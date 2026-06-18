17 июня депутат парламента Болот Ибрагимов обратил внимание на профилактику ВИЧ и СПИД в Кыргызстане. Он считает ее недостаточной и уточнял, ведется ли она среди школьников.

Ему ответила замминистра здравоохранения Гульбара Ишенапысова, говоря что профилактика ведется и со школьниками министерство тоже работает.

В этом время с критикой на СПИД Центр обрушилась депутатка Жылдыз Садырбаева.

«Работа СПИД-центра очень неудовлетворительная. Прошу обратить внимание на его деятельность. У них нет точных данных, только оценочные. Это вся их работа. Деньги выделяются огромные, но эффекта нет», — заявила она.

Эта депутатка известна как глава «Фармамира». Эта компания одна из лидеров по количеству аптек.

Чем была недовольна Садырбаева раньше?

Садырбаева не в первый раз критикует СПИД Центр, особенно выделяя финансирование организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ. В 2023 году она заявила, что выделяемые средства на борьбу с ВИЧ, СПИДом и туберкулезом используются неэффективно и выделяется НПО.

«В той заявке не упоминается ни разу ни одно из названий НПО, но там есть естественный монополист — госорганы, центр СПИДа, наркология, Наццентр фтизиатрии. Они получают значимую долю этих средств и тоже входят в комитет, о котором много раз говорила Садырбаева», — говорил нам тогда Айбар Султаналиев, глава «Партнерской сети».

По сути депутаты прямо сказали, что хотели бы, чтобы грантовые средства, выделяемые на борьбу с ВИЧ, отдавали государству — и уже государство решало бы, куда их направлять. При этом, такая система работала ранее и государству перестали выделять средства из-за коррупции и непрозрачности.

Также ее и солидарных с ней депутатов возмутило то, что часть средств из гранта хотят направить на работу с ключевыми группами, в том числе с представителями ЛГБТ-сообщества. Парламетарии посчитали, что через этот грант якобы продвигают «идеологию, противоречащую обычаям и традициям кыргызского народа». Они даже пожелали зараженным людям смерти с трибун парламента.

«Депутат и любой человек не имеет права создавать условия для убийства гражданина Кыргызской республики, независимо от пола, ориентации, расы, религии. Это призывы к убийству граждан Кыргызской республики», — так отреагировал тогда на слова депутатов Айбар Султаналиев, глава «Партнерской сети».

После того заседания парламента Комитет по борьбе с ВИЧ был расформирован. Несмотря на это в мае Глобальный фонд одобрил заявку Кыргызстана на получение гранта.

«Клооп» три года назад посвятил программу теме ВИЧ, в котором после нападков на организации по борьбе с ВИЧ обсудил с компетентными лицами эту тему.

В том интервью Айбар Султангазиев отметил, почему так нужна профилактика ВИЧ, в том числе обеспечение население презервативами, которые могут защитить граждан от заражения. Потому что 90% передачи ВИЧ происходило половым путем, через незащищенный секс. В том числе в числе уязвимых групп были кыргызские мигранты, которые занимались незащищенным сексом в трудовой миграции.

«Хоть кто-то один из них для одного человека, живущего с ВИЧ, что-нибудь сделал?» — говорила о депутатах Бактыгуль Исраилова, глава сети женщин с ВИЧ.

При этом люди с ВИЧ при приеме необходимых лекарств, которыми их обеспечивают в Кыргызстане, могут быть безопасными в сексе и без презерватива, и рожать здоровых детей.