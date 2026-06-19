Первый президент Кыргызстана, он же первый свергнутый президент и первый президент-беглец — все это про Аскара Акаева. Он прибыл в Кыргызстан на Иссык-Кульский международный форум.

«Если кыргызский народ предоставит действующему президенту Садыру Жапарову дополнительный мандат для практической реализации «кыргызского экономического чуда», это было бы проявлением мудрости, как это было всегда. Вы хорошо знаете, что «экономическое чудо» требует как минимум восьми–десяти лет», — сказал Акаев, который правил 15 лет, допустил кровопролитие, дал возможность детям войти в политику, менял Конституцию, был свергнут и бежал из страны.

Кстати, Садыр Жапаров лично принимал участие в процессе оформления отставки Аскара Акаева в апреле 2005 года в качестве члена парламентской делегации. А потом работал в кабмине того, кто сверг Акаева — второго свергнутого, второго беглого и просто второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Все это не помешало обрести родственные связи влиятельным кланам Акаевых и Жапаровых. У Аскара Акаева есть внучатый племянник Нурсултан Чилтенов, его отец Рыспек является племянником Аскара Акаева, сыном его брата Чилтена Акаева. Жена Рыспека Акаева — сестра Айгуль Жапаровой, жены Садыра Жапарова. Таким образом Акаев и Жапаров стали сватами, а Нурсултан Чилтенов бенефициаром этой родственной связи (и фигурантом расследований Клоопа).

Чилтенов часто фигурирует как новый владелец кустуризированного бизнеса, например «Карабалтинского ЗСИ». Владельцем завода стало не государство, а «Ала-Тоо Гидро». Владельцами этого ОсОО числятся Чилтенов Нурсултан Рыспекович и Бурканов Азат Арзыбекович, сын друга Жапарова Арзыбека Бурканова.

Из интересного, на этом же форуме Акаев выступил с критикой «безответственных лидеров».

«Снова, как и в 80-е годы, безответственные политические лидеры говорят о возможности применения ядерного оружия, дополненного теперь мощным искусственным интеллектом, что ставит человечество вновь на грань уничтожения», — по информации «Кактуса», так первый свергнутый президент отзывался о «напряженности между странами Востока и США». При этом, видимо, угрозы ядерным оружием от российского лидера Владимира Путина и его окружения Акаева так не смущают.

В 2023 году Акаев даже продвигал идею, что Кыргызстан должен принять участие в войне в Украине на стороне агрессора — России. Хотя это очевидно привело бы к смертям кыргызстанцев. Кстати, об участии в войне его оставшегося в живых сына Илима ничего не сообщалось. Известно что он изучал математику в американском вузе.

Первый, первый свергнутый и первый беглый

Акаев бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Он правил 15 лет, а его дети вошли в политику. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области. При этом Акаев не любит признавать ошибки и во всем винит своих оппонентов, других политиков и конечно же «внешние силы».

В 2024 году он даже потребовал вернуть ему статус экс-президента Кыргызстана, парламент отказал ему в этом. По словам Акаева, в 2010 году вопрос лишения его статуса вновь подняли первая женщина-президент в Центральной Азии, президент переходного периода Роза Отунбаева и Азимбек Бекназаров, который тогда занимал должность замглавы Временного правительства — «хотя оба знали, что это незаконно».

Акаев живет и работает в России после побега из Кыргызстана. И живет хорошо. Согласно расследованию «Проекта», сыну Аскара Акаева Айдару Акаеву принадлежал элитный участок площадью 53 сотки в поселке Горки-10 на Рублевке за 63 млн рублей.

В 2021 году российские СМИ писали о квартире Аскара Акаева в в ЖК «Филипповский» в Москве с рыночной стоимостью в миллиард рублей, которую у президента-беглеца купил певец Филипп Киркоров.

В Москве Аскар Акаев работал главным научным сотрудником Института математических исследований сложных систем МГУ. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов» — при этом когда касается его многолетнего правления, он критикует демократические институты, свободу слова и правозащитников.

На официальном сайте российской Высшей школы экономики Акаев указан как научный руководитель Научно-учебной лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации. Эта лаборатория мониторит изменения в разных странах и прогнозирует их политическое развитие, разрабатывая при этом рекомендации, как избежать «политической нестабильности» — очевидно, речь о митингах и переворотах, с которыми Аскар Акаев знаком.