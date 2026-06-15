15 июня в Первомайском райсуде Бишкека на заседании по делу 75 выступила депутатка Эльвира Сурабалдиева. Ее опрашивали в качестве свидетеля из-за высказывания в адрес Ташиева — ранее в интервью она заявила, что он пытался захватить власть.

Во время ее выступления Камчыбек Ташиев, подозреваемый в насильственном захвате власти начал задавать вопросы о том, есть ли у нее факты, что он планировал госпереворот. Он предположил, что возможно, она кого-то слушала, или кто-то ей сказал об этом.

Будучи главным подозреваемым по делу о насильственном захвате власти он говорил из зала, рядом с ним на скамейке сидели другие подозреваемые — экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. В это время другие задержанные подписанты письма 75, в том числе нуждающийся в медпомощи экс-посол Эмилбек Узакбаев, сидели в стеклянном «аквариуме» для подсудимых.

«Я задаю вам вопрос, потому что вы единственная, кто прямо меня обвинил, давая интервью журналистам другого государства, что я готовил госпереворот. Поэтому я спрашиваю, может вы слышали как я с кем-то говорил, или с кем-то встречался, что-то организовывал? Хотя бы один человек сказал вам это?» — спросил Ташиев.

«Камчыбек Кыдыршаевич, вы как и я опытный политик…» — Сурабалдиева не успела договорить, Ташиев ее перебил.

«Причем тут опытность, я же по факту спрашиваю. Вы слышали или нет?» — говорил он, повышая голос.

Так как Сурабалдива говорила ответ в лицо Ташиеву, стоявшему в зале, судья попросил ее обернуться к нему.

«Скажите, слышали у кого-нибудь или увидели что-нибудь такое? Может я где-то я сидел с группой людей?» — сказал Ташиев, у которого есть большое групповое фото с подписантами письма 75.



«Еще раз повторяю, учитывая ранее произошедшие события, то что происходило в парламенте, слово переворот — большое слово. Такое слово просто так не появляется. Исходя из этого, исходя из своей политической позиции и мнения, я считаю, что имею право говорить об этом журналистам как политик. Сколько людей без суда и следствия обвинял Камчыбек Кыдыршаевич будучи главой ГКНБ?» — сказала она.

Тогда Ташиев заявил, что Сурабалдиева «перегибает палку».

«Значит, Эльвира Жыргалбековна, давайте вернемся к этому вопросу», — начал было Ташиев, когда Сурабалдиева обратилась к судье.

«Почему вы молчите? Сейчас он меня критикует и вы молчите, вы его тоже боитесь?» — сказала она и кто-то в зале засмеялся.

«Привыкли пугать», — сказала Сурабалдива, когда позади нее Ташиев говорил: «Значит, вы не слышали, чтобы обо мне кто-то говорил, что я встречался фактически для госпереворота?»

«Камчыбек Кыдыршаевич, еще раз повторю. Правовую оценку этому даст суд и следственные органы», — сказала она, когда Ташиев ее перебил — «Нет, вы сами слышали-то?»

«Сейчас я не буду называть чьи-либо имена. Придет время, будут разные выводы, решения суда, я высказала свое мнение, имею на это право», — сказала Сурабалдиева.

Ташиев заявил, что просит ходатайство — чтобы в суд передали заключение комиссии парламента, на которое ссылалась Сурабалдиева.

«Мы должны увидеть, что там написано, что говорил Талант Мамытов и Марлен Маматалиев, ведь свидетель говорит, что основывался именно на этом», — сказал Ташиев. Ранее Маматалиев утверждал, что письмо 75 в парламент передал помощник спикера Нурланбек Тургунбек уулу.

«Если есть факты — скажите. Или нет, что это было ваше мнение с политической точки зрения, тогда скажите, что фактов нет(…) помогите суду», — сказал он и продолжил, уже немного повысив голос — «Есть ли факты? Какие-либо? Конкретные?»

«После того как президент снял вас с должности [главы ГКНБ] внутри парламента было служебное расследование согласно этому письму 75. Вы, как политик, хорошо понимаете, какие процессы могут развернуться внутри парламента, вы организацию внутренних процессов хорошо понимаете, вы же сами бывший депутат», — сказала она, все также находясь спиной к Ташиеву.

