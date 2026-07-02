Украинские удары по российским НПЗ могут оставить Кыргызстан без бензина. Если Москва остановит поставки, сопоставимые объемы топлива можно найти только в соседнем Китае. И правительство Кыргызстана к этому уже готовится. Но Пекин жестко ограничивает экспорт нефтепродуктов, и о соглашениях с ним пока ничего не известно. Кроме того, бензин оттуда обойдется дороже и за него придется конкурировать с соседями.





28 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил введение «полного запрета на экспорт бензина» из России и планы полного запрета на экспорт дизтоплива. О том, что бензин из России теперь вывозить вообще нельзя, сообщал Путину 23 июня вице-премьер по энергетике Александр Новак.

Что значит «полный запрет», ни Путин, ни Новак не уточняют. Вообще, запрет на экспорт бензина в России действует давно, но он не касается стран ЕАЭС. В начале июня в Москве уже анонсировали «полный» запрет экспорта бензина сроком на два месяца — включая «поставки по некоторым межправительственным соглашениям». Значит, он может задеть и Кыргызстан.



Сильнейший кризис в истории



Россия переживает самый серьезный дефицит топлива за всю новейшую историю. Кризис начался еще в прошлом году из-за ударов украинских беспилотников по нефтепереработке, и с тех пор лишь усиливается. Российское ПВО с новыми украинскими беспилотниками и ракетами справляется плохо.



Ограничения на продажу топлива введены уже почти по всей России. Чтобы насытить рынок, власти разрешили продавать бензин устаревшего стандарта Евро-3, но горючего все равно не хватает. Люди стоят в очередях даже в Сибири и на Дальнем Востоке, местами бензин и дизель стоят больше 100 рублей, а на оккупированных землях Украины топлива для населения вообще нет.

Сколько мощностей всего выбито, официально не сообщают. Reuters пишет, что к июню 2026 года Россия потеряла около 25% производства нефтепродуктов. По подсчетам бывшего стратега «Газпромнефти» Сергея Вакуленко, если ремонт поврежденных НПЗ затянется, потери могут достичь 28%. Косвенно это признают и власти. Но проблема в том, что после ремонтов Украина бьет по заводам снова. Проще совсем не ремонтировать их, чем латать дыры каждые несколько дней, считают некоторые эксперты.

Как сообщил Путин, Россия начала брать бензин из резервов. Они составляют 1,7 млн тонн — но это почти вдвое меньше месячного потребления. Кроме того, Россия покупает топливо в соседней Беларуси, и просит его у Казахстана. Но больших резервов у этих стран нет. Поэтому возить бензин начали морем из Азии. Откуда, пока неясно. Говорят про Китай, Сингапур, Индию и Южную Корею.

Запасы АИ-95 в Кыргызстане тают



Для Кыргызстана это плохие новости. Россия поставляет стране от 80% до 93% всего моторного топлива. Это примерно 1,45 – 1,6 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе 650 тыс тонн бензина и 550 тыс тонн дизтоплива. Остальное дают местные НПЗ и Казахстан.

Президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов говорит, что дизель и бензин АИ-92 в стране пока есть, а вот запасы АИ-95 тают, и есть сложности с его поставками. Это было предсказуемо, потому что бензина Россия производит вдвое меньше, чем дизеля. Причем 90% бензина она потребляет сама, и с началом войны не раз ограничивала его экспорт. Эшатов обещает, что до сентября ограничений на АЗС в Кыргызстане не будет, и роста цен выше 80-90 сомов тоже.

Власти Кыргызстана уверяют, что ситуация с топливом в стране стабильная, а если Россия совсем остановит экспорт, то это не должно привести к дефициту ГСМ. Кроме того, чиновники обещают сдерживать рост цен на топливо за счет госрегулирования. По крайней мере, до сентября 2026 года.

При этом, в октябре 2025 года, когда российские НПЗ тоже горели, «Кабар» писал, что вместо 30 тысяч тонн топлива Россия сможет отгрузить Кыргызстану только половину. Судя по комментариям Эшатова, так оно и вышло. Кабмин и трейдеры тогда искали, как не допустить дефицита топлива и скачка цен. Ищут и сейчас.



Что не так с кыргызскими НПЗ

Обеспечить Кыргызстан топливом помогла бы модернизация своей нефтепереработки, считает глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков. И с этим можно только согласиться.

