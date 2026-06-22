Первый свергнутый и беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев на Ыссык-Кульском форуме сделал ряд высказываний, вызвавших резонанс.

«Если кыргызский народ предоставит действующему президенту Садыру Жапарову дополнительный мандат для практической реализации «кыргызского экономического чуда», это было бы проявлением мудрости, как это было всегда. Вы хорошо знаете, что «экономическое чудо» требует как минимум восьми–десяти лет», — сказал тогда Акаев.

Теперь же политик утверждает, что его «неправильно поняли».

«Никто не возражает против четырех лет? Сейчас, согласно закону и Конституции, Садыр Нургожевич имеет право быть избранным на второй срок. Если его изберут на второй срок, как это предусмотрено законом и Конституцией, он прослужит еще пять лет. Тогда получится 9-10 лет. За это время будет совершено экономическое чудо. Вот что я имею в виду», — сказал он, все еще лоббируя интересы своего свата Садыра Жапарова и все также предлагая его переизбрать.

Также на форуме Акаев говорил, что если его очень попросят — то он вернется в Кыргызстан. И на него обрушилась волна критики. Теперь он настаивает, что просто шутил.

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев правил 15 лет, допустил кровопролитие, дал возможность детям войти в политику, менял Конституцию, был свергнут и бежал из страны. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Акаев живет и работает в России после побега из Кыргызстана. И живет хорошо. Согласно расследованию «Проекта», сыну Аскара Акаева Айдару Акаеву принадлежал элитный участок площадью 53 сотки в поселке Горки-10 на Рублевке за 63 млн рублей.