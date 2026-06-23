

Правление Садыра Жапарова началось пять лет назад с угроз депутатам — и с тех пор их положение не сильно улучшилось. Недавно сложить мандат вынудили депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова — он публично заявил об угрозах. Как выяснил «Клооп», его попытки заставить частных застройщиков столицы придерживаться санитарных норм задели интересы приближенных президента и экс-главы ГКНБ.

Реформа Конституции при Садыре Жапарове формально не подчинила депутатов президенту и другим представителям исполнительной власти. По закону Кенеши всех уровней остаются независимой ветвью власти, депутаты подотчетны только своим избирателям. Однако на практике окружение Жапарова стало угрожать депутатам еще осенью 2020 года, до его избрания президентом.

С 2022 года, когда режим начал серийные политические репрессии, запуганный парламент де-факто перешел под контроль главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он публично угрожал неугодным депутатам, некоторые были вынуждены сдать мандаты.

В 2026 году, после увольнения Ташиева, мандат под давлением исполнительной власти сдали уже депутаты, связанные с самим опальным генералом. Но даже после ухода Ташиева практика лишать мандатов неугодных депутатов не прекратилась.

« Земельная мафия » подбирается к могилам

Депутат Бишкекского горкенеша от партии «Эмгек» Жаныбек Асанбеков 27 марта досрочно сложил свои полномочия. Но вскоре заявил, что сделал это под давлением. Якобы чиновники, имена которых он не назвал, угрожали ему, намекая, что могут пострадать его родные.

Причиной, по мнению Асанбекова, была его депутатская активность: в соцсетях он поднимал волнующие жителей Бишкека и Чуйской области вопросы. В марте он написал обращение к акиму Ыссык-Атинского района о переполненном мусорном полигоне. В январе — давал поручение мэрии решить проблемы с парковками; проводил рейды по бильярдным клубам, нарушающим закон о тишине; встречался с гражданами, которые не могли узаконить свое жилье; резко высказывался о строительстве торгового центра экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. А незадолго до того, как ему пришлось сложить свои полномочия, депутат рассказал общественности о «земельной мафии», которая строила многоэтажки, нарушая нормы.

В январе 2026 года Жаныбека Асанбекова включили в состав рабочей группы для проверки кладбищ Бишкека. Он заметил, что вплотную к Орто-Сайскому кладбищу строятся дома компании «Нурзаман» и оздоровительный центр компании «Ширин Бизнес Групп». Санитарные нормы запрещают строительство на расстоянии менее 100 метров от действующих кладбищ.

Поэтому 3 марта Асанбеков обратился к Минстрою и мэрии Бишкека с просьбой проверить законность строительства.

10 марта на выездной комиссии сотрудники архитектуры и санитарно-эпидемиологического надзора подтвердили Асанбекову, что нарушения санитарных норм есть. Но уже через три дня Главное управление по градостроительству и архитектуре Бишкека заявило, что Асанбеков распространяет недостоверную информацию.



По данным ведомства, Орто-Сайское кладбище было закрыто еще в 2018 году (о чем у них, якобы, есть справка). Для закрытых кладбищ минимальное расстояние до строящихся объектов составляет 50 метров, а дом стоит чуть дальше — в 60-70 метрах от забора. Хотя оздоровительный центр нарушает и эту, более мягкую норму: он строится всего в 26 метрах от кладбища, измерил Асанбеков.

Однако Асанбеков нашел на Орто-Сайском кладбище захоронения, сделанные в феврале 2026 года, и доказал, что кладбище действует. При этом, как рассказал Асанбекову один из сотрудников компании «Нурзаман», разрешения санэпидстанции на строительство у компании нет.

«У тебя жена скоро родит, зачем тебе это все?»

После этого, утверждает Асанбеков, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев написал письмо в МВД и Центризбирком с просьбой привлечь его к ответственности — вплоть до лишения мандата.

С 26 на 27 марта Асанбекову и его семье всю ночь названивали с угрозами и требовали сдать мандат, поскольку он «обидел некоторых людей».

«Мне так и сказали, они оказывается изучили все. Мне сказали: “У тебя же скоро жена родит. Зачем тебе это все? У тебя же мама болеет, 75 лет. Зачем это тебе? Ты себя простишь?”» — рассказал Асанбеков.

Эти звонки его очень встревожили и он решился написать заявление о сложении полномочий. В пять утра он поехал в мэрию, где его уже ждал сотрудник Бишкекской территориальной избирательной комиссии, который принял заявление Асанбекова.

А еще через пару дней Асанбеков неожиданно заявил, что намерен вернуть себе кресло в горкенеше. Он рассказал, что при сдаче мандата был не в себе из-за давления, и поэтому подал прошение об аннулировании своего заявления. Но прошение так и не было рассмотрено.



«Лица, которые были заинтересованы, чтобы я написал заявление [о сложении мандата] в БТИК, постарались, чтобы члены ЦИК не стали рассматривать мое письмо [об оставлении мандата в силе]», — заявил Асанбеков.

Кто угрожал экс-депутату, Асанбеков не говорит, но обещает, что раскроет имена в суде, в который он обратился, чтобы вернуть свой мандат.

