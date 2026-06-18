На предыдущем заседании суда по делу письма 75 главный подозреваемый в насильственном захвате власти Камчыбек Ташиев ходатайствовал, чтобы в суд передали заключение комиссии парламента.

«Мы должны увидеть, что там написано, что говорил Талант Мамытов и Марлен Маматалиев», — сказал Ташиев.

Депутат Талант Мамытов на заседании парламента прокомментировал письмо 75.

«Когда началась вся эта история и поступило «письмо 75» аксакалов, мы все были не здесь, нас не было в парламенте. Мы, как и все другие, были озадачены: что же это за обращение, с какой целью оно составлено? Затем сменился торага. В таком случае закон обязывает провести служебного расследование, потому что нужно выяснить, как письмо поступило, какова роль сотрудников аппарата», — сказал он.

По его словам, в ходе расследования прозвучало имя Курманкула Зулушева, экс-генпрокурора, который сейчас фигурирует с Ташиевым в одном деле,

«Курманкул Токторалиевич — член депутатской группы «Ынтымак-Мекенчил» и поэтому мы тоже вынуждены были вовлечься. Но для этого нужно было сначала создать депутатскую комиссию, потому что закон не позволяет проводить опросы на основании распоряжения торага», — сказал Мамытов.

Депутатскую комиссию не создали, тем не менее какая-то проверка все-равно прошла и данные передали в правоохранительные органы.

«В этот момент юристы пришли к выводу, что парламентская комиссия не может стоять выше следствия, которое уже шло. Поэтому депутатская комиссия не была создана. Проверка работы сотрудников аппарата проводилась на основании распоряжения торага. Их объяснительные были направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. Поэтому оценку в этом деле поставит только суд», — говорит депутат.

Также он отметил, что предложение, озвученное в письме 75, должен был рассматривать не парламент, а конституционный суд. Ведь подписанты письма предлагали провести внеочередные выборы президента.

«Такие письма, вносящие раскол, не должны были поступать в парламент. Я уже обозначал свою позицию: этот вопрос нужно было направить на рассмотрение Конституционного суда, а не парламента. Уважаемые коллеги, у всего бывает свой предел. Мы тоже должны уважать закон, поэтому должны ждать решения суда. Нам тоже неизвестны все обстоятельства дела. Лица, имеющие отношение к этому письму, дают свои показания, суд примет свое законное решение», — сказал Мамытов.

Авторов письма обвиняют в расколе не только Мамытов, но и, например, президент Садыр Жапаров, его пресс-секретарь или нынешний посол в США Эдиль Байсалов в бытность замглавы Кабмина.

«Эти действия создали напряженную обстановку в обществе, в том числе среди ответственных лиц в государственных структурах, включая Жогорку Кенеш», — говорилось в сообщении пресс-секретаря президента Аската Алагозова.

«Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству», — писал Байсалов.

«Они начали собирать подписи, призывая к досрочных выборам, и начали сбивать с толку народ», — рассказывал президент.

Что же такого написали в письме 75?

9 февраля кыргызстанские СМИ распространили открытое обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурбеку Тургунбеку уулу. Письмо подписали 75 человек, среди которых были экс-депутаты, экс-премьер-министр, экс-министры, бывшие чиновники более низкого ранга, олимпийский чемпион, деятели культуры и науки и так далее. В письме они просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на январь 2027 года.

Свою просьбу подписанты обосновали тем, что в обществе идет жаркая дискуссия о дате проведения президентских выборов. Связана эта дискуссия с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть. Авторы письма предлагали Садыру Жапарову незамедлительно инициировать выборы президента.

Авторы письма подчеркнули, что вновь избранный президент и его новая команда получат возможность продолжить успешные дела и решить имеющиеся серьезные проблемы. Успехи и проблемы авторы письма тоже описали. Примечательно, что авторы письма к успехам отнесли решение вопросов в тех сферах, за которые отвечал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Это письмо и подписавшие его люди упоминались в комментарии президента Садыра Жапарова о причинах увольнения Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ.