Международный аферист Илан Шор — незаменимый человек для Кремля. Деньги на его деятельность дают чекисты, Аркадий Ротенберг и Роман Абрамович
— перечисляет проблемы своих клиентов в разговоре с «Новой-Европа» представитель объединения крупного бизнеса, который занимается экспортом продовольствия. — Всё это началось с первых месяцев войны в Украине, ситуация ухудшалась одновременно с увеличением числа банков, против которых ввели санкции.
Тем не менее международная торговля не остановилась, сейчас Россия находится в начале третьего десятка стран с крупнейшим импортно-экспортным оборотом. По рассказу собеседника «Новой-Европа», постепенно все его подопечные компании как-то наладили отношения с зарубежными партнерами и банками, так что решать проблемы зависших платежей приходится всё реже. Кому-то для этого потребовалось открыть филиалы и представительства в дружественных странах и выправить там отдельный банковский счет; кто-то сам разбирался во множестве существующих схем: вексельных, агентских; наконец, кто-то прибегает к помощи небанковских посредников, так называемых «площадок». Владельцем одной из крупнейших площадок, которая работает с самыми сложными клиентами, и стал Илан Шор — речь как раз об «А7». Она может помочь и вполне легальному российскому бизнесу, который закупает за границей какие-то бытовые товары, и тем, кто находится под санкциями и приобретает что-то, что прямо запрещено.
Такие площадки (часто под видом вполне легальных банков) существовали в России и раньше. Пользовались подобными услугами бизнесмены, которые уходили от налогов, выводили часть прибыли в офшоры для того, чтобы распределять ее в виде взяток, или просто уходили от валютного контроля. Илан Шор сделал себе имя еще в то время.
— Сейчас существует миллион схем для международных переводов, какие-то сделаны на коленке, какие-то придумывают сами банки. Но крупным игрокам нужен человек, который возьмет на себя администрирование, — говорит «Новой-Европа» теневой банкир, который занимался серыми валютными операциями в России еще до введения санкций. Он лично знаком с Шором с довоенных времен и уверен, что
Шор сейчас предоставляет крупным игрокам в России и их зарубежным партнерам — прежде всего нефтяникам и импортерам подсанкционных товаров — сервис под ключ.
— У него не одна тема, у него абсолютно разные темы, — объясняет источник. — Это такой еврей с блокнотиком, он сидит, записывает и учитывает всё вокруг, что происходит вокруг него. То есть он такая точка входа в очень-очень разные вот эти площадки, которые существуют в разных концах мира, не только в России. У него инфраструктура и взаимоотношения везде. Ничего нового он не изобрел, всё старо как мир: ему платят десятину, он по своим книгам обеспечивает учет.
Уникальное торговое предложение Шора, которое выделяет его из толпы других посредников, состоит, по мнению собеседника «Новой-Европа», в том, что влиятельные люди поручились за него перед другими влиятельными людьми. До недавнего времени Шор жил в Израиле, где скрывался от уголовного преследования со стороны молдавских властей. Там он познакомился с Романом Абрамовичем.
— Это одна тусовка, ну как объяснить? Жена Шора певица Жасмин — лучшая подруга Татьяны Навки (фигуристки и жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. — Прим. Ред.). Абрамович и Шор сошлись на еврейской теме. Все эти люди, по сути, состоят в одном круге и общаются друг с другом. Становятся друг другу полезными. Потом расходятся.
По словам собеседника «Новой-Европа», Абрамович лично представил Шора Владимиру Путину и поручился, что ему можно доверять.
— Он молодой и энергичный, работает по 20 часов в сутки, — говорит теневой банкир. — Я был у него в гостях, у него рабочий кабинет, тут же поели, тут же гостей приняли — чтобы не тратить лишнего времени. Тяжелая жизнь, в общем-то, у человека, но ему просто в кайф это всё.
