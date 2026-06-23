Адвокатесса Асель Аргымбаева рассказала о проблемах со здоровьем у своего подзащитного — бизнесмена Имамидина Ташова.

«Вчера посетила Имамидина Ташова в СИЗО. В ночь с пятницы на субботу к нему дважды вызывали скорую помощь. О проблемах со здоровьем Имамидина мы, адвокаты, говорим уже давно. Имамидина периодически мучают приступы и только относительно недавно ему поставили диагноз. Лечения как такового он не получает, а состояние здоровья ухудшается», — пишет в своих соцсетях Аргымбаева.

По словам юристки, двумя неделями ранее его доставляли на суд после обезболивающих, на прошлой неделе — с температурой.

«Я не врач и не берусь давать медицинские оценки, но с таким диагнозом это может привести к фатальной ошибке», — считает она.

Аргымбаева защищает Ташова уже два года.

«За эти годы было многое: заявления о пытках, которые так и не получили должной правовой оценки, бесконечные судебные заседания, голодовки, ухудшение состояния здоровья, попытка причинить себе вред в состоянии отчаяния, ожидание ответов на вопросы, которые, казалось бы, давно должны были быть даны», — говорила она.

Защищать критика власти и бизнесмена Имамидина Ташова рискованно. Предыдущего адвоката лишенного свободы бизнесмена — юриста Самата Матцакова — преследовали власти. Известно, что за членами семьи бизнесмена следили.

Строитель, бизнесмен, подсудимый

Главу стройкомпании KG Group Имамидина Ташова задержали в конце апреля 2024 года. Тогда ему предъявили обвинения по статьям «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и «Незаконное пересечение государственной границы КР».

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве. По его словам, в конце 2023 года его якобы задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками спецслужбы, и продержали в неволе восемь дней ему и близким в том числе тем, что отберут его компанию KG Group. Также он утверждал, что с него вымогали 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

Он несколько раз пытался навредить себе. Например, в Первомайском райсуде рассказал, что его пытали сотрудники ГКНБ и попытался порезать себе горло.

В СИЗО-1 он порезал себе живот одноразовой бритвой — в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям». Также Ташов снова пытался покончить с собой в СИЗО-1, порезав правую часть живота. В СИН говорили, что в камере нашли осколки зеркала.

Ташова приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение запрашивало для него 15 лет колонии.