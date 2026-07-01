Власти Бишкека снесли кафе и точки фастфуда возле крупнейшего текстильного рынка Кыргызстана, куда швейники со всей страны съезжались за тканями и фурнитурой. Некоторые торговцы сообщили в соцсетях, что через месяц возможен снос самого рынка, но власти это отрицают. «Клооп» и Temirov Live предупреждали о возможном сносе еще в 2024 году, когда рынок и прилегающие к нему земли перешли к приближенным Садыра Жапарова.

«Базар «Мадина», вот, мы скоро переедем, в течении месяца, — рассказала в Instagram женщина, которая торгует на рынке. — Вот уже кафе переносят. Не смотря на все причитания. Власть делает то, что хочет. Мы будем работать еще один месяц. Мы сделаем скидки. За месяц мы должны все распродать. Мы снизим цены. Сделаем даже ниже цены по которой покупали. Мы еще не знаем в какую точку переселимся. Один бог знает. Приходите на скидки в наш бутик».

При этом ролик был удален из соцсетей очень быстро, но его успел переопубликовать в Фейсбуке журналист Болот Темиров.

Автор еще одного ролика показал впечатляющую картину погрома, сопровождаемую грохотом демонтируемых конструкций, однако и это видео вскоре было удалено.

В Facebook посетитель рынка сокрушается, что снесли, в том числе, его любимое кафе с «самым вкусным лагманом». Ему подсказывают, что кафе переехало «выше по улице Менделеева» (вероятно, туда, где приближенные и родственники президента Кыргызстана Садыра Жапарова построили новый рынок — «Клооп»). Оказалось, что предприимчивые хозяева кафешек уже наладили перевозку растерянных клиентов от руин прежних заведений к новым на электрических гольф-карах.

Кафе продолжают работу в новом двухэтажном здании, расположенном примерно в ста метрах от прежнего места. Как рассказал 24.kg шеф-повар одного из заведений, предприниматели были заранее уведомлены о предстоящем сносе и переехали туда около 20 дней назад.

В мэрии Бишкека сообщили, что снос коснулся только точек фастфуда и крупных кафе, расположенных на территории и вблизи рынка «Мадина». Под ковш экскаватора попали как минимум восемь заведений.

Власти города уверяют, что сносить рынок никто не планирует. Причина сноса кафе в том, что они располагались на муниципальных территориях.

Генеральный директор рынка Кахраман Джумабеков в комментарии 24.kg также заявил, что информация о предстоящем сносе рынка не соответствует действительности и заверил, что рынок продолжает работать в штатном режиме.

Как пояснили в мэрии столицы, масштабный демонтаж — часть системной реконструкции Бишкека. Основная цель властей — очистить город от объектов, вышедших за границы частной собственности на муниципальные земли и тротуары.

По данным мэрии, освободившиеся участки планируется использовать для расширения дорог, обустройства современных пешеходных зон и озеленения.



Швейные короли

В октябре 2024 года «Клооп» и Temirov Live опубликовали большое совместное расследование о том, как приближенные и родственница Садыра Жапарова стали собственниками текстильного рынка «Мадина» и прилегающих к нему предприятий в Бишкеке общей площадью 32 га.

Рынок «Мадина» с 2001 года принадлежал бизнесмену Турсунтаю Салимову. В октябре 2023 года, спустя три дня после расстрела вора в законе Камчы Кольбаева сотрудниками ГКНБ, Салимов был арестован по подозрению в причастности к ОПГ кримавторитета. Через полгода, после того как Салимова освободили, его семейная компания вместе с рынком «Мадина» перешла к сыну приближенного к Садыру Жапарову уйгурского бизнесмена Хабибуллы Абдукадыра — Пальвану Нур Мухаммеду.



Кроме рынка «Мадина», сын Абдукадыра получил соседнюю землю «Кыргызского камвольно-суконного комбината». Ранее власти его отобрали у партнеров основателя холдинга «Аю» Шаршенбека Абдыкеримова.



Хозяин прилегающего к «Мадине» спортивно-оздоровительного комплекса «Сан Сити» Александр Сан осенью 2023 года тоже был задержан за связь с Кольбаевым — и после освобождения тоже расстался со своей собственностью. «Сан Сити» перешел к другу Садыра Жапарова Арзыбеку Бурканову.

Параллельно Азат Бурканов, невестка Жапарова Бурул Кыштобаева и партнер шефа президентской администрации Каныбека Туманбаева Александр Голенко получили доступ к активам Александра Полянского. Этому бизнесмену принадлежал соседний с «Мадиной» «Завод ЖБИ».

Заполучив таким образом рынок и прилегающие к нему земли в центре Бишкека, приближенные Жапарова развернули на них строительство нового текстильного рынка.

Переселение рынка готовилось еще два года назад. Продавцы с «Мадины» рассказывали «Клоопу», что мэрия Бишкека сначала объявила им о переносе в пригород, но потом процесс приостановили. В марте 2024 года мэрия анонсировала демонтаж павильонов, которые находились на муниципальной земле с южной стороны «Мадины». Чиновники объясняли это благоустройством прилегающей улицы Менделеева.