Банкир, флотоводец, медиамагнат, скупщик «живых душ» в Молдове
Площадка «А7», которую Шор публично представлял Путину осенью 2024 года, по его собственным оценкам, обеспечивала около 12% всей внешней торговли российского бизнеса.
Один из самых медийных проектов группы — стейблкоин А7А5.
К тому моменту отношение российских властей к криптовалютам изменилось. Если в 2014 году, когда индустрия только зарождалась, российский Центробанк заявлял о незаконности любых операций с криптой, то в июле 2025 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин вполне официально докладывал Путину, что Россия стала использовать криптовалюты для международных расчетов. Известно, что криптой оплачивают труднодоступные западные товары, например, «Росатом»и «Россельхозбанк». Для расчетов со своими агентами крипту используют и российские спецслужбы.
Помимо стейблкоина площадка «А7» предлагает другие способы оплаты товаров за границей. Например, для покупки автомобиля в Германии сотрудница колл-центра «А7» первым делом предложила корреспонденту «Новой-Европа», который позвонил туда под видом потенциального клиента, воспользоваться агентской схемой. «Вы переводите рубли на счет “А7-Агента” и передаете нам инвойс от немецкого получателя. Мы через свою инфраструктуру подбираем маршрут и в течение пяти дней деньги приходят», — предложила она, не вдаваясь в подробности «маршрута».
Площадка также выпускает свои ценные бумаги — векселя. Компания позиционирует их и как инструмент для инвестиций (с доходностью в 10% годовых), и как способ получить валюту в разных странах мира. По идее, схема c наличными работает так: вексель покупается в офисе «А7» в России или в Кыргызстане. За границей обладатель векселя стирает с него защитную пленку, сканирует QR-код в телеграм-боте, после чего к нему приезжает курьер с наличными. Впрочем, судя по информации в боте А7А5, получить деньги можно только в Стамбуле и Дубае.
Вся эта изощренная теневая система международных платежей не единственная услуга, которую Шор оказывает российскому государству. Как показало расследование «Верстки»,
Шор также вовлечен в финансирование теневого флота: деньги от его структур поступают в компании, которые владеют танкерами — перевозчиками российской, иранской и венесуэльской подсанкционной нефти.
В начале 2026 года военные силы США установили морскую блокаду Венесуэлы и устроили настоящую погоню за несколькими судами, которые, по их словам, нарушали режим. Один из таких кораблей, который ходил под флагом Гайаны, прямо в процессе погони сменил регистрацию на российскую, а новая компания-владелец входила в периметр финансового контроля Илана Шора.
Но деятельность молдавского бизнесмена в России не сводится только к тому, чтобы за счет теневых схем снизить для руководства страны последствия введения западных санкций. Одновременно Илан Шор — одна из наиболее публичных фигур политической кампании, которая, напротив, способствует обострению отношений между Россией и Европой.
Евразия против Европы
До недавнего времени в родной Молдове Шор занимал положение олигарха: он делал деньги благодаря близости к власти, а потом вкладывал их в политические проекты, чтобы делать еще больше денег.
Шор унаследовал бизнес от отца — ему досталась сеть магазинов Duty Free, но он и сам рано научился выстраивать и поддерживать нужные знакомства. Свидетельством этой способности Шора можно считать, например, то, что в 2011 году в Кишинев на свадьбу к 24-летнему бизнесмену и российской певице Жасмин прибыли два бывших и один будущий президент Молдовы, а также внушительная делегация российских звезд вроде Николая Баскова и Филиппа Киркорова.
Тесные отношения связывали Шора с бывшим премьер-министром Молдовы Владом Филатом (при его участии бизнесмен, например, получил в концессию Кишиневский аэропорт — сделку впоследствии признали коррупционной, а молдавские власти долгое время пытались аэропорт вернуть). Политические и деловые контакты связывали Шора с Владимиром Плахотнюком — одним из богатейших людей страны и одной из самых влиятельных фигур в Молдове 2010-х годов. Сейчас Плахотнюк находится под стражей по делу об организации хищения из молдавских банков миллиарда долларов в 2014 году. По мнению следствия, Шор был одним из соучастников этой аферы, уголовное дело против него начали расследовать в 2015 году — тогда же сам Шор активно пошел в политику.
