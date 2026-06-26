В интервью Exclusive KG депутатка Элвира Сурабалдиева рассказала о злопамятности Камчыбека Ташиева — якобы он недоволен ею еще со времен ее вице-премьерства в 2020 году.

«Если человек не делает так, как он хочет — он не прощает», — сказала она.

И, по ее словам, в 2020 году она не согласилась с его решением о квартирах Матраимова — и на тот глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ее не простил.

«Ташиев хотел переписать на ГКНБ матраимовские квартиры, пентхаусы и ТЦ «Эльдорадо». И просил меня подписать это. Я ему сказала, уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, во время Атамбаева тоже имущество было неправильно записано то ли на водителя, то ли на кого еще, и потом был суд. То, о чем вы просите — у этого будут негативные последствия, лучше это национализировать через ФУГИ. Вот с тех пор он и затаил на меня обиду», — рассказала она.

* Райымбек Матраимов — бывший зампред таможни по прозвищу «Раыйм Миллион». Фигурант журналистских расследований о коррупции на томожне и контрабанде.

*ФУГИ — фонд госимущества, сейчас называется Государственное агентство по управлению государственным имуществом (ГАУГИ).

В 2020 году Камчыбек Ташиев действительно сообщил, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству в 2 млрд сомов. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир. ТЦ «Эльдорадо» хотели отдать государству, а вот девять квартир передать сотрудникам ГКНБ.

Тогда вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что все должно быть законно.

«Имущество должно быть передано на баланс ФУГИ, выставлено на аукцион и на вырученные деньги через минфин, я считаю, нужно приобрести жилье сиротам», — заявила тогда Сурабалдиева. Депутаты тоже не одобрили такое распределение квартир Матраимова, и в итоге их передали государству.

Лишение должности, давление на бизнес и семью

После ситуации с квартирами Матраимова она еще несколько раз выражала несогласие с решениями Ташиева и вскоре была проведена реструктуризация правительства и сокращена должность вице-премьер-министра. Ее должность.

«Позже я узнала, что этот человек [Ташиев] очень просил и выступал за сокращение должности. Депутаты звонили, спрашивали о том, как я отношусь к реструктуризации. Я ответила, что не держусь за должность. Наверное, он был рад и начал спать спокойно», — говорит она в интервью Exclusive KG .

Придя в парламент она снова стала неудобным человеком для Ташиева, выражая свое несогласие с разными решениями власти. В своем интервью Сурабалдиева упомянула тему казино и передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. После этого с проверками пришли на рынок «Кудайберген» — бизнес ее семьи.

«Проверки по любому поводу, потом пришло доначисление налогов в 2 млн сомов, потом в 5 млн, в третий ГКНБ говорит, что задержат моего младшего брата, который тогда был директором рынка. Я пошла к экс-председателю ГНС Алтынбеку Абдувапову, которого потом осудили, сказала, что не поняла, за что начислили налоги. Он просто показал палец вверх и предложил поговорить с «шефом»», — рассказывает она Exclusive KG.

Действительно, Сурабалдиева и ряд других депутатов выступали против передачи Кемпир-Абада. В ноябре 2022 года она рассказала в парламенте, что ГКНБ давит на бизнес депутатов, проготоловавших против передачи Кемпир-Абада.

Тогда Ташиев заявил, что рынок «Кудайберген» платит мало налогов. Спустя несколько дней она рассказала о том, что на нее давит спикер парламента и требует от нее извинений в адрес Ташиева. Вот как она вспоминает те события уже в интервью в 2026 году:

«Бывший спикер Нурланбек Шакиев, сказал выйти к трибуне на сессии, попросить у Ташиева прощения, сделать заявление, что он не виноват и я его оклеветала. После этого, по его словам, вопрос о 70 млн сомов (доначисленных налогов) будет исчерпан», — рассказывает она. Она решила, что ничего не нарушала и просить прощения не будет — семья ее поддержала.

«Потом я пошла к спикеру, он смеется и спрашивает, буду ли я завтра прощения просить. Я сказала, что не буду этого делать, что это деньги мамы, что она сказала, что это будет помощь государству для повышения зарплат. Он побледнел, очень изменился в лице. Он такого не ожидал. В итоге мы перечислили деньги», — рассказала она.