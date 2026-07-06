Правозащитница Гулшайыр Абдирасулова обратила внимание на несостыковки в решении суда по делу против экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которого признали виновным в попытке захвата власти, но оставили на свободе, дав пробацию.

«Суд объяснил решение тем, что подсудимых осудили за неоконченное преступление. Проблема в том, что сама статья 82 УК (о применении пробации), на которую сослался суд, прямо запрещает ее применение к осужденным за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Никакой оговорки про неоконченные преступления, приготовление или покушение в этом пункте нет, запрет действует независимо от стадии совершения деяния», — говорит правозащитница.

Абдирасулова просит суд разъяснить основания для такого решения.

«Я не спорю о праве суда на гуманность. Я спрашиваю на каком основании применена статья 82 УК? Если у суда есть правовое обоснование пусть назовет его прямо, процитировав, на какую норму он опирался в обход прямого запрета применения пробационного надзора», — говорит она.

Ведь, если суд считает законным свое решение дать пробацию Ташиеву, то на свободу должны выйти и другие обвиняемые по той же статье.

«И если он назовет ее, то Аскат Жетиген, Каныкей Аранова, Имамидин Ташов и другие должны быть освобождены на тех же основаниях правовой логики, по которой суд отказался реально наказывать подсудимых по делу «списка 75» либо решение по «списку 75» должно быть признано как незаконное», — говорит Абдирасулова.

Она отмечает, что акын Аскат Жетиген осужден за якобы «публичные призывы к захвату власти» (в его видео не было призывов, но провластные эксперты решили, что они есть). Не смотря на это, акын уже отсидел реальный срок в колонии — его освободят в августе — и даже столкнулся с пытками. А Ташиев и его ближайшие соучастники даже не были в изоляторе.

«По объяснению суда получается, что реальная подготовка к насильственному захвату власти оказалась в глазах правосудия менее опасной, чем публичные призывы к нему, например Аската осудили за «публичные призывы к захвату власти». Получается, что одних «за конкретные шаги к действию» освобождают от реального наказания. Других «за выражение мнения» держат в тюрьме без права на пробацию и УДО», — говорит правозащитница.

*Аскат Жетиген — известный кыргызстанский акын и музыкант. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна». С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». Никаких прямых призывов в его видео не было. За пост в фейсбуке ему дали три года лишения свободы. Жетиген должен находиться в заключении в колонии до середины августа 2026 года.

*Каныкей Аранова — мигрантка и соло-мама, которую осудили за чужие посты в интернете. Она ранее выступала против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, но осудили ее за чужие публикации — некто открыл аккаунт с ее данными. Вопреки всему ее признали виновной, осудили на срок более трех лет и не дали отсрочку наказания, хотя у нее есть ребенок и она воспитывала его одна.

*Имамидин Ташов — это глава стройкомпании KG Group и оппозиционер, бывший кандидат в президенты. Его задержали в конце апреля 2024 года и обвинили в насильственном захвате власти и призывах к нему. На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве. Его осудили на 9 лет лишения свободы, он трижды пытался покончить с собой после задержания.