Его избрали мэром небольшого города Оргеева, в благоустройство которого Шор стал вкладывать много личных денег. В 2016 году он возглавил партию «Равноправие», которую вскоре переименовал в свою честь, она стала называться «Шор».
Очное присутствие Шора в молдавской политике продлилось четыре года. В 2017 году его приговорили к тюремному сроку, но отбывание наказания отложили до конца апелляции. Но когда в 2019 году в Молдове к власти пришли проевропейские политики, Шор уехал из страны и скрылся в Израиле.
Согласно документам, которые получили от украинской разведки журналисты The Washington Post, его фигурой заинтересовались российские спецслужбы. С тех пор участие Шора в политике проходило под их контролем. В 2022 году власти Молдовы обвинили его в попытке организовать массовые беспорядки. Шор свои связи с Москвой отрицал.
В 2024-м Шор продолжил участвовать в политической жизни Молдовы, уже с территории России.
В 2024 году молдавский политик зарегистрировал некоммерческий фонд «Евразия» и стал его основным спонсором. За последние два года, если верить бухгалтерской отчетности, эта организация потратила 24 миллиарда рублей (около 300 миллионов долларов) на запуск медиашколы для начинающих блогеров с постсоветского пространства, распределение грантов среди активистов, а также на ознакомительные поездки для молодежи из постсоветских стран в Москву.
Сам Шор говорил, что фонд нужен для того, чтобы «сохранить традиционные ценности» и противостоять «атакам Запада», который пытается навязать «идеологии, чуждые многим поколениям». Однако, согласно свидетельствам многочисленных журналистских расследований, а также материалам полиции Молдовы,
на деле через «Евразию» массово скупали голоса избирателей на президентских, парламентских выборах в Молдове и на референдуме по вступлению в ЕС.
Шор дистанционно устраивал уличные протесты в Молдове и пытался участвовать в президентских и парламентских выборах и в референдуме о евроинтеграции. Бизнесмен нанял в Молдове 50 тысяч «послов Евразии» и выплачивал им деньги за участие в протестных акциях и агитации. На таких людей дистанционно оформлялись карты в российском «Промсвязьбанке», «послы Евразии» также выступали в качестве курьеров, которые перевозили наличность из Москвы в Кишинев, — некоторые из них потом получили штрафы и тюремные сроки по делам о подкупе избирателей в Молдове. Против «Евразии» ввели санкции Великобритания, США и ЕС.
Впрочем, на всех выборах, в которых пытался участвовать Шор, победили проевропейские силы.
Похожие методы сотрудники «Евразии» использовали и на прошедших выборах в Армении.
«Новая-Европа» изучила финансовую начинку обширной империи Шора в России и впервые может рассказать о некоторых спонсорах этой кампании.
Бриллиант в финансовой империи Шора
По документам фонд «Евразия» основала и с тех пор возглавляет Нелли Парутенко, давняя соратница Илана Шора по его политической деятельности в Молдове и бывшая казначей его ныне запрещенной партии. Сам бизнесмен указан среди среди попечителей на сайте организации. Своего участия в деятельности «Евразии» он не скрывает и комментирует все, что происходит с фондом в ходе публичных мероприятий и в своих социальных сетях.
Связи «Евразии» с российской властью также очевидны. Попечительский совет этой организации возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин, управляющий совет — депутат от «Единой России» Алена Аршинова, политик из Приднестровья. Примечательно, что исполнительным директором фонда, который обвиняют во вмешательстве в выборы по всему постсоветскому пространству, стал Евгений Азизов, много лет проработавший в избирательной системе России.