Он настаивает, что его заявление было принято с нарушениями в пять утра без документов, удостоверяющих его личность. Также, по его словам, заявление было оформлено задним числом. Кроме того, Асанбеков подчеркивает, что ЦИК была обязана рассмотреть его прошение об аннулировании сдачи мандата. Асанбеков обратился не только в суд, но и к президенту Садыру Жапарову с просьбой встретиться с ним.

Ответила ли ему администрация президента, неизвестно. Но сами факты — депутат горкенеша сдает мандат в мэрии, а потом просит принять его главу исполнительной власти страны — красноречивы. Потому что по Конституции и по любым другим законам Кыргызстана исполнительная власть не может ни отнимать, ни выдавать депутатские мандаты.

Тем временем, подготовку котлована для оздоровительного центра компании «Ширин Бизнес Групп» у Орто-Сайского кладбища власти приостановили. А строительство многоквартирного дома «Валенсия» от компании «Нурзаман» продолжается.

Но кто же владеет компаниями, из-за которых депутату пришлось сдать мандат?

Партнеры Ташиевых

«Ширин Бизнес Групп» записана на Бектаеву Ырыс Жамгырчыевну. Компания была зарегистрирована в 2018 году в Оше и в прошлом строила государственные объекты.

А вот про вторую компанию, «Нурзаман» и ее соучредителя Адылбека Асанова, журналисты «Клоопа» нашли много интересного.

Согласно минюсту, у компании «Нурзаман» четыре учредителя: Каарыев Кудурет Давлетбекович, Тороева Гулназ Маматысаевна, Ысманов Урматбек Маматжакыпович, Асанов Адылбек Тойчубекович.



Гулназ Тороева — это жена экс-депутата парламента от депутатской группы «Мекенчил» Нурбека Алимбекова. Адылбек Асанов был советником Алимбекова во время, когда тот был депутатом.

Кроме «Нурзамана» Тороева участвует в компаниях «Нурзаман Плаза», «Дос Гидро», «Папан курулуш», «Папан Металл».

Самой примечательной для нас является компания «Дос Гидро» из-за связей с семьей экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которого президент Садыр Жапаров уволил в феврале 2026 года — его подозревают в попытке госпереворота. Один из учредителей компании Элмирбек Кыдыршаев — сын Шайырбека Ташиева, родного брата экс-силовика.

Еще один учредитель компании Арнас Бекмурзаев — сын депутата парламента от фракции «Ынтымак-Мекенчил» Бекмурзы Эргешова — который, в свою очередь, дружит с Шайырбеком Ташиевым.

Совладелицей «Дос Гидро» также является и Маметова Кыздаркан Калыковна — жена руководителя компании Толубаева Замирбека Бостонбаевича. Он — депутат горкенеша Оша и тоже друг Шайырбека Ташиева.

Еще одна компаньонка Тороевой в «Дос Гидро» — Кожомкулова Карлыгач Муканбединовна. Она — жена Алмаза Мамбетова, который после смены власти в 2020 году успел побывать на посту управделами президента и поработать мэром Оша.

Получается, что Асанов из компании «Нурзаман» связан с семьей Ташиева через свою компаньонку Гулназ Тороеву.

Человек, которому обязан Жапаров

Но Асанов связан не только с экс-главой силового ведомства, но и с самим президентом Садыром Жапаровым, которому он помог прийти к власти в октябре 2020 года. Тогда он публично угрожал депутатам парламента, что их «порвут», если они не утвердят только что вышедшего из тюрьмы Жапарова премьер-министром. Это сработало.





Асанов называет себя совладельцем «Артвин Девелопмент», которая строит восемь домов и жилых комплексов в Бишкеке и два многоквартирных дома в Оше. Участки под некоторыми из них интересны тем, что перед их переходом к Асанову на прежних хозяев заводили уголовные дела.

Участком в Бишкеке, где Асанов строит ЖК «Токио», владел бизнесмен Куттубай Мурзабаев. В декабре 2023 года его задержал по уголовному делу ГКНБ — и в том же месяце земля перешла к «Артвин Девелопменту».

Другой участок принадлежал Нургалы Асаналиеву. В 2024 году землю арестовали из-за уголовного дела. В июле 2025 года она перешла к Госимуществу, а через несколько дней — к частной компании Адылбека Асанова «Голден Констракшн». Сейчас «Артвин Девелопмент» строит там ЖК «Токио Сити».

Участком в Оше владел экс-начальник местной милиции Жалил Атамбаев. В 2021 году, когда его задержал ГКНБ, земля перешла к «Артвин групп КейДжи» брата Адылбека Асанова, Макена. Теперь «Артвин Девелопмент» строит там ЖК Boston tower.

Кроме этого на юге Бишкека «Артвин Девелопмент» строит три жилых комплекса: «Вилтон Парк», «Лондон» и «Урпак Парк».



Угрозы строптивому депутату Асанбекову тоже сработали. Его место в горкенеше Бишкека уже занял новый депутат. А проблему со строительством возле Орто-Сайского кладбища решили: 14 мая кладбище еще раз объявили закрытым. А это значит, что по санитарным нормам расстояние от домов до закрытого кладбища должно быть не менее 50 метров. Таким образом, компания «Нурзаман» и дальше будет строить многоэтажку возле кладбища. И не важно, продолжают там хоронить людей или нет.