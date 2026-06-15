Утром 15 июня, после угроз от правоохранителей и требования удалить пост в защиту активиста Мавляна Аскарбекова, в Ноокенское РОВД была доставлена как «свидетель» пожилая правозащитница Азиза Абдирасулова. Защитница прав не раз подвергалась нападкам ранее, и даже была вынуждена покинуть Кыргызстан — президент Садыр Жапаров обещал ей гарантии безопасности. И она вернулась. Рассказываем, что происходит.

13 июня был задержан активист Мавлян Аскарбеков — следователи обвиняют его в разжигании розни. До задержания Аскарбеков писал, что против него распространяют пропагандистские материалы, в которых его выставляют «врагом народа». При этом использовались видео, снятые скрыто при визите к нему сотрудников ГКНБ — это произошло 7 июня. До задержания он предложил публичные дебаты об участии китайцев в кыргызском бизнесе. Решением суда Аскарбекова оставили под стражей до августа.

Тогда же равозащитница Азиза Абдирасулова написала несколько постов в защиту Мавляна Аскарбекова.

«Мавлян — человек, соблюдающий законы. Видимо в стране не останется людей не зеков», — написала она, очевидно намекая на массовые аресты и уголовные дела в Кыргызстане против самых разных людей, от пенсионерки за критику цен до политиков за несогласие с позицией властей.

«В Кыргызстане начиная с главы государства видимо не осталось никого, чтобы не стал зеком. Даже Мавлян стал зеком», — также написала она, напоминая о преследовании президента Садыра Жапарова в бытность оппозиционером, при власти президента Алмазбека Атамбаева. Жапаров пришел к власти спустя 10 дней после освобождения протестующими из колонии, в октябре 2020 года, став премьером.

«Неужели всех надо сделать зеками? Всех кыргызстанцев сделают зеками? Кемпир-Абад, журналисты, Каныкей [Аранова], Канышай [Мамыркулова], Азамат [вероятно имеется в виду акын-журналист Азамат Ишенбеков], Алга [Кылычев], если хотят, и меня сделают зеком!», — написала она, обращаясь к президенту Садыру Жапарову. Она описала в посте череду задержаний по сомнительным причинам — задержаний в отношении журналистов, активистов, политиков, которые говорили о проблемах, проводили расследования и не были солидарны с решением властей, новыми законами и обменом территорий с соседями.

14 июня Абдирасулова стала сообщать о странных звонках якобы из ГКНБ, угрозах и требовании удалить пост с упоминанием кемпир-абадских узников и журналистов. Также она написала, что замначальника Ноокенского УВД вызвал ее на допрос.

15 июня о задержании правозащитницы Азизы Абдирасуловой сообщила ее дочь Гульшайыр. Азиза Абдирасулова с супругом была в Майлуу-Суу, когда в 9 утра ее забрали милиционеры. Супругу не дали передать ей лекарства, в итоге ей стало плохо в отделении и пришлось вызвать скорую помощь.

«Правозащитницу Абдирасулову забрали с утра в Ноокенский РОВД. Из дома. Утром. Вчера весь день за ней ездили, выслеживали. Мир дает ей премии за заслуги в защите прав, а наша милиция за ней охотится! Садыр Жапаров Эмнеге?!» — написала правозащитница Динара Ошурахунова.

МВД подтвердил, что Азиза Абдирасулова была в Ноокенском УВД Джалал-Абадской области и якобы проходит в неком уголовном деле как свидетельница. Только что за дело, в отношении кого и по какой статье ведомство сообщать не стало — но история кыргызских политических задержаний полна фактов, когда людей допрашивали, показательно задерживали и удерживали на длительных допросах как свидетелей, но спустя какой-то период времени могли возбудить уголовное дело против них.

Тем не менее в 14 часов Гульшайыр Абдирасулова сообщила, что мать отпустили. Однако подробности самого дела все еще неизвестны.

Гарантии безопасности от президента

Азиза Абдирасулова десятилетиями защищает права кыргызстанцев — и сталкивается с давлением со стороны властей. С 2013 года несколько лет она в том числе была общественной защитницей на тот период оппозиционера Садыра Жапарова. Однако при правлении Садыра Жапарова, в декабре 2024 года, ей пришлось покинуть страну — до этого ее задерживали, ее публично критиковал президент на курултае.

Перед отъездом она обратилась к Жапарову.

«Садыр, иним! Я не стала тебе отвечать не потому, что боюсь тебя, а уважаю. Даже бывшие президенты, которые преследовали меня и моих близких, которые пытались затоптать меня, после просили у меня прощения! Ты обо всем этом знаешь! Если не знаешь, то спроси о моей честности и справедливости у Акаева, Бакиева, Отунбаевой, Атамбаева! Будь здоров, иним! Уважающая тебя твоя правозащитница Азиза Абдирасулова», — писала она.

После ее отъезда политик Равшан Джеенбеков рассказывал, что правозащитницу по вечерам возле дома караулили неизвестные мужчины, также ей поступали угрозы.

«Я не была готова уехать из своей страны. На моем попечении находились больной муж и четырехлетний внук. Однако после таких многочисленных провокационных звонков и угроз мне пришлось уехать. Ранее у меня было два инсульта, и я не готова оказаться в тюрьме. Я услышала заявление президента на курултае, где он упомянул нашу организацию и сказал, что мы якобы были приглашены на курултай. Это вызвало у нас удивление. Мы проверили телефоны, почту, электронные адреса — никаких приглашений не поступало», — рассказывала сама правозащитница после отъезда.

После ее отъезда в январе 2025 года зампред кабмина Эдиль Байсалов заявил, что было некорректно критиковать Абдирасулову на курултае.

«Упоминать человека, который в прошлом поддерживал президента Садыр Жапарова, было некорректно. После курултая я сразу позвонил ей и от имени себя и правительства принес извинения», — говорил Байсалов.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор в январе 2025 года призвала власти Кыргызстана прекратить преследование правозащитницы Азизы Абдирасуловой.

К концу января Садыр Жапаров публично дал гарантии безопасности правозащитнице и призвал ее вернуться. Только вот он заявил, что за ней никто не следил, права человека в стране соблюдаются.

«В это верят только те, кто сам создает этот “шум”. Никто Азизу айым не тронет. С ней ничего не случится. Когда-нибудь она вернется и будет свободно ходить по улицам. Тогда ей самой будет стыдно перед людьми. Пусть возвращается без всякой политизации», — сказал он.

Правозащитница вернулась в Кыргызстан в сентябре 2025 года. О возвращении сообщила ее дочь Гульшайыр — она написала, что была инициаторкой возвращения матери.

В январе 2026 года Азиза Абдирасулова получила премию Совета Европы имени Рауля Валленберга в знак признания ее деятельности.

«Азиза Абдирасулова, одна из первых независимых правозащитниц в Кыргызстане, систематически документировавших пытки и произвольные задержания, сохранила и предала факты огласке, когда было бы проще промолчать», — так писали о кыргызской правозащитнице в международной организации.