До сих пор многие медиа писали, что источники финансирования фонда неизвестны. Но «Евразия» публиковала общедоступный отчет за 2024 год на сайте российского Минюста. Там перечислены доноры организации. Самый примечательный жертвователь фонда — компания «Диаманд Эстейт». (В отчете Минюста компания-донор называется «ДиаманТ Эстейт», но это либо техническая ошибка, либо сознательное искажение. В российском реестре юридических лиц нет компаний с таким названием, зато есть компания «Диаманд Эстейт», и уже в ее отчетности можно найти сведения о переводах в адрес фонда «Евразия».)
«Диаманд Эстейт» аффилирована с самим Шором, по сути, это финансовый хаб, его кубышка. С помощью этой компании финансируются все его известные авантюры: помимо «Евразии», это и криптовалютные проекты в Кыргызстане, и принадлежащие ему телеканалы в Молдове.
У компании небольшой уставной капитал, основные деньги приходят туда в виде кредитов и тут же распределяются в виде кредитов на разнообразные проекты, уже от самой «Диаманд Эстейт». В 2025 году через счета этой компании прошло больше триллиона рублей.
На конец 2025 года у компании оставалось 121 миллиарда рублей непогашенных долгосрочных кредитов и 36 миллиардов краткосрочных (то есть таких, которые компания должна вернуть в течение следующего года). В своем отчете компания называет своих кредиторов.
Среди компаний, чьи деньги оказываются на счетах Шора, сразу две связаны с Романом Абрамовичем.
Так, более 7 миллиардов пришли в «копилку» молдавского бизнесмена от Качканарского горно-обогатительного комбината — металлургического предприятия, входящего в группу «Евраз». Российский миллиардер — крупнейший акционер группы, по последним доступным данным на 2021 год ему принадлежал блокирующий пакет компании в 28%, в 2025 году компания сообщала, что он остается среди владельцев, но не называла размер его пакета.
Помимо этого сразу 65 миллиардов рублей пришли от компании «Бизнес Брокер Финанс». Это загадочная компания, которая существует с 2008 года, но до последнего времени показывала нулевые активы и не вела никакой деятельности. В 2023 году у нее сменился директор и учредитель — обе позиции занял Денис Ипполитов, который, судя по данным утечек из российской налоговой, одновременно трудится в детской школе искусств в Клине и обучает детей гончарному делу.
И уже с 2023 года по счетам компании стали проходить сотни миллиардов рублей — также в виде кредитов. Один из источников денег, которые туда поступили и в итоге отправились в «Диаманд Эстейт», — металлургическая компания «ТК МС Трейд». Она была зарегистрирована в 2022 году и уже в 2025-м (на третий год своего существования) вошла в российский топ-100 фирм по чистой прибыли. Ее владельцы неизвестны, но управляет ей Евгений Мурлык — менеджер «Евраза». По данным утечек из государственных органов, с которыми ознакомилась «Новая-Европа», Мурлык сохранял связь с «Евразом» как минимум до 2024 года.
В пресс-офисе Романа Абрамовича «Новой газете Европа» сказали, что «г-н Абрамович является миноритарным акционером Evraz и не участвует в повседневной деятельности или управлении компанией. В связи с этим ни г-н Абрамович, ни его представители не обладают информацией о вопросах, изложенных в вашем запросе, и не имеют к ним отношения, поэтому не могут их комментировать».
«Новая газета Европа» также направила запрос в пресс-службу «Евраза», но не получила ответа.
Среди других кредиторов Шора — структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, одним из наиболее приближенных Путину бизнесменов. Две компании перечислили в «Диаманд Эстейт» как минимум 381 миллион рублей. (Это только те суммы, которые отражаются в отчетности на конец 2025 года, в реальности сумма финансирования может быть существенно больше).
