Совсем недавно, 11 июня, адвокаты подозреваемых в деле о насильственном захвате власти, также известном как дело «Письма 75», просили об открытых заседаниях суда — снять с дела секретность. И суд на это согласился. С 15 июня заседания были открытыми.

Благодаря этому решению кыргызстанцы смогли увидеть, как ведут себя на суде подозреваемые, например, тот факт, что второстепенные фигуранты дела, подписанты письма, сидят в аквариуме, а главные — экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу — сидят в зале. К тому же резонанс вызвало поведение Ташиева, который начал кричать на свидетеля — депутатку Элвиру Сурабалдиеву — напоминать ей об убийстве ее отца и игнорировал замечания судьи Азрета Медерова.

После этого заседания судья высказал претензии журналистам и заявил, что их не должно быть в суде, и даже предложил зайти к нему в кабинет, чтобы он поговорил с ними об их «поведении».

В итоге на заседании суда 22 июня гособвинитель предложил сделать судебные заседания закрытыми — якобы из-за секретных свидетелей. Суд согласился. Также гособвинитель высказал претензии журналистам — якобы они мешают проводить судебное разбирательство.

Секретность секретных свидетелей — теперь этот аргумент спорный. В недавнем сливе допросов подозреваемых и свидетелей обнародовали, что секретным свидетелем является бывший журналист и сторонник Камчыбека Ташиева Нургазы Анаркулов. После сливов видео с допросов МВД заявил, что не знает, как видео попали в интернет, но проблемы нет, потому что дело не засекречено.

Закрытие судебных заседаний поддержали Камчыбек Ташиев, Нурланбек Тургунбек уулу и Курманкул Зулушев, главные подозреваемые, которые не задержаны, свободно передвигаются по Кыргызстану и на самих заседаниях не сидят в аквариуме с другими подозреваемыми.

С решением суда закрыть судебные заседания не согласился второстепенный подозреваемый, экс-замглавы МВД Курсан Асанов, подписавший письмо 75. В итоге его попросту вывели из зала суда — за якобы нарушение порядка (когда Камчыбек Ташиев нарушал порядок, судья его не выводил). Не согласны с закрытием заседаний и другие второстепенные подозреваемые — Бекболот Талгарбеков, Курманбек Дыканбаев и Аалы Карашев.