В стране есть 9 небольших НПЗ. Самые крупные — китайский завод «Джунда» в Кара-Балте мощностью 850 тыс. тонн нефти в год и НПЗ «Кыргыз Петролеум компани» в Джалал-Абадской области на 500 тыс. тонн (до весны его фактически контролировала семья Ташиевых). Принято считать, что они технически устарели и делают плохой прямогонный бензин АИ-80, который не покупают в Кыргызстане, поэтому он полностью идет на экспорт. Модернизация этих двух заводов позволит к 2027-28 году выпускать бензин 4 и 5 класса.

Но история с этими НПЗ довольно темная. Дело в том, что в 2024 году «Джунду» уже частично модернизировали. После этого производство бензина в Кыргызстане увеличилось в 6 раз до 153,4 тыс тонн, а дизтоплива – на 40% до 175,4 тыс тонн. И есть подозрения, что там теперь производится уже не только АИ-80, но и более качественный бензин.

Однако почти все это топливо продавалось в Афганистан. Причем в растущих объемах: в 2024 году объем экспорта вырос в 23 раза до 70 тысяч тонн, а за январь-май 2025 года составил 42 тыс тонн. Неудивительно, что кыргызстанские НПЗ закрывают лишь 5% внутреннего спроса.



Теперь власти Кыргызстана хотят, чтобы «Джунда» отправляла все свое топливо исключительно на внутренний рынок страны. Однако только за счет «Джунды» нельзя закрыть внутренний спрос на топливо.

Кроме того, к работе кыргызских НПЗ были вопросы у Казахстана и России. Там считали, что Кыргызстан как член ЕАЭС покупает их нефть без пошлин как бы для себя — а потом гонит из нее бензин и продает в другие страны. Министр энергетики Казахстана еще в 2019 году жаловался, что его страна теряет на этом по $60 с каждой тонны нефти.

Возможно поэтому в 2024 году поставки нефти из Казахстана упали в 17 раз. Теперь почти всю сырую нефть Кыргызстан покупает в России. Но она тоже лимитирует поставки нефти, причем так, что из нее по традиционной технологии можно сделать лишь 10 тыс тонн бензина. Поэтому часть НПЗ в Кыргызстане простаивает из-за нехватки сырья, а правительство ищет для них сырую нефть в Азербайджане. Но доставлять нефть оттуда неудобно логистически. К тому же, это долгое время не давал делать Казахстан и, возможно, Россия, которая полностью захватила топливный рынок Кыргызстана и не хочет его терять.

В общем, свой бензин — дело хорошее, но не быстрое. Пока же Кыргызстан просто запасается топливом. В ноябре 2025 года он увеличил закупки дизеля на 100 тыс тонн. В январе и феврале снова нарастил закупки. По оценкам участников рынка, сейчас запасов хватит до середины или конца августа.



Выбор стран-поставщиков ограничен

Но все эти запасы сейчас тоже пополняются из России, поэтому Кыргызстану очень нужны другие поставщики. А их поблизости немного, и мало кто из них сравнится с РФ по объемам производства топлива. Для понимания: в 2023 году она произвела 88 млн тонн дизеля и 43,8 млн тонн бензина. Из них 35 млн тонн дизеля и около 6 млн тонн бензина пошло на экспорт.



«Исторически нефтепереработка была сосредоточена в основном в России, — пояснил «Клоопу» эксперт Института Каспия Александр Караваев. — Сейчас в России около 30 крупных НПЗ, из них более 20 были построены до 1960 года. А в Казахстане их всего три, в Азербайджане один. Поэтому общая инфраструктура привязывает соседей к России сегодня сильнее, чем любые другие факторы».

Казахстан топливом в больших объемах с нами вряд ли поделится. До 21 ноября он запретил вывоз бензина и дизтоплива, в том числе в страны ЕАЭС. Из соседей-экспортеров есть еще Туркменистан, Иран, Китай и Азербайджан. И прошлой осенью кабмин уже обсуждал импорт оттуда. Но кто из них сможет поставить Кыргызстану больше 1 млн тонн топлива в год?

Иран выпадает сразу. По данным Al Jazeera, авиаудары США и Израиля сократили там производство бензина до 81 тыс тонн в сутки, а внутреннее потребление выросло до 103 тыс тонн в сутки. Из-за этого дефицит топлива в Иране сейчас сильнее, чем в России: на руки отпускают по 10-15 литров бензина в день, страна сама покупает его за границей. 9 мая власти предупредили, что экономить топливо придется «как минимум еще 18–24 месяца».

