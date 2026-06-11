Президент Садыр Жапаров 8 июня на церемонии вручения ключей от жилого комплекса «Асман Резиденс №1» в Оше, прокомментировал затопление многоэтажных домов комплекса «Хан-Теңири», построенных ГИК в Караколе. По его словам, вины ГИК в этом нет.

«Как только я увидел информацию по Караколу, сразу взял это под свой контроль. Посмотрев видео- и фотоматериалы, я успокоился. Чего там только не было на видео. В тот день я хотел опубликовать это видео в соцсетях в качестве ответа, чтобы сказать: «Вот что произошло, не делайте так». Но там оказалось огромное количество постыдных вещей, начиная от памперсов. Мне стало стыдно это выкладывать», — заявил Жапаров.

Памперсы в его речи прозвучали несколько раз — например, что памперсы оставляли на крыше.

«Поднимайтесь с детьми на крышу и делайте селфи, пейте пиво с соседями, но не оставляйте мусор в виде памперсов на крыше, держите дом в чистоте. Мы не отрицаем, что есть недостатки. Там, где идет работа, неизбежно возникают недочеты. Однако со временем все будет исправляться и совершенствоваться», — сказал президент.

Также он заявил, что жители домов ГИК не умели пользоваться унитазами и бросали в него памперсы.

«Некоторые женщины, переехав из частных домов в квартиры, не зная, как правильно пользоваться унитазом, выбрасывают в него памперсы. В унитаз нельзя выбрасывать не только памперсы, но и даже туалетную бумагу», — говорил президент.

Также, после тирады о памперсах, президент процитировал Конфуция — мол, тот, кто знает как работать — он работает, а тот, кто не знает — он критикует. (* Сомнительно, что Конфуций высказывался так, как процитировал президент Садыр Жапаров.

В своем труде «Лунь Юй» (главы 13 и 14) Конфуций писал, что благородный человек не стремится к лести, а государю нужно говорить правду, а не обманывать его.

В некоторых переводах это звучит как «Не обманывай его, но высказывай ему правду в лицо, даже если это его задевает».)

Дома ГИК в Караколе затапливало не один, а три раза — и по словам жителей, проблема была не в канализации — дома затапливало с крыши и окон. Последнее затопление, которое и комментировал президент, произошло 19 мая во время обильных дождей.

20 мая ГИК пообещала, что восстановит пострадавшие квартиры за свой счет и окажет помощь жильцам. Тогда же госкомпания связала попадание дождевой воды в квартиры и подъезды с тем, что водоотводные трубы забились мусором — именно эту версию продвигает глава государства.

После заявления ГИК пострадавшие дома посетил депутат Эрулан Кокулов и обвинил госкомпанию во лжи.

«ГИК ответила, что дома затопило из-за того, что арыки и трубы забились мусором. Но это ложь. В построенном в Караколе доме на водосток с крыши установили самые дешевые трубы в мире. Когда пошел сильный дождь, несоответствующая требованиям труба продырявилась и лопнула», — сказал он.

А поспешный ремонт, по словам депутата, не совсем добросовестен.

«Вы же, даже не дождавшись, пока стены пострадавших квартир полностью высохнут, приходите, наносите шпаклевку и пытаетесь скрыть недостатки. Но невысохшая стена уже завтра снова заплесневеет», — сказал он.

Сам комплекс «Хан-Теңири» в Караколе был сдан менее года назад — его стали заселять с августа 2025 года. Тогда президент Садыр Жапаров вручил жильцам ключи от 420 квартир.

Финансирование ГИК ведется в том числе за счет бюджетных средств, а земельные участки под строительство домов выделяются бесплатно указом президента Садыра Жапарова.

ГИК неоднократно подвергалась критике за некачественное строительство, непрозрачность в выборе подрядчиков и высокую стоимость квадратного метра жилья. Строят дома ГИК в том числе компании, связанные с людьми из власти. Например, дома ГИК в Оше и Баткене строит компания, связанная с родственником бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, экс-мэра Оша Женишбека Токторбаева.