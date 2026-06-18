В недавнем сливе в интернет видео с допросов экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева обещал сделать заявление, если видео с допросов будут опубликованы.

«Все должно быть конфиденциально, это не должно куда-то выйти. Если будет опубликовано, я официально выступлю в любой момент. Это сейчас затишье, оно обманчивое, если народ хоть немного взбудоражится, его уже не остановить», — говорил политик.

Однако после публикации не прозвучало никаких официальных выступлений ни со стороны адвоката Ташиева, ни от него самого. На новом заседании суда 18 июня журналисты обратились за комментарием к бывшему глава спецслужб — и он отказался.

«Не дам», — сказал он.

На само заседание не пришел один из второстепенных подозреваемых — подписант письма 75? экс-посол Эмильбек Узакбаев. Ранее, на другие заседания, к нему приезжали врачи.

«Здесь нет места играм. Правда, он болен, я сам вчера его навещал. Поэтому прошу вас отложить судебное заседание на другой день», — сказал его адвокат Акынбек Ногоев.

Ранее Ногоев обращал внимание на то, что второстепенные подозреваемые в деле о насильственном захвате власти, в том числе его подзащитный Эмильбек Узакбаев, задержаны и водворены в изолятор.

Тогда как главные подозреваемые — экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу находятся на свободе.

Находясь на свободе Камчыбек Ташиев свободно передвигается по стране и участвует в акциях Кыргызского футбольного союза.

После предыдущего заседания суда депутат Нурбек Сыдыгалиев отметил, что закон един для всех — и если второстепенные подозреваемые в заключении, то и троица во главе с Ташиевым должна быть задержана.