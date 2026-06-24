Бывший депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков заявил президенту Садыру Жапарову, что сложил свои полномочия из-за давления со стороны его экс-советника.

Это произошло 23 июня, когда Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Нарын встретился с жителями Кочкорского района.

На этой встрече экс-депутат Асанбеков рассказал, что ранее он был депутатом столичного горкенеша от партии «Эмгек», но был вынужден сдать мандат. Асанбеков активно поднимал в соцсетях вопросы, волнующие жителей Бишкека и Чуйской области. Незадолго до того, как ему пришлось сложить свои полномочия, депутат рассказал общественности о строительстве многоэтажек недалеко от Орто-Сайского кладбища с нарушением норм.

Президент спросил Асанбекова, кто его заставил сдать мандат, и предположил, что это были владельцы рынка «Дордой» — Салымбековы, которым принадлежит партия «Эмгек». В ответ Асанбеков заявил:

«Они тоже. А также ваш советник Кубандыков Жаныбек Абдывахитович позвонил и сказал: “Или тебя задержат или сдай [мандат]”. Я не пошел и не сдал [мандат]. До пяти утра меня держали. В пять утра они позвонили моей жене. Она была на девятом месяце [беременности], на сохранении. После того как ей позвонили, у нее отошли воды, и она поехала в больницу. Потом мне сказали: “Твоя жена в больнице, выбирай дочку или мандат”. От безысходности я сдал мандат».





Асанбеков также добавил, что ранее уже обращался с письмом на имя президента, но его перенаправили в Центризбирком. Прокуратура же ответила, что не сможет рассмотреть его дело. В настоящее время он обратился в суд, чтобы вернуть свой депутатский мандат.

Садыр Жапаров заверил, что делом Асанбекова займется прокуратура и подчеркнул, что Жаныбек Кубандыков не является его советником.

«Он мне не советник. Если вы помните, в 2021 году, когда я только пришел к власти, давали удостоверение советникам на общественных началах. Вот так я дал [удостоверение] примерно 20 людям и через год забрал обратно. С тех пор говорят советник, советник…», — сказал Жапаров.

Президент добавил, что Кубандыкова недавно задержали, но затем отпустили под домашний арест «с условием, что он закончит кое-какие дела, а если он эти дела не закончит, то его снова посадят».

« Решала »

Сотрудники ГКНБ 21 мая задержали экс-советника президента Жаныбека Кубандыкова по подозрению в мошенничестве, а 6 июня его отпустили под домашний арест.

По данным ГКНБ, Кубандыков завладел $5,5 миллионами, которые принадлежали иностранным инвесторам. Депутатка Жогорку Кенеша Медина Кайрылбекова, являющаяся женой Кубандыкова, написала у себя в соцсетях, что ее муж познакомил двух иностранцев. Один из них — гражданин России — обманул другого иностранца — гражданина Польши. Кайрылбекова утверждала, что Кубандыков «оказался крайним только из-за того, что познакомил их».

После задержания Кубандыкова блогеры и активные пользователи соцсетей активно писали в соцсетях посты в его поддержку, выкладывая совместные фотографии с разных мероприятий. В своих постах они описывали его как щедрого человека, который близок к Белому дому. Также говорили, что он был мостом между оппозицией и властью. Издание «Азаттык» также пишет, что Кубандыкова в узком кругу звали «решалой».

Бизнесмен Урмат Байматов утверждал, что у Кубандыкова был свой офис, где он встречался со множеством разных людей, среди них были также инвесторы. Из этих посетителей Кубандыков отбирал наиболее важных и организовывал им встречи с президентом Садыром Жапаровым.

Почему Асанбеков сдал мандат

27 марта депутат БГК Жаныбек Асанбеков написал заявление о сдаче депутатского мандата. Он утверждает, что его заставили это сделать путем угроз в отношении его родственников. Асанбеков утверждал, что причиной этому была его депутатская активность.

Незадолго до того как Асанбеков сложил свои полномочия, он рассказал общественности о «земельной мафии». Асанбеков, выяснил, что рядом с Орто-Сайским кладбищем ведется строительство без соблюдения норм. Компания «Нурзаман» строит элитный многоквартирный дом «Валенсия» в 60-70 метрах от кладбища, а компания «Ширин Бизнес Групп» строит оздоровительный центр в 26 метрах. По санитарным нормам рядом с действующими кладбищами можно строить на расстоянии не менее 100 метров.

Но Главное управление по градостроительству и архитектуре Бишкека заявило, что депутат распространяет недостоверную информацию, а кладбище закрыли еще в 2018 году. Но Асанбеков доказал, что кладбище действовало, а последние захоронения были месячной давности. Кроме этого, стройкомпания «Ширин Бизнес Групп» нарушала санитарную норму о том, что можно вести строительство на расстоянии не менее 50 метров от закрытых кладбищ.

После этого на Асанбекова начали оказывать давление и добились того, чтобы он сдал свой депутатский мандат. 14 мая Орто-Сайское кладбище еще раз объявили закрытым. А минстрой заявил, что работы по подготовке котлована для оздоровительного центра компании «Ширин Бизнес Групп» приостановили. Компания «Нурзаман» продолжает строить многоэтажное здание.

Журналисты «Клоопа» проверили строительные компании «Нурзаман» и «Ширин Бизнес Групп» и выяснили, что компания «Нурзаман» связана с людьми из окружения президента Жапарова и экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Одними из учредителей «Нурзаман» являются жена экс-депутата от депутатской группы «Мекенчил» Нурбека Алимбекова Гульназ Тороева и экс-советник Алимбекова Адылбек Асанов.

Гульназ Тороева также партнер сына экс-депутата Шайырбека Ташиева, брата экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в компании ОсОО «Дос Гидро». Кроме этого, в этой фирме их соучредителями являются друзья Шайырбека Ташиева.

А вот Адылбек Асанов связан не только с главой ГКНБ. В 2020 году он сидя за одним столом с Садыром Жапаровым угрожал депутатам парламента, что их «порвут», если они не утвердят Жапарова премьером.

После этого Асанов стал еще более успешным бизнесменом. Его компания в Бишкеке и в Оше строит восемь жилых комплексов и домов. Часть из них строится на участках, которые ранее принадлежали бизнесменам, подвергнутых уголовным преследованиям.