Депутат парламента Нурбек Сыдыгалиев в интервью радио «Азаттык» заявил, что экс-главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, экс-спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу и экс-генпрокурора Курманкула Зулушева необходимо задержать. Всем им предъявлены серьезные обвинения — их подозревают в насильственном захвате власти, но все они на свободе.

«Они ведь тоже обвиняемые, верно? Их следовало задержать, допросить и доставить в суд, и процесс должен был продолжаться. Потому что закон должен быть одинаковым для всех. Но этого не происходит. Что они делают с нашим депутатом в суде?» — заступился политик за Эльвиру Сурабалдиеву, которую ранее вызвали на суд в качестве свидетеля. На суде ей сначала задавал вопросы главный подозреваемый — Камчыбек Ташиев — а после стал на нее кричать и напоминать ей об убийстве ее отца. По мнению Сыдыгалиева, Ташиев и Зулушев оказывали на Сурабалдиеву психологическое давление.

Сыдыгалиев отмечает, что это только его мнение, что Ташиева, Зулушева и Тургунбек уулу нужно задержать, также как и других фигурантов дела — пяти подписантов письма 75, которые находятся в изоляторе, а на суде сидят в «аквариуме». Ташиев, Зулушев и Тургунбек уулу на последнем суде сидели в зале.

Ранее адвокат Эмилбека Узакбаева Акынбек Ногов говорил о том, что обвиняемые в содействии — пять подписантов письма 75 — находятся в заключении, когда главные подозреваемые на свободе.

Депутат Сыдыгалиев говорит, что высказывая мнение, не пытается давить на суд или правоохранительные органы.