«Исходя из этого, я думаю, вы хорошо понимаете, почему я сделала эти выводы», — сказала она.

«Значит у вас фактов нет, правильно? Письмо не является фактом, и к этому письму я никакого отношения не имею», — высказывался стоящий посреди зала фигурант дела о насильственном захвате власти Камчыбек Ташиев.

Сурабалдиева пыталась ответить, но Ташиев ее перебил.

«Тогда, уважаемый судья…», — начал было он, и судья попросил «не давать оценки», а «задавать вопросы».

«Тогда, если в ходе служебного расследования выяснится, что я этим занимался, тогда приводите это как факт и мы посмотрим, что это было за служебное расследование. Кто его проводил? У нас ведь нет заключения служебного расследования. Где это служебное расследование?» — задавал он вопросы Сурабалдиевой.

«Это просто утверждение, это во-первых, во-вторых, уважаемый суд, вы меня перебили, но я скажу Сурабалдиевой, в чем был факт», — сказал Ташиев, когда судья напомнил ему, что он должен задавать вопросы.

«А я и задаю», — сказал Ташиев и продолжил — «факт, это то, что человек увидел».

После Ташиев, повысив голос, стал напоминать Сурабалдиевой о смерти ее отца.

«Отца убили. Я первый прибежал туда, я попытался оказать ему помощь, я вам это рассказал», — продолжил не задавать вопрос Ташиев.

Ташиев уже кричал на Сурабалдиеву и продолжал игнорировать судью, который уже напрямую обращался к нему.

«Это факт! Вот это факт! Высказывания эти…», — кричал Ташиев.

«Вы мне сейчас угрожаете?» — спросила спокойно Сурабалдиева.

Ташиев продолжил кричать и перебивать. Судья тоже начал кричать.

«Вы мне угрожаете?» — еще раз спросила Сурабалдиева.

«Нет, это вы меня обвиняете», — заявил Ташиев.

«Причем тут мой отец?» — задала вопрос Сурабалдиева.

«Потому что я факт привожу», — ответил Ташиев, хотя его «факт» Сурабалдиева уже назвала ложью.

«Вы знаете, что это? Насилие и давление» — спросила Сурабалдиева, когда ей начал кричать судья — «Свидетель!» Не ясно, почему судья кричал на Сурабалдиеву, а не на несоблюдавшего регламент Ташиева.

«Это неправда, вы манипулируете, когда убили моего отца, там была моя сестра», — сказал Сурабалдиева, повернувшись лицом к Ташиеву. В это время судья стучал молотком и требовал соблюдения правил.

«Не вам приводить меня в чувства», — несколько раз повторила Сурабалдиева, пока на нее продолжал кричать Ташиев и на фоне кричал судья.

«Не надо при всех обманывать и врать», — сказала Сурабалдиева Ташиеву.

«Вы у меня плакали», — продолжал Ташиев.

«А вы в кабинете мне угрожали, сколько раз угрожали посадить. Об этом тоже все знают», — сказала она, повернувшись к Ташиеву, который наконец сел на скамейку в зале суда.

«Да я вас никогда не посадил бы, и не посажу», — заявил уже бывший глава спецслужбы Ташиев, у которого сейчас нет никаких полномочий лишать людей свободы.

В это время судья крикнул — не Ташиеву, а Сурабалдиевой: «По существу, пожалуйста»! Пока Сурабалдиева просила прекратить манипуляции, обращаясь к судье, Ташиев продолжил кричать на депутатку и перебивать всех.

«Я тоже могу шоу устроить, зачем он шоу устраивает?» — спросила у судьи Сурабалдиева. Тем временем адвокат одного из подозреваемых хотела задать вопрос, но из-за крика Ташиева ее было не услышать.

«Ташиев, вы должны реагировать на замечания председателя суда», — сказал судья Азрет Медеров. «Если вы ослушаетесь, я буду принимать меры!»

«Пожалуйста, принимайте меры. Я вам говорю факты», — сказал Ташиев.

«Я вам замечание делаю», — сказал судья.

«Я ваше замечание слушаю», — сказал Ташиев и сел на скамью.