После открытого заседания суда по делу о насильственном захвате власти, главным подозреваемым в котором проходит бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, в интернете были опубликованы отрывки из допросов фигурантов дела.

Это были допросы самого Ташиева, ряда подписантов письма 75, секретного свидетеля Нургазы Анаркулова, соседа Бекболота Талгарбекова и водителя бывшего посла Эмилбека Узакбаева.

После слива появились вопросы к следствию — как видео с допросов оказались в публичном доступе? Тем более был обнародован секретный свидетель, имя которого должны были скрывать.

« Если следственные материалы могут беспрепятственно попадать в интернет и распространятся, то это угроза не только правам человека, но и суверенитету государства, потому что так может слиться информация, касающиеся и безопасности страны», — считает правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Абдирасулова считает, что «такая ситуация подрывает доверие к правоохранительным органам и ставит под сомнение их способность защищать данные следствия».

«Я конечно жду проведения полного и прозрачного расследования обстоятельств утечки. Я хочу знать кто допустил нарушение и какие меры будут приняты для недопущения подобных случаев в будущем», — говорит она.

Но МВД не видит в этом большой проблемы. Ведомство ссылается на то, что дело больше не засекречено и именно фигуранты дела требовали прозрачности.

«Мы не считаем распространение сделанных в ходе следствия видео в соцсетях специально организованной кампанией или попыткой достижения политических целей. Мы считаем, что этому вопросу не следует придавать политического окраса. В ходе следствия видеоматериалы могут быть записаны по решению следователя», — говорит глава пресс-службы МВД Султан Макилов.

Однако он добавил, что не знает, как видео с допросов попали в интернет.

Слив с допросов

В пропагандистском видео приводится схема якобы работы команды «письма 75». Согласно схеме, лидером по созданию и распространению письма являлся Камчыбек Ташиев, а политик Бекболот Талгарбеков, согласно видео, давал команды по распространению письма экс-послу Эмилбеку Узакбаеву, экс-депутату Курманбеку Дыйканбаеву, экс-замминистру МВД Курсану Асанову и экс-депутату Аалы Карашеву. Эти четверо якобы собирали подписи среди аксакалов под письмом с предложением провести досрочные выборы.

В видео приведены смонтированные нарезки с допроса Ташиева.

«Если надо будет, дойдем до суда, на суде буду отвечать. Я тоже начну принимать меры. Я все-таки не в министерстве хозяйства работал», — говорит экс-глава ГКНБ в одном из отрывков и смеется. В отрывках с допросов он рассуждает о гневе народа, потенциальных митингах, называет кемпир-абадских узников шакалами.

На допросе бывшего журналиста Нургазы Анаркулова следователь озвучивает, что Анаркулов — секретный свидетель, и потому с ним беседуют без адвоката. Дело тоже было секретным, его только недавно рассекретили, но упоминалось, что есть часть секретных свидетелей, которых в суде журналистам нельзя будет снимать на видео. Видео, снятое в присутствии следователя и ставшее частью слива, явно рассекретило Анаркулова.

Были опубликованы и отрывки с допросов подписантов письма 75 — они заявили, что идея писать письмо была политика Бекболота Талгарбекова. Что экс-спикер парламента Нурланбек Шакиев знал о письме. Что экс-посол Эмилбек Узакбаев предлагал людям письмо подписать. Часть из них убеждали, что письмо «согласовано с руководством». Тем не менее в опубликованных отрывках нет описания преступлений — встречи, разговоры, просьбы подписать письмо.

Юрист Нурбек Токтакунов считает, что видео с допросов, оказавшиеся в сливе, не могут служить доказательством в деле.

«С точки зрения права служить доказательством в деле не может, если только нет постановления суда о разрешении скрытой съемки, в чем я сильно сомневаюсь. Принцип недопустимости доказательств, полученных не законным путем, подразумевает, что такие доказательства не могут быть представлены в судебном процессе, тем более не могут быть распространены в СМИ и соцсетях и вообще считаются несуществующими», — говорит он.