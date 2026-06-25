На заседании парламента 25 июня депутатка Эльвира Сурабалдиева призвала освободить акына Аската Жетигена.

«Аскат Жетиген находится в заключении. Одна из причин, почему он не просит о помиловании… Как я слышала, он был сильно избит. У кыргызов ведь есть такая черта: если человека побили, то он из упрямства не станет просить. Думаю, у него такой характер. Прошу освободить этого парня. Не должны акыны сидеть в тюрьме», — заявила она.

Впрочем, не совершавший преступления акын Аскат Жетиген уже отсидел срок, к которому его приговорили после критику «экидосов» — президента Садыра Жапарова и на тот период главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Жетигена должны освободить уже через месяц. А для помилования нужно признать вину — акын же преступления не совершал.

«Акын Аскат Жетиген был арестован в марте 2024 году и осужден на три года лишения свободы. В марте 2025 года Верховный суд оставил этот обвинительный приговор в силе. С самого момента его задержания и до вынесения приговора ни один депутат Жогорку не Кенеша поднял вопрос об обоснованности и соразмерности этого наказания. И очень странно, что сегодня депутат просит «простить акына и освободить» буквально за месяц до того, как он и так должен выйти на свободу», — так комментирует слова Сурабалдиевой правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Также она обратила внимание на то, что акына пытали.

«Еще более странными для меня выглядят слова депутата о том, что «Аската сильно избили, и поэтому он не стал просить помилования». Да Аската не просто избили — его пытали.. О пытках он открыто заявлял с самого начала: называл конкретное место, сотрудников и формы истязаний. Однако уголовное дело так и не было возбуждено», — рассказывает правозащитница.

Абдирасулова предложила депутатам узнать, на какой стадии находится расследование и добиться реакции на сообщения Жетигена о пытках.

«И я считаю, что депутаты, раз уж хотели поговорить о правах человека Аската, должны были поднять именно этот вопрос и спросить, на какой стадии находится расследование, почему не возбуждают дело, почему до сих пор не допросили Аската по его заявлении о пытках», — сказала она. Также она отметила, что готова предоставить все данные о пытках.

Почему акына лишили свободы?

Аскат Жетиген — известный кыргызстанский акын и музыкант. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна». С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, заключения под стражу активистов и реформ в сфере культуры.

В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «экидосов», стоящих у власти. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». Никаких прямых призывов в его видео не было. За пост в фейсбуке ему дали три года лишения свободы. Жетиген должен находиться в заключении в колонии до середины августа 2026 года.

«Есть мудрость, доставшаяся нам от предков: «Пусть лучше человек умрёт, чем откажется от своего слова». И даже оказавшись в заключении, словно птица, попавшая в клетку за то, что говорил правду, я не отвернулся от своего стремления к справедливости и служения к своему народу!» — писал акын в своем мартовском письме.