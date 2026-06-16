Сразу после открытого заседания суда, на котором подозреваемый в насильственном захвате власти Камчыбек Ташиев из зала кричал на свидетельницу — депутатку Эльвиру Сурабалдиеву — в социальных сетях появился слив с якобы допросами подписантов письма 75 и экс-главы ГКНБ.

Дисклеймер: В видео использованы высказывания фигурантов расследования по делу о письме 75. Видео, вероятно, сняты скрыто во время допросов. Так как это нарезки высказываний, они могут быть вырваны из контекста, или искажены при монтаже.

В пропагандистском видео приводится схема якобы работы команды «письма 75». Согласно схеме, лидером по созданию и распространению письма являлся Камчыбек Ташиев, якобы план был его. Его «названный отец» политик Бекболот Талгарбеков, согласно видео, давал команды по распространению письма экс-послу Эмилбеку Узакбаеву, экс-депутату Курманбеку Дыйканбаеву, экс-замминистру МВД Курсану Асанову и экс-депутату Аалы Карашеву. Эти четверо якобы собирали подписи среди аксакалов под письмом с предложением провести досрочные выборы.

Это письмо в видео называют «сценарием смены президента». Причем, по мнению автора видео, команда Ташиева с помощью журналистов, соцсетей и своих сторонников планировала распространять среди народа разные версии. Согласно видео, работать с обществом должен был бывший журналист, сторонник Ташиева Нургазы Анаркулов. А вот распространять идеи в парламенте на тот момент спикер Нурланбек Тургунбек уулу, вместе с экс-генпрокурором Курманкулом Зулушевым. Также с так называемым заговором в видео связывают сотрудников ГКНБ — на то время заместителя Ташиева Курванбека Авазова и Эльдара Жакыпбекова, главу управления ведомства по Бишкеку.

Далее в видео приводятся якобы отрывки допросов, вероятно снятые скрыто.



Затишье, шакалы, тысячи женщин. Что шептал Ташиев?

В видео приведены смонтированные нарезки с якобы допроса Ташиева. Так как это нарезка его цитат, они могут быть вырваны из контекста, или искажены при монтаже.

«Если надо будет, дойдем до суда, на суде буду отвечать. Я тоже начну принимать меры. Я все-таки не в министерстве хозяйства работал», — говорит экс-глава ГКНБ и смеется.

Потом Ташиев почему-то шепчет.

«Я в 2005 году 10 тысяч человек вывел на площадь и начались протесты», — говорит он в этом отрывке.

«Все должно быть конфиденциально, это не должно куда-то выйти. Если будет опубликовано, я официально выступлю в любой момент. Это сейчас затишье, оно обманчивое, если народ хоть немного взбудоражится, его уже не остановить. Если тысяча женщин выйдет на улицу, что ты сделаешь? Следом выйдут тысяча мужчин. А терпение родителей закончится, если они увидят, как избивают их детей. И никто ничего не сможет сделать. Мы тысячу раз такое видели», — говорит политик.

«Перекрытие дорог, тут и там кипиш, драки, люди сейчас возбужденные, как бы чего не случилось. Вы не сможете их остановить. Затишье обманчивое, имейте в виду», — говорит он и часть про затишье шепчет.

Напоследок он добавляет, что «шакалы наблюдают» — из цитаты ясно, что он так называет своих противников, например, фигурантов Кемпир-Абадского дела, на которых он ссылался совсем недавно, говоря что их оправдание — пример справедливого суда.

Слив секретного свидетеля

Ташиев на допросе обсуждает, что в начале февраля встречался с Нургазы Анаркуловым. Анаркулов на допросе тоже говорит, что встречался с Ташиевым, и что на встречу его пригласили в середине января. Но в сами цитатах Ташиева и Анаркулова нет ничего компрометирующего или хотя бы информативного.

Однако на допросе Анаркулова следователь озвучивает, что Анаркулов — секретный свидетель, и потому с ним беседуют без адвоката. Дело тоже было секретным, его только недавно рассекретили, но упоминалось, что есть часть секретных свидетелей, которых в суде журналистам нельзя будет снимать на видео. Видео, снятое в присутствии следователя и ставшее частью слива, явно рассекретило Анаркулова.

Дедушки на допросе. Что говорили подписанты письма 75?

«Бегали, уговаривали депутатов эти двое», — сказал Асанов.

«Он говорил, что должны пройти ранние выборы, чтобы все было по Конституции», — не ясно про кого сказал пожилой экс-губернатор Баткенской области Максатбек Дыйканов.

«Если пройдут ранние выборы, то пусть пройдут — такой был разговор, вот я и подписал», — говорит на видео седовласый акын Акбар Рыскулов. Ни в приведенном высказывании Дыйканова, ни в цитате Рыскулова, впрочем, ничего незаконного не озвучено. Как и в словах Асанова.

