает с покойным вором в законе Камчы Кольбаевым, которого застрелили в центре Бишкека по приказу на тот момент главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По словам Коргонбая уулу, когда он сидел на заседании Жогорку Кенеша, ему позвонил Кольбаев и предложил встретиться. На встрече кримавторитет сказал, что у него есть видео из казино и потребовал, чтобы Коргонбай уулу и Шайырбек Ташиев закрыли долг перед игорным заведением, а если не закроют, то «будет революция».



Свой долг перед казино в $150 тысяч Коргонбай уулу закрыл, а Шайырбек Ташиев сказал Кольбаеву, что у него сейчас нет таких денег. Кольбаев позвонил в Грузию своему названному отцу (өкүл ата) Азиму Рою и сказал, что одолжил Шайырбеку Ташиеву $400 тысяч, чтобы закрыть его долг.

Коргонбай уулу в своем разговоре с Шайырбеком Ташиевым говорит, что видео, где они играют в казино летом 2024 года опубликовал Temirov Live. На публикацию видео остро отреагировал на тот момент глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Коргонбай уулу утверждает, что Камчыбек Ташиев вызвал его в ГКНБ и заставил сдать депутатский мандат. После этого Коргонбай уулу улетел в США, однако Камчыбек Ташиев продолжил ему угрожать.



Госпроекты для родных

Коргонбай уулу — не первый человек из окружения семьи экс-главы ГКНБ, который строит рынок. Похожая история произошла при строительстве нового рынка в городе Ош на улице Осмонова. Его тоже построили на условиях государственно-частного партнерства на муниципальной земле. «Клооп» выяснил, что одним из тайных инвесторов этого рынка стал Замирбек Толубаев — друг Шайырбека Ташиева.



Тогдашний мэр Оша Женишбек Токторбаев — тоже друг и родственник Камчыбека Ташиева — решил принудительно перенести на этот новый базар все рынки, исторически находившееся в центре города. Но оказалось, что маленькие павильоны из профнастила, которые торговцы назвали курятниками, на новом рынке продавали по $1-1,5 тыс за квадратный метр. Компенсировать торговцам стоимость утраченных торговых мест в центре города мэр отказался.

Приближенные Ташиева участвовали не только госпроектах по строительству рынков. В 2024 году сын Ташиева Тай-Мурас будучи соучредителем компаний «Тез жол» и «Жагалмай», на основе ГЧП строил платную объездную дорогу в Узгене. После выхода расследования Temirov Live об этом Тай-Мурас вышел из состава учредителей.

Но связи с компанией «Тез жол» у Ташиевых остались. В декабре 2025 года стало известно, что она стала главным подрядчиком строительства второго, платного, тоннеля на перевале Тоо-Ашуу стоимостью $640 млн. Строить тоннель вместе с «Тез жол» будут еще три компании. Одна из них, «Железобетон строй» принадлежит племянникам Камчыбека Ташиева. Заказчиком строительства тоннеля выступило Министерство транспорта, которое на тот момент возглавлял названный сын (өкүл бала) Камчыбека Ташиева — Абсаттар Сыргабаев.

Фирма племянников Ташиева «Железобетон строй» также участвует в строительстве частной футбольной академии «Барселона» в Бишкеке. Строят ее компании друзей Камчыбека Ташиева и родственника Садыра Жапарова тоже на государственной земле. А компании-подрядчики, которые в основном также связаны с Камчыбеком Ташиевым, освобождены от НДС и налога с продаж.