Чекисты, европейские банкиры, российские государственники — кто еще перечислял деньги Шору и «Евразии»
1. Государственный «Промсвязьбанк»
55 миллиардов рублей
ПСБ — входит в пятерку крупнейших банков по капиталлу в России. С 2018 года он принадлежит государству и стал опорным для российского оборонного сектора. Банк возглавляет Петр Фрадков, сын Михаила Фрадкова — в прошлом премьер-министра и директора Службы внешней разведки, близко знакомого с Путиным с середины 1990-х годов. ПСБ — официальный партнер Шора по площадке «А7», банку принадлежит 49% в этой компании.
2. Партнер Шора из Молдовы Виктор Гуцуляк
Сумма неизвестна
Виктор Гуцуляк — уехавший в Россию бывший молдавский силовик. Он работал в Центре по борьбе с коррупцией, Главном управлении уголовных расследований и Таможенной службе, а затем покинул Молдову из-за подозрений в отмывании денег. Позже Гуцуляк, например, участвовал в схеме по покупке самолетов для Шора.
3. Банкир Марк Вайнштейн, у которого Центробанк отнял лицензию за «сомнительные операции»
Сумма неизвестна
Деньги «Евразии» также жертвовали несколько бывших акционеров небольшого «Руссобанка» из конца третьей сотни российских банков. Еще в 2018 году у него отняли лицензию за проведение «сомнительных транзакций», то есть за отмывание денег. С тех пор ключевой владелец Марк Вайнштейн перебрался за границу и теперь использует имя Мориэль Карми. Согласно британскому реестру юрлиц, он живущий во Франции гражданин Израиля. В Европе он развивает новый финансовый продукт под названием Banxe.
Если не знать историю владельца сервиса, он производит впечатление солидного финтех-стартапа. Сервис явно прикладывает усилия, чтобы так казалось: Banxe упоминался в колонке русскоязычного эксперта на сайте американского Forbes, в колонке вблоге на известном криптовалютном сайте CoinMarketCap, на регулярно обновляемыйинстаграм сервиса подписаны 4,3 тысячи человек.
В условиях войны в Украине и западных санкций российское гражданство может быть токсичным для финансовой отрасли Великобритании. К тому же, сменив имя, Вайнштейн удобно избавился от неприятного шлейфа истории с отмыванием денег в его банке в России. Отношения с европейскими регуляторами ему действительно удалось наладить неплохие: судя посайту его проекта, одно из его британских юрлиц, Tompay Ltd, имеет лицензию оператора электронных денег, другое, польское, имеет право предоставлять криптовалютные услуги (но не в Британии).
Источник «Новой газеты Европа» на банковском рынке, лично знакомый и с Вайнштейном, и с Шором, говорит, что эти два бизнесмена — очень разного уровня: он не уверен, что Шор вообще знает о существовании Вайнштейна. Пожертвования в адрес фонда «Евразия», по его мнению, могут быть связаны с тем, что «Шор очень “большой”», и Вайнштейн со своим новым сервисом хочет «под него подлезть».
4. «Щекиноазот»
1,1 миллиард рублей
Системообразующее предприятие Тульской области, контрольный пакет которого, по последним доступным данным, находится в руках местного бизнесмена Бориса Сокола. У него неплохо налажены связи с тульскими властями: по крайней мере в 2022 году замдиректора «Щекиноазота» работал ушедший на пенсию глава управления ФСБ в Тульской области Владимир Лебедев.
До недавнего времени область возглавлял бывший охранник Путина Алексей Дюмин.
5. Андрей Гончаренко
328 миллионов рублей
Загадочный российский миллионер. Бывший бизнес-партнер братьев Ротенбергов и управленец из орбиты «Газпрома». Расследование американского издания Washington Post утверждает, что в Молдове Гончаренко выполнял поручения ФСБ: по инструкции российских спецслужб он участвовал в сложной сделке по выкупу Кишиневского аэропорта, который долгое время контролировал сам Шор.
Марк Вайнштейн, Алексей Полунин, Денис Ипполитов, Виктор Гуцуляк, а также представители Илана Шора, Аркадия Ротенберга, Андрея Гончаренко, «Щекиноазота», «Промсвязьбанка» и Администрации президента РФ не ответили на запросы «Новой газеты Европа» о комментариях, направленные им по электронной почте.
