17 июня кыргызские СМИ сообщили о задержании бывшего сотрудника ГКНБ Азамата Дыйканбаева по подозрению в мошенничестве. Этот экс-чекист по совместительству зять бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По информации журналистов, Дыйканбаев был задержан Военной прокуратурой в Джалал-Абаде (переименованном в Манас), и водворен в изолятор местного ГОВД.

Дыйканбаев и ранее упоминался в СМИ — из-за истории с завладением автомобиля предпринимателя из Джалал-Абада.

Дыйканбаев задержан на фоне суда над Камчыбеком Ташиевым — хотя бывший глава ГКНБ и является главным подозреваемым в насильственном захвате власти в деле письма 75, он свободно передвигается по стране, участвует в акциях от Кыргызского футбольного клуба, дарит дома и приезжает на суды на дорогом авто.

Дело Ташиева и письма 75 сначало было засекречено, но теперь суды проходят открыто — на последнем заседании суда журналисты зафиксировали, как экс-глава ГКНБ задает вопросы свидетельнице, депутатке Эльвире Сурабалдиевой, переходя периодически на крик и перебивая свидетельницу и судью. Находился он при этом в зале суда, а не на скамье подсудимых или в «аквариуме», где находились другие подозреваемые — подписанты письма 75.

Задержания Ташиевых

Дыйканбаев не первый родственник Ташиева, задержанный с тех пор как было опубликовано письмо 75, а Камчыбек Ташиев лишился должностей в ГКНБ и Кабмине.

Ташиева лишили должностей 10 февраля, когда он находился на лечении в Германии. Он поспешно вернулся в страну, а после интервью президента Садыра Жапарова, который заявил, что Ташиев больше не будет в политике, бывший глава ГКНБ снова покинул Кыргызстан.

Пока Ташиева не было в стране налоговая выпустила расследование о хищениях на Кыргызнефтегазе и непосредственно о связи с этим клана Ташиевых. В расследовании упоминался племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков, также другие члены семьи бывшего главы ГКНБ — Таймурас Ташиев, Казыбек Ташиев и Шайырбек Ташиев.

Само расследование частично цитировало старое расследования команды «Темиров лайв», после которого против Болота Темирова возбудили уголовное дело, преследовали и насильно выдворили журналиста-расследователя из страны.

После выхода расследования налоговой было возбуждено уголовное дело и был задержан племянник Ташиева Байгазы Матисаков. Он был задержан 18 марта, кроме него были задержаны бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов, бывший заместитель председателя правления Руслан Алтымышев, а также глава одной из связанных компаний Назгуль Айдарова. Других членов клана Ташиевых иногда допрашивали — по крайней мере так разным СМИ сообщали источники.

После задержания Матисакова Ташиев вернулся в страну. В это время должности главы Нацабанка был лишен Мелис Тургунбаев — он ранее был председателем правления и совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз». После он был допрошен, как свидетель, задержан и отпущен под домашний арест.

Несколько раз был допрошен по делу о «Кыргызнефтегазе» экс-депутат Шайырбек Ташиев. 1 апреля его задержали и водворили в изолятор, МВД сообщило, что задержанный должен возместить государству за нанесенный ущерб 4,1 млрд сомов. Это порядка 46 млн долларов.

2 апреля Байгазы Матисаков был отпущен под домашний арест.

Задержания чекистов

Помимо родни Ташиева задержания прошли и среди сотрудников ГКНБ.

15 февраля стало известно о задержании Эльдара Жакыпбекова, бывшего главы управления ГКНБ по Бишкеку. Следом стали задерживать связанных с ним чекистов, также были уволены связанные с ним милиционеры. Возбуждены дела по факту коррупции, а генпрокуратура сообщила, что задержанные чекисты присваивали себе чужое имущество.

Были задержаны экс-сотрудник ведомства по Чуйской области Улана К. по прозвищу «Вазелин»», сотрудник антикоррупционного управления №6 Сыдык Дуйшенбиев, по прозвищу «Пито», начальник 6 управления (по борьбе с коррупцией) ГКНБ Тилек Абдыкалыков по прозвищу «Грудак», неназванный сотрудник по прозвищу «Лизун».

17 марта по тому же делу задержали начальника ГКНБ по Чолпон-Ате Арсена Бекназарова. Вероятно по этому же делу был задержан 12 марта еще один сотрудник ГКНБ, его отпустили под домашний арест.

В апреле сообщали о допросах Ташиева в связи с работой в ГКНБ. 12 апреля в МВД на допрос был вызван бывший заместитель Ташиева, экс-директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Даниэль Рысалиев. После он был задержан, но вскоре его отпустили под домашний арест. Вместе с экс-заместителем главы ГКНБ Даниэлем Рысалиевым были задержаны бывший начальник 6-го управления Иссык-Кульской области и действующий сотрудник ГКНБ центрального аппарата. Их подозревали в коррупции.

Следом был задержан другой экс-зампред ГКНБ Тимур Шабданбеков, а также еще шесть сотрудников ГКНБ — их подозревали в «Злоупотреблении служебным положением».

14 апреля стало известно о задержании бывшего заместителя начальника управления ГКНБ по Нарынской области, нескольких начальников отделов ГКНБ, в том числе начальника отдела по борьбе с кибермошенничеством и также экс-начальника антикоррупционного отдела.

Уже 21 апреля сообщили, что милиционеры задержали замначальника отдела 6-го главного управления ГКНБ Б. Р., 1987 года рождения.

Генпрокурор Максат Асаналиев сообщал, что на апрель Военная прокуратура расследует 18 уголовных дел по факту коррупции со стороны сотрудников ГКНБ.

«В рамках так называемой кустуризации некоторые сотрудники ГКНБ превышали свои полномочия и присваивали себе имущество граждан. Нужно провести тщательное расследование», — сказал генпрокурор.

29 апреля Камчыбек Ташиев сообщил, что против него есть дело — однако это дело не связано с Кыргызнефтегазом или с хищениями кустуризированного имущества со стороны ГКНБ . Это дело письма 75 по статье о насильственном захвате власти. Ташиев не был задержан и свободно передвигается по Кыргызстану.