С Азербайджаном тоже все непросто. Летом 2024 года Минэнерго Кыргызстана вело переговоры с Баку о покупке нефти. Тогда соглашение не подписали из-за сложной логистики: прямой трубы или железной дороги нет, а паром через Каспий — долго и дорого. 1 июня, незадолго до своей отставки, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев заявил, что у наших трейдеров уже есть действующие контракты с азербайджанской госкомпанией SOCAR на поставки нефти и нефтепродуктов. И что он, Ибраев, хочет поднять вопрос об увеличении поставок бензина и дизеля до 20-30 тыс тонн в месяц. Но при этом министр не уточнил, сколько нефти и топлива Азербайджан поставляет сейчас.



А 25 июня уже Министр экономики и коммерции бакыт Сыдыков подтвердил, что Кыргызстан и Азербайджан ведут переговоры по вопросу увеличения поставок нефти и нефтепродуктов, но все это требует дополнительной проработки. Логистика в случае с Азейрбайджаном — не единственная проблема. Азербайджан экспортирует 736 тыс тонн нефтепродуктов в год. И в основном это дизель, а не бензин, который Кыргызстану нужнее всего. К тому же почти весь он идет в Европу и Турцию: Азербайджан спешит занять место России на топливном рынке ЕС. Тем не менее, переговоры с Баку о поставках нефти и бензина продолжаются.

Поставки из Туркменистана выглядят более вероятными. Там есть два НПЗ, плюс там запущен первый в мире завод, который делает в год 600 тысяч тонн бензина из газа. Статистику Ашхабад не раскрывает, последние цифры есть только за 2021 год. Тогда страна экспортировала 1,8 млн тонн моторного топлива. Морем оно шло в Азербайджан, Россию и Иран, по железной дороге — в Афганистан, Таджикистан и Узбекистан.

Кстати, Кыргызстан туркменское горючее в 2021 году тоже покупал: оно поступало через Узбекистан в Ошскую область. Но и сам Узбекистан его потребляет много: в 2024 году он купил около 100 тыс тонн туркменского бензина. Значит, о путях его доставки надо договариваться еще и с Ташкентом.

Глаза видят, руки не достают

Единственный сосед, который превосходит Россию по объему производства светлых нефтепродуктов — это Китай. Но почти все он потребляет сам. Поэтому китайский экспорт топлива меньше российского: 40 млн тонн в год. И в основном оно идет в Юго-Восточную Азию.

По счастливому стечению обстоятельств, Синцзянь, с которым вплотную граничит Кыргызстан — нефтяная кладовая Китая. Здесь находится около четверти всех разведанных запасов нефти в стране, регион лидирует по ее добыче; здесь есть как минимум 5 крупных НПЗ, которые производят много бензина и дизеля.

И Кыргызстан уже готовится их получать. 6 марта кабмин разрешил ввоз бензина и дизеля автомобильным транспортом через пункты пропуска на границе с Китаем. А если бензовозов не хватит, топливо можно возить по железной дороге через КПП Хоргос-Достук на китайско-казахской границе.

Но не факт, что Китай это топливо даст: свободный экспорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина из КНР запрещен. Продавать их за рубеж могут только госкомпании по квоте, которую выдают власти в Пекине. А в марте Китай вообще останавливал экспорт топлива из-за войны в Иране.

То есть, говорить напрямую с китайскими нефтяниками нет смысла — только с правительством. Однако информации о таких соглашениях пока нет. Ни в 2025 году, когда Садыр Жапаров летал в Пекин, ни в 2026-м, когда министр энергетики КР ездил в Чжухай, поставки китайского топлива официально не обсуждались.

Кроме того, за него нам придется тоже конкурировать с соседями. И это не только Таджикистан с Узбекистаном. В 2023 году Казахстан обсуждал импорт бензина АИ-95 из Китая, осенью 2025 года там хотели покупать китайский авиакеросин, сейчас в Астане снова обсуждают импорт китайского бензина. Керосин, кстати, нужен и Кыргызстану. Сейчас его везут из России, но его уже не хватает и российским авиакомпаниям.

Важно также помнить, что Китай, Туркменистан и Азербайджан не входят в ЕАЭС, поэтому топливо оттуда будет дороже. Хотя российское тоже дорожает. В мае глава пресс-службы аппарата президента Дайыр Орунбеков жаловался, что за четыре года тонна 92-го бензина из РФ подорожала с $650 до $950, а тонна дизеля с $700 до более чем $1,2 тысячи.