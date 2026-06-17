ГКНБ сообщил о задержании экс-депутата Кантемира Мурзабекова, главы госпредприятия «Центральная лаборатория» при Минприроды.

Его задержали 15 июня и отправили в изолятор. Его подозревают в фальсификации результатов лабораторных исследований по качеству угля, который отправляли на ТЭЦ Бишкека. Также он мог быть связан с работой компаний, поставляющих уголь на ТЭЦ, лоббировать их интересы.

«В результате его противоправных действий был нанесен значительный ущерб техническому оборудованию ТЭЦ и оказано негативное воздействие на экологию Бишкека», — сообщило ведомство.

Чем известен Мурзабеков?

Кантемир Мурзабеков был членом Конституционного совещания в 2020 году и требовал ужесточить наказание за распространение порочащей информации, унижающей честь и достоинство. А в бытность депутатом, в 2014 году, запомнился своим конфликтом с патрульным.