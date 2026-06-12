Экс-министр энергетики Таалайбек Ибраев подвел итоги четырех лет на главном посту в энергосекторе, написав пост в соцсетях. Ибраев сказал, что уходит на заслуженный отдых.

«Я никогда не чувствовал себя одиноким лидером, а скорее частью сильной и профессиональной команды», — написал он.

Он считает, что вместе они вывели энергосектор на новый уровень.

«Вместе мы выполнили важнейшие задачи, направленные на укрепление энергетической безопасности нашей страны, создание новых энергетических мощностей, модернизацию энергетической инфраструктуры и вывод сектора на новый уровень», — пишет он.

По словам экс-министра, за последние годы в энергосекторе были введены «беспрецедентные изменения» — в Кыргызстане стали строить малые ГЭС и солнечные электростанции, было закуплено «современное оборудование».

«Была проделана важная работа по продвижению строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», одного из крупнейших энергетических проектов в Центральной Азии», — пишет он. Ибраев считает, что были сделаны «большие шаги» к расширению энергопотенциала страны, а последние годы его команде пришлось работать «днем и ночью» для преодоления каждого осенне-зимнего периода.

Строительство малых ГЭС

При Таалайбеке Ибраеве в стране действительно строились малые ГЭС. И «Клооп» нередко публиковал об этом расследования. Строительство малых ГЭС в Кыргызстане — прибыльный бизнес. Государство покупает у них электричество по 4,42 за 1 кВт/час. По словам экспертов, это самый высокий тариф в регионе. Участники рынка говорят, что при таком тарифе малая ГЭС окупится, в среднем, за 6-8 лет. А потом будет приносить хорошую прибыль, потому что себестоимость киловатт-часа упадет до уровня 0,6 — 1 сом.

Поэтому со строительством таких объектов часто связаны люди, приближенные к власти — дети и братья друзей президента Садыра Жапарова и экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Например зарабатывает на малых ГЭС Рыскул Зулушев — это брат экс-генпрокурора Курманкула Зулушева, бывшего депутата и того самого судьи, что когда-то оправдал Жапарова и Ташиева.

Рыскул Зулушов — учредитель и соучредитель в четырех компаниях. Три из них он открыл после 2021 года. То есть, уже после того, как к власти пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Его «Кайнама ГЭС» в 2024 году открывал сам президент Садыр Жапаров.

Зулушев глава ОсОО «Кайнама ГЭС», ОсОО «Рыс гидро», ОсОО «ЖазыГидро», ОсОО «Гидро Прогресс. Эти компании на 2025 год уже построили ГЭС «Кайнама-1», строили ГЭС «Кайнама-2», ГЭС «Кара Шоро» и ГЭС «Капчыгай», планировали построить ГЭС «Кара-Кулжа» и ГЭС «Кыпчылма».

Еще один бенефициар энергокризиса сын друга Садыра Жапарова Арзыбека Бурканова Азат. После прихода к власти Жапарова Азат Бурканов с партнерами построил в Кыргызстане 2 мини-ГЭС и строит еще как минимум две таких же. Это очень прибыльный бизнес для них — и убыточный для государства.

Мини-ГЭС Азата Бурканова — Сокулук ГЭС-2, Сокулук ГЭС-3, Кок-Арт ГЭС, Тюп ГЭС. Сын друга президента учредитель или соучредитель в 10 компаниях, основной вид деятельности которых — «производство электроэнергии гидроэлектростанциями». Только одна существовала до прихода к власти Жапарова.

Партнером Азата Бурканова в этих компаниях выступает Чилтенов Нурсултан, родственник Аскара Акаева.

Современное оборудование

В своей финальной речи Ибраев не говорил о майнерах, которые на пике энергокризиса были одними из главных потребителей электроэнергии. Он вспомнил о «Камбар-Ате 1», но не упомянул о «Камбар-Ате 2» — а жаль, ведь о ней и «современном оборудовании» на ней публиковал свое расследование «Клооп». Как и о майнерах.

Журналисты в 2023 году выяснили, что вторым по величине потребителем электроэнергии в Кыргызстане является майнинговая компания «Соларкоин», связанная с на то время членом совета директоров «Национальной электрической сети Кыргызстана» Жыргалбеком Турускуловым и с Фархатом Иминовым – в тот период членом совдира государственных «Электрических станций». Кстати, по свежим назначениям 2026 года связанный с майнингом Иминов главой Нацагентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при Президенте

Тогда Садыр Жапаров подтвердил информацию журналистов и заявил — майнеры приносят большие доходы государству, покупая у него «излишки» электроэнергии, «которые мы не можем никому продать».

После журналисты выяснили, что электроэнергию с «Камбар-Аты 2» по дешевке получают майнеры «МБТ-Строй», всего за 1 сом за киловатт. Это в шесть раз дешевле, чем платит население. Хотя официальный тариф для майнинга в Кыргызстане тогда составлял 5,04 сома за киловатт. Взамен инвесторы должны были вложить в модернизацию ГЭС 1,5 млрд сомов, заменить слабые трансформаторы и линии электропередач. Сама компания связана с кланом Бакиевых. «Клооп» в 2025 году выяснил, что на «Камбар-Ату 2» майнеры купили старое и не подходящее оборудование.