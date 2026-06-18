Депутат Дастан Джумабеков предложил дать охрану его коллеге Элвире Сурабалдиевой, на которую ранее на заседании суда кричал главный подозреваемый в насильственном захвате власти Камчыбек Ташиев, который не задержан, не находится в изоляторе, а свободно передвигается по стране.

«Наша коллега оказалась под давлением. Когда она хотела отвечать или выступить, на нее давили. У нас есть закон о государственной охране. Если закон позволяет, если наша коллега не против, то стоит дать ей государственную охрану», — обратился он к спикеру парламента Марлену Маматалиеву. Спикер заявил, что не только Джумабеков переживает за Сурабалдиеву. Но она от охраны отказалась.

«Вы хорошо знаете, что Эльвира Сурабалдиева сильная, достойная личность. Она отказалась. Но мы обсуждаем этот вопрос, каждый день на связи. Я думаю, что у Эльвиры Сурабалдиевой есть свое место в политике. Она могла бы отказаться от выступления на суде, но она пошла, ведь перед законом все равны. Этим она показала пример всем другим», — считает Маматалиев.

Сурабалдиева считает, что охрана ей не нужна.

«Во-первых, это лишние затраты из государственного бюджета. Во-вторых, я считаю, мы пока еще живем в правовом государстве. И мне некого бояться. А те, кто угрожает, я считаю, они не из той категории людей, которых я должны бояться», — говорит Сурабалдиева.

Почему депутаты считают, что ей нужна охрана?

Элвира Сурабалдиева выступила в качестве свидетеля на суде по делу о насильственном захвате власти, главным подозреваемым в нем проходит экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

На суде Ташиев сначала спокойно задавал свидетельнице вопросы, но быстро стал кричать, провоцировать конфликт, и зачем то решил напомнить Сурабалдиевой об убийстве ее отца. Ташиев игнорировал замечания судьи, кричал на свидетельницу он из зала суда, он не был на скамье подсудимых. В зале с ним сидели другие главные подозреваемые — экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. При этом, второстепенные подозреваемые — подписанты письма 75 — находились за стеклом, в так называемом «аквариуме».

Ранее адвокат Эмилбека Узакбаева Акынбек Ногов говорил об этом диссонансе, что обвиняемые в содействии — пять подписантов письма 75 — находятся в заключении, когда главные подозреваемые на свободе.

После суда депутат Нурбек Сыдыгалиев сказал, что закон равен для всех — а значит Ташиев, Зулушев и Тургунбек уулу тоже должны быть задержаны, как и другие фигуранты дела. По мнению Сыдыгалиева, Ташиев и Зулушев на суде оказывали на Сурабалдиеву психологическое давление.