«Уважаемый Ладим Ладимыч, Илан Шор, генеральный директор компании «А7», — скромно отрекомендовал себя тщательно выбритый 38-летний мужчина в мешковатом деловом синем костюме. — Вместе с банком ПСБ и при поддержке ВЭБ. РФ мы создали, по сути, центр международных расчетов — платформу, которая на сегодня работает на основе вексельных механизмов, также используя высокотехнологичные финансовые инструменты».

Владимир Путин слушал бизнесмена молдавского происхождения Шора по видеосвязи из Дальневосточного филиала национального центра «Россия», куда он только что прибыл в рамках десятого Восточного экономического форума, проходившего в начале сентября 2025 года во Владивостоке. Программа у Путина была насыщенная — впрочем, скорее церемониальная: выступить на большом пленарном заседании, поговорить с военными, осмотреть помпезную выставку об истории Дальнего Востока, ну и открыть несколько новых предприятий, среди которых было и «А7».

Вообще, право лично рассказать о своем бизнесе президенту на таких форумах — это привилегия, которая обычно распределяется через губернаторов или полпредов. Местному бизнесу это может на время дать какую-то защиту: если возникнут проблемы у предприятия, которое запустил сам Путин, — это какой-никакой скандал. Однако «Центру международных расчетов», как назвал свое предприятие Шор, не угрожали ни местные силовики, ни местные чиновники. Неофициально бизнесмен получил благословение от Путина на его запуск уже давно. А публичная встреча нужна была ему скорее для фасону.

В родной Молдове Шора осудили на 15 лет за «аферу века» — вывод в офшоры примерно миллиарда долларов из банковской системы страны — и объявили в международный розыск. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США. Да и в России до последнего времени он был персоной нон-грата. С 2016 года ему был запрещен въезд в страну по соображениям национальной безопасности. Как писал тогда «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве, запрет был связан с тем, что Шор «коррумпирует всех, кого видит». Однако после начала полномасштабного нападения России на Украину именно этот талант оказался необходим российским властям. С 2023 года Шор снова посещает Москву, в 2024-м он заявил, что получил российский паспорт, и публично докладывал о своих успехах Путину.

За последние несколько лет этот международный аферист выстроил в России целую империю. Он создал для Кремля альтернативную систему валютных переводов, которая помогает России обходить санкции. Он управляет теневым флотом, который перевозит российскую нефть. Он финансирует медиа и блогеров, которые продвигают интересы России за рубежом, и довольно откровенно подкупает молдавских избирателей, чтобы переломить курс своей родной страны на евроинтеграцию. В 2026 году часть технологий, отработанных в Молдове, он попытался применить и на выборах в Армении.

Как рассказывают многочисленные источники разных СМИ, Путину Шора представил не кто иной, как Роман Абрамович. «Новая газета Европа» нашла подтверждение, что деньги на разнообразные проекты Шора действительно поступают в том числе от структур, связанных с российским миллиардером.

«Всё старо как мир: ему платят десятину, он по своим книгам обеспечивает учет»

В самом начале 1990-х годов недавно избранный президент России Борис Ельцин подписал указ о свободной торговле. Граждане получили право торговать чем угодно и где угодно: на площадях и в переходах стали появляться импровизированные прилавки — из газетных настилов, картонных коробок или перевернутых ящиков из-под пива. Из России в Турцию и другие страны потянулся поток «челноков». Туда они ехали с конвертами наличных, обратно — с клетчатыми сумками, набитыми дефицитными для России товарами.

С тех пор во внутренней и международной торговле многое изменилось: стихийные рынки ушли в прошлое, появились таможенные и налоговые правила, а россияне почти перестали пользоваться наличными. Международные валютные переводы стали простыми, дешевыми и быстрыми. Заходишь в интернет-банк, загружаешь контракт на покупку товара, отправляешь платеж, наблюдаешь за статусом платежа в режиме реального времени. Обычно в течение суток деньги уже находятся на счету у твоего партнера, в какой бы стране мира он ни находился.

Всё изменилось с началом войны.

— Деньги застревают в банках-корреспондентах, процедуру комплаенса до бесконечности усложняют: просят такое количество бумаг, что каждый перевод занимает месяцы. Ты приходишь в банк, а он просто отклоняет твою сделку и твой платеж,