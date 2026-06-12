10 июня очевидцы сообщили о пожаре на строящемся стадионе Бишкек Арена. По их информации, в районе стадиона пахло гарью. На видео видно, что дым идет как-будто из под трибун. Управделами президента поспешили опровергнуть информацию о пожаре — по их информации это было «краткосрочное задымление»: велись сварочные работы в подвальном помещение и искры попали на стройматериалы. А из-за ветра дыма стало больше, потому визуально все выглядело как пожар.

Тем не менее, устранять задымление прибыл наряд МЧС.

Что такое Бишкек Арена?

Огромный футбольный стадион «Бишкек-Арена» строят в селе Орок неподалеку от Бишкека. По плану, он должен стать крупнейшим в Центральной Азии. Компания «Ордо Курулуш Компани», одна из компаний, которые занимаются строительством стадиона, связана с Управляющим делами президента Каныбеком Туманбаевым.

Ее единственный владелец и директор — Нурлан Чыныбеков. Он официально значился финдиректором связанной с окружением Туманбаева компании «Иншаат Строй Билдинг» — одной из пяти, которые строили «Ынтымак-Ордо», резиденции президента, известной по альтернативному названию «Хансарай».

Также, по открытым данным, Чыныбеков платил налоги компании «Евро Шпал», которую зарегистрировал одноклассник Туманбаева.

Кроме «Ордо Курулуш компани» известно несколько иностранных компаний, вовлеченных в строительство стадиона. Одна из них — американская архитектурно-дизайнерская фирма Populous Holdings Inc. с офисами по всему миру. Три других — турецкие. Это архитектурная фирма Dzine, Arenes Engineering Group, которая занимается электромеханическими работами, и еще одна — Istanbul Statik Akademy.

По плану кыргызских властей строительство стадиона должны завершить в 2026 году. В апреле сообщали, что открытие должно произойти в день Независимости Кыргызстана 31 августа. В мае строительство посетил Садыр Жапаров и призвал закончить строительство вовремя. На новом стадионе планируется провести открытие VI Всемирных игр кочевников.

В будущем власти планируют проводить на стадионе и другие масштабные мероприятия. Кыргызский футбольный союз подал заявку на проведение на «Бишкек-Арене» Кубка Азии в 2031 году. Для этого на уже строящемся стадионе даже решили увеличить количество посадочных мест. Сейчас известно, что рассчитан стадион на 51 тыс. зрителей.