Среди получателей денег в отчетности «Диаманд Эстейт» среди прочего указаны несколько компаний, связанных с криптовалютными проектами в Кыргызстане, гонконгские посредники, которые занимаются импортом в Россию товаров, от продуктов питания до угля, электроники и драгоценных камней, всё тот же фонд «Евразия» и компания Telesistem TV, владеющая двумя из крупнейших пророссийских телеканалов в Молдове, которые связывают с Шором. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, у каналов приостановили, а потом и отобрали лицензии на вещание. Из «копилки» Шора деньги поступали также в компанию, которая выпускала «Комсомольскую правду» в Молдове. В 2023 году сайт издания был заблокирован властями страны.
Был богатый человек, а потом всё забрали
Одна из компаний, оплачивающая международные политические авантюры, в которых участвует Шор по заказу Кремля, — Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) в Свердловской области. Это крупное предприятие, построенное еще при советской власти в конце 1950-х годов. Из металлов, добываемых на качканарском месторождении, делают чугун и сталь, которые потом используются при производстве железнодорожных рельсов и вагонов, они необходимы в строительстве высотных зданий и нефтегазовых объектов.
Несмотря на богатство предприятия и политический вес ее основного владельца, компания экономит на безопасности рабочих. Так, в 2024 году на КГОК произошло три смертельных несчастных случая: как признает само руководство, дело было отчасти в неисправном оборудовании. Показательная история случилась в 2018 году, тогда на КГОК погиб 27-летний помощник машиниста Никита Максимов: на него упала сверху стрела экскаватора. Трагедию связывали с целым рядом факторов: уставшим оборудованием, переработками, плохим снабжением. Если почитать отзывы сотрудников компании на работу в Качканаре, можно найти множество жалоб на низкие зарплаты и старое оборудование, которое, как отмечается в одном комментарии, приводит «к смертельным случаям на производстве».
На вопрос о том, стал ли сам Шор намного богаче в ходе всех этих операций, другой теневой банкир, с которым поговорила «Новая-Европа», не может ответить однозначно.
— Вот у меня было в России четыре банка — я был богатый человек? Но потом у меня всё забрали. У Шора сегодня есть «А7», но завтра у него <площадку> отберут — и ничего и нет. Сколько там у него сейчас чего за душой: сколько домов, яхт и так далее — я не знаю.
— По сути, Шор сейчас занимается тем, чем занимались банкиры, которых судят за участие в «Ландромате»
(это международная финансовая схема по выводу из России более 20 млрд долларов. — Прим. Ред.), — усмехается собеседник «Новой-Европа». — Просто сервис он предоставляет самим российским спецслужбам.
На вопрос о том, зачем Шору идти на высокие риски, если в России для него нет никаких гарантий, собеседник «Новой-Европа» тоже отвечает философски:
— В России он был персона нон-грата, а стал персоной номер один. Но это палка о двух концах. Ведь он помогает не только России: он реализует иностранный товар, сырье. По сути, он нужен западным компаниям не меньше, чем он нужен российскому государству. А что будет после того, как закончится война, — может, придумает и новые услуги, которые нужны будут уже европейцам. Был такой, перевернулся — стал другой. Сегодня так, завтра по-другому.
Действительно, уже сейчас сервисом Шора пользуются не только российские государственники, но и политические оппоненты Путина. В мае 2026 года политик Сергей Бойко из команды Навального проводил на своем личном ютуб-канале стрим о том, как уехать из России и избежать бытовых проблем. Он сам вынужден был эмигрировать еще в 2021 году, когда российский суд признал структуры ФБК экстремистскими организациями: «Мы рассказывали о системе переводов “А7”, которую российские олигархи выстроили, чтобы гонять деньги из России. Вам тоже подойдет! Раз уж российские олигархи что-то построили — пользуйтесь! Это тоже нормальный, рабочий вариант».