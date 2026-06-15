На заседании суда по делу письма 75 15 июня выступил один из подписантов — экс-депутат Абдимуктар Маматов.

Маматов заявил, что 7 февраля ему позвонил Токтогул Сооронбаев — заслуженный работник, инженер, глава крестьянского хозяйства «Нур» в Ноокенском районе Джалал-Абадской области. Сооронбаев пригласил его на беседу в кафе, где он должен был встретиться с экс-послом Эмилем Узакбаевым, экс-депутат Тойгонбек Калматов и экс-депутат Нур Досбол уулу (все озвученные в итоге подписали письмо 75).

«Я не смог прочитать содержимое письма, так как был без очков, мне сообщили только суть содержания — о проведении досрочных выборов президента», — сказал Маматов. По словам бывшего депутата участники встречи сообщили, что «все действия согласованы», но он не знает, с кем.

Маматов связан с Ташиевым через своего сына

Экс-депутат Абдимуктар Маматов — фигурант расследований «Клоопа».

Заседая в парламенте Абдимуктар Маматов входил в профильный топливно-энергетический комитет. В это время его сын Акылбек Маматов заключил более 3900 госконтрактов на поставку топлива, выручив на этом более 1 млрд сомов и стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства.

В 2006 году Маматов возглавил совет директоров джалалабадского ЗАО «Мунайзат», занимавшегося импортом нефти и нефтепродуктов. Спустя 10 лет бывший партнер Маматова по бизнесу Таабалды Каратаев обвинил экс-депутата в рейдерском захвате.

Уже будучи депутатом, Абдимуктар Маматов выступал владельцем и совладельцем компаний: ОсОО «Мунайзат», ОсОО «Пазилат», ОсОО «Баткен Петрол», ОсОО «Дом быта».

В 2012 году, когда Абдимуктар Маматов уже был депутатом Жогорку Кенеша, ГКНБ уличил его сына Акылбека в контрабанде топлива. Однако тот отделался легким испугом: лишь возместил нанесенный государству ущерб в размере 22 млн сомов. В СМИ также фигурирует ряд скандалов вокруг АЗС Акылбека Маматова: сеть Red Petroleum обвиняли в недоливе топлива.

По данным Минюста, семье Маматова принадлежит около двух десятков компаний. Акылбек Маматов, кроме участвующих в госзакупках компаний «Альфа Ойл» и «Биорг Ойл», в разное время был учредителем и директором множества фирм. На август 2020 года его фамилия фигурирует в учредительных документах 15 юрлиц, семь из которых прекратили свою деятельность.

Получал бенефиты Акылбек Маматов не только из-за отца политика, но и из-за близости семьи к Камчыбеку Ташиеву. Так, например, в Оше заправки «Кыргызстан» задержанного предпринимателя Жалила Атамбаева были переименованы в «Ред Петролеум».

В 2024 году Ташиев якобы продал свою нефтебазу для строительства роддома — покупателем базы стал «Петро-Ресурс». Владеет компанией Акылбек Маматов.

15 апреля Акылбек Маматов был задержан, вместе с ним были задержаны сотрудники ГКНБ. Всех их подозревали в «Злоупотреблении служебным положением». Изначально Маматова отправляли в СИЗО до 13 июня.

Но вскоре Первомайский райсуд Бишкека отпустил Маматова под подписку о невыезде. Причем сообщается, что ходатайствовал об подписке о невыезде следователь, поэтому меру пресечения и изменили.

28 апреля замминистра финансов Жибек Дуйшеева на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам представила распоряжение кабмина о кредите в 36 млн долларов компании ранее задержанного Акылбека Маматова. Кредит должен выдать государственный «Элдик банк» компании «Альфа Ойл».

Семье Маматовых у «Клоопа» посвящены расследования В кольце родных. Как семья нефтяных магнатов Маматовых обходит закон о госзакупках, Миллиард в семью. Как сын депутата стал одним из главных поставщиков топлива для государства и Нефтебаза Ташиева, заправки Атамбаева. Как близость к шефу ГКНБ помогла хозяину Red Petroleum.