«Попросили поддержать досрочные выборы», — говорит профессор Алымбек Татыбеков. О своей подписи в письме 75 говорит и полковник Эрнис Турдалиев. Опять же, ничего незаконного ни в их действиях, ни в самом письме 75 нет — это обращение к президенту с предложением.

А вот сельскохозяйственник Токтогул Сооронбаев уверял, что ему сказали, что документ не подписать нельзя — и сказал это Эмилбек Узакбаев.

«Подготовил Талгарбеков, мне сказали это его задание», — говорит пожилой Сооронбаев.

Ссылается на Бекболота Талгарбекова и экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Бекболот Талгарбеков попросил подписать, распространил, мы прочитали. “Знают ли об этом политики у власти?” — спросил я. И Талгарбеков ответил: “Ты думаешь я сам это придумал? Конечно есть поддержка от руководства”», — сказал Абылгазиев.

Экс-депутат Нур уулу Досбол сказал, что 7 или 8 февраля с ним связался Эмилбек Узакбаев.

«Он попросил меня выйти и я ознакомился с текстом. Я спросил: “Зачем это?” Мне сказали, что нужно, чтобы я это подписал. Я сказал, что критика сейчас не нужна. Он ответил, что автор текста другой человек и он передаст ему замечание», — сказал бывший депутат.



Комментарии бывших депутатов показывают, что они как не читали или не были согласны с документами, но подписывали их в бытность законотворцами в парламенте, так и подписывали то, что им дают, уже на политической пенсии.

Эмилбека Узакбаева и Курсана Асанова допрашивали вместе.

«Я позвонил, говорю: “Нурлан [Тургунбек уулу], что делать? Тут Талгарбеков кипишует”. Он ответил: “Раз Талгарбеков собирает подписи, то знает, что делает”. И сам потом в Турцию улетел, не видел его и не слышал», — говорит Узакбаев, который сейчас находится в СИЗО. Тургунбек уулу при этом хоть и подозреваемый, но не задержан.

«Сказал, что верховная власть поддерживает», — говорил Узакбаев.

«Я задал вопрос, меня прям невзлюбили, мол, ты что не поддерживаешь экидосов? Ну я и заткнулся», — говорит Асанов, который когда-то оппонировал действующей власти.

«Талгарбеков сказал: “Ты лидер аксакалов, приходи в бильярдную «Тартуга»”. Давайте попросим президента и Жогорку Кенеш, чтобы провели досрочные выборы”. Ну я и подписал [письмо]. Потом попросил, чтобы я еще нескольких попросил подписать — я обратился к знакомым. Взял это на себя. Бекболот был ведущим, это же ясно», — говорил Узакбаев уже на одиночном допросе. Находящиеся в заключении Асанов и Узакбаев, впрочем, в своих цитатах не описали ничего преступного.

Сам Талгарбеков тоже упоминал «Тартугу».

«Я встретился в бильярдной “Тартуга” с Курманбеком Дйканбаевым и Шамшыбеком Медетбековым, они поддерживали президента Садыра Жапарова. Сказал им, что распространяются версии о борьбе за власть», — говорил Талгарбеков, проведший долгое время в заключении при Алмазбеке Атамбаеве по делу о попытке захвата власти, и вот, задержанный снова. Впрочем, в вырезанной для пропагандистского видео цитаты Талгарбекова ничего незаконного нет.

Кого еще допросили?

Допросили даже соседа Талгарбекова — мужчину по имени Рыспек Кулчороев.

«Бекболот Талгарбеков меня попросил: «Мы готовим обращение к президенту, чтобы президент провел новые выборы, и чтобы он сидел еще два срока по пять лет — 10 лет”», — говорит он.

Опять же в действиях допрошенного мужчины нет описания преступления — обращения к президенту законны.

Допросили водителя Эмилбека Узакбаева Рустама Нарынбекова.

«10 февраля к нему пришел друг Турдубек Мамбетов, дал мне папку — отнесите это в парламент. Ну я и отнес письмо в Жогорку Кенеш», — говорит он.

Итого все допрошенные кроме Ташиева рассказывают в сливе о разговорах и встречах, но ничего угрожающего или преступного не озвучено. Ничего, что могло бы быть реальным компроматом против допрошенных — разве что информация, что Анаркулов секретный свидетель, да не замазанные лица следователей.

Угрожающе, возможно, звучат только слова Ташиева — но он не описывает заговор, преступление, а сами цитаты могут быть вырваны из контекста. Однако если бы его слова анализировали провластные эксперты-лингвисты, которые видели угрозу в фразе «За свободу нужно бороться» или «Не время доставать меч из ножен», то, вероятно, они бы нашли признаки